Megjelent az első új otthonfelújítási hitel 5 százalék alatti kamattal

Februártól már nemcsak program van, hanem végre kedvezményes hitel is az új otthonfelújítási támogatáshoz. Meghirdette az első bank a maximum 6 milliós kölcsönt, ami 4,65 százalékos kamattal és 5,2 százalékos THM-mel vehető fel. Ebből az igénylők elvégezhetik a felújítást, aminek a végén 3 milliót megkaphatnak támogatásként az államtól. Várhatóan napokon belül további bankoknál is elérhetővé válik az új hitel – írja a Bank360.hu.

Idén januártól él az új otthonfelújítási támogatás a gyermeket nevelők számára. A 3 milliós vissza nem térítendő állami támogatást és 6 milliós kedvezményes hitelt 2887 kistelepülésen lévő lakóingatlan korszerűsítésére lehet felvenni. A 2021-2022-es, akkor még az egész országban elérhető első programhoz hasonlóan a vissza nem térítendő támogatás mértéke az igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint, amiből a munkadíj és anyagköltség 50-50 százalékos arányban számolható el a jogszabályban meghatározott felújítási munkálatokhoz.

Kedvezményes kölcsönből lehet felújítani

Az állami támogatáshoz csak a munkálatok elvégzése után, a számlák bemutatásával juthatnak hozzá a gyerekes jogosultak, ezért nagyon sok igénylőnek szüksége lesz ennek a pénznek a megelőlegezéséhez és esetleg a másik 50 százalékhoz a kedvezményes hitelre. Hiába indult el azonban a program már januártól, mindeddig nem kínálta egy bank sem ezt a kölcsönt.

Február 1-től viszont változott a helyzet, ugyanis az OTP Bank közzétette a Vidéki Otthonfelújítási Lakáshitel kondícióit. Ezek szerint a pénzintézet 7,65 százalékos induló ügyleti kamattal nyújtja ezt a kölcsönt, amiből az adósoknak 4,65 százalékot kell megfizetni, ugyanis az állami kamattámogatás mértéke fix 3 százalék.

Ez az első otthonfelújítási programban ez még nem így működött, akkor a 3 százalék az a fix kamat volt, amit az ügyfelek fizettek, és erre jött az a kamattámogatást, amit a bank az államtól kapott. A CSOK Plusz hitel esetében most is így van, annak is éppen 7,65 százalékos az induló ügyleti kamata februártól, de abból fix 3 százalékot kell csak a családosoknak megfizetni.

Változhat a törlesztőrészlet a futamidő alatt

A jogszabály maximalizálja a banki hitel ügyleti kamatát, amit az államkötvényhozamokhoz köt. Az ügyleti kamat az 5 éves állampapírhozam 110 százaléka + 1 százalékpont lehet, a maximum 3 százalékos kamattámogatás 10 évre jár. Az igénylők hitelköltsége valamivel magasabb, mint a kamat, az OTP 5,2 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínálja a kedvezményes kölcsönt. A bank példaszámítása alapján a 6 milliós hitelnek így 62 806 ezer forint a havi törlesztőrészlete, a THM-be beszámított 114 580 forint díj és költség mellett.

A törlesztőrészlet a kamatfordulók idején változhat felfelé és lefelé is a referenciakamat függvényében. A hitel ügyleti kamata az első és a második évben módosulhat, ezt követően ötéves kamatperiódusra áll át. Ha az igénylők a munkálatok végén megkapott állami támogatásból előtörlesztik a kölcsönt, akkor a fennmaradó hitel törlesztőrészlet jóval alacsonyabb lesz, ennek idejétől függően akár kevesebb mint a felére csökkenhet. A Bank360.hu számításai szerint a kedvezményes kölcsön legalább 2 százalékos kamatelőnyt jelent az ügyfeleknek ahhoz képest, mintha piaci feltételű lakáshitelt vennének fel a munkálatokra. Egy 7,2 százalékos THM-mel kínált ilyen 6 milliós hitelnek 70 ezer forint lenne a havi törlesztőrészlete.

A Bank360.hu kérdésére nemrégiben az OTP mellett a K&H és az Erste jelezte, hogy nyújtani szeretné ezt a kedvezményes hitelt az ügyfeleinek. Az Erste február 10-től adja majd ezt a kölcsönt, és várhatóan a K&H is napokon belül megjelenteti az új konstrukció feltételeit.

Két otthonfelújítási program fut egyszerre

Az igénylőknek érdemes azzal is tisztába lenniük, hogy 2025-től két otthonfelújítási program fut párhuzamosan. A vidéki otthonfelújítási támogatás mellett korszerűsítési forráshoz lehet jutni az uniós forrásból finanszírozott energetikai otthonfelújítási programból is. Ebben 1 millió forintos önrész mellett 6 milliót igényelhet az ügyfél egy legalább 7 milliós beruházásra, amelyből 3 millió forint lehet a támogatás és 3 millió forint a nulla százalékos hitel. Ezt a támogatást csak meghatározott energetikai felújításokra lehet felhasználni, viszont az egész országban és nem csak a gyerekeseknek.

A Bank360.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a program támogatását 2025. január 20-tól már a 2007. január 1. előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra lehet igényelni, míg korábban csak a 1991 előtt épültekre lehetett. A felújítással igazoltan legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Ezt hitelt csak az MFB Pont Pluszokon lehet igényelni, amelyek az OTP, az MBH és a Gránit Bank hálózatában találhatók.