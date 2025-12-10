Kezdőlap Építőipar Megjelent az FM Benchmarking VI. – újabb mérföldkő a létesítménygazdálkodásban
ÉpítőiparMozaik
No menu items!

Megjelent az FM Benchmarking VI. – újabb mérföldkő a létesítménygazdálkodásban

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Elkészült a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (LEO) szakértői által összeállított FM Benchmarking VI. Létesítménygazdálkodási Évkönyv, amely mára a hazai FM-szakma egyik legfontosabb éves kiadványává vált.

A több mint kutatási összefoglalóként működő évkönyv egyre bővülő adatbázisra épül: míg 2015-ben 200 épület szerepelt a felmérésben, a mostani kötet már több mint 1300 létesítmény adatait vizsgálja, összesen 11,7 millió négyzetméternyi terület üzemeltetési információit elemezve. A publikáció az iparági standardok kialakítását is segíti, és „szakmai iránytűként” támogatja az ingatlanüzemeltetés szereplőit.

A friss évkönyv részletes elemzéseket közöl több iparági szegmens – iroda, kereskedelem, ipar és vállalati ingatlanok – szerint. A fajlagos üzemeltetési díj a felmérés alapján 2232 Ft/m²/hó (kormányzati épületek nélkül).

A kötet másik fontos része az idei szakmai tanulmánygyűjtemény, amely olyan témákat dolgoz fel, mint a munkaerőpiac változásai, a budapesti irodapiac, energetika, ESG-benchmarking, innováció és proptech, tűzvédelem, BIM, szabványok, biztosítás és jogszabályi környezet.

A 250 oldalas kiadvány nyomtatott formában rendelhető meg, igény esetén online hozzáféréssel kiegészítve. A szakmai munkát többek között Sóvári Viktória, Décsi Gábor, Ruzsinszki Tibor, Kuczogi László és Tarcsay Judit jegyzik.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
Gazdaság

NGM: továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Moody’s

Az NGM szerint az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi.
Tovább
Mozaik

A minilovagok és várkisasszonyok mesés birodalma: Türkiz Spa-val gyarapodott a Hotel Kapitány Wellness.

A sümegi vár lábánál, ahol a történelem szinte kézzel tapintható, különleges világ várja a vendégeket. A Hotel Kapitány Wellness olyan élményt kínál, ahol a...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A zöldátállás, a digitalizáció és az extraprofitadó szorításában a magyar lízingpiac

Menedzser-Kihívások
  A gazdaság érzékeny indukátora, a magyar lízingpiac ma egyszerre...
Tovább

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

Gazdaság
A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Építőipar
Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább

Kilenc új célállomásra indít járatot Marosvásárhelyről a Wizz Air

Közlekedés
A marosvásárhelyi repülőtér olyan növekedési szakaszba lép, amely egyszerre erősíti a közösséget, a gazdaságot és a turizmust, és a következő években példátlan lehetőségeket nyit a régió számára.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
Bank

Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot.
Tovább
Gazdaság

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
Hírek

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább
Gazdaság

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Megjelent az FM Benchmarking VI. – újabb mérföldkő a létesítménygazdálkodásban

Elkészült a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (LEO) szakértői által összeállított FM Benchmarking VI. Létesítménygazdálkodási Évkönyv, amely mára a hazai FM-szakma egyik legfontosabb...

A zöldátállás, a digitalizáció és az extraprofitadó szorításában a magyar lízingpiac

  A gazdaság érzékeny indukátora, a magyar lízingpiac ma egyszerre él meg növekedést és visszaesést: miközben a finanszírozott összeg emelkedik, a szerződésszám tovább csökken. Zs....
© 2025 | www.azuzlet.hu