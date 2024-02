Megjelent a top 50: ők voltak a turizmus fontos szereplői 2023-ban

Németh Balázs, Hortobágyi T. Cirill, Orbán Ráhel, Scheer Sándor, Tiborcz István, Váradi József, Kreinbacher József, Gerendai Károly – néhány név a magyar turizmus meghatározó szereplői közül. A Turizmus.com kiadója 10. alkalommal jelentette meg a szakma elmúlt évi teljesítményét értékelő, exkluzív top 50-es kiadványát, amelyet a 31. Turizmus Évadnyitó Gálán mutatott be.

A szerkesztőség hagyományaihoz híven idén is a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány partnerszervezeteinek elnökeiből, valamint a lapot kiadó Turizmus Kft. vezető munkatársaiból álló szakmai zsűrire támaszkodott a magyar turizmus top 50-es listájának összeállításakor.

Ezúttal is az előző esztendőben, 2023-ban elért kiemelkedő teljesítményeket vizsgálták, most először azonban kizárólag a jelöltek gazdasági, illetve az általuk tulajdonolt vagy irányított cég teljesítménye volt a perdöntő a szavazásnál. Áttekinthetőbbé téve az olvasó rálátását azokra a területekre, amelyeket az egyes szakemberek képviselnek, a turizmus-vendéglátás ágazat legfontosabb szereplőit kategóriánként csoportosítva (attrakció, befektető, gasztronómia, közlekedés, kreatív, szállodaipar, utazás) mutatja be a kiadvány.

A listában néhány vállalkozásnál a teljesítmény szempontjából egymástól elválaszthatatlan párosokra is szavazott a zsűri, így a turizmus top 50-e valójában 58 szakembert jelent. A friss listában sokan vannak, akik az előző években már többször is szerepeltek a rangsorban, 18 név viszont most először került be. Ugyanakkor 8 olyan személy is akad, aki az elmúlt tíz évben mindig bejutott a top 50 közé. A szakemberek nemcsak cégük elmúlt évi eredményeiről adnak számot a lapban, hanem 2024-es terveiket és várakozásaikat is megosztják.

A 164 oldalas, A turizmus 50 fontos szereplője & top 10 polgármester, szakmai szövetség és fiatal című kiadvány idei újdonsága, hogy az ágazat érdekében végzett kimagasló lobbitevékenységet ezúttal külön értékelte a szerkesztőség, első alkalommal önálló fejezetben mutatja be tíz meghatározó szakmai szövetség munkásságát. Ugyancsak külön fejezetet kapott – immár hagyományosan – tíz, turisztikailag kimagasló vidéki település polgármestere. És ezúttal is külön fejezetet szenteltek a szakma tíz ígéretes, legfeljebb 33 éves fiataljának, akik még pályájuk elején tartanak, de már kiemelkedőt tudtak alkotni.

Lássuk a turizmus 50 fontos szereplőjét kategóriánként!