Megjelent az FM Benchmarking VI. – újabb mérföldkő a létesítménygazdálkodásban

Elkészült a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (LEO) szakértői által összeállított FM Benchmarking VI. Létesítménygazdálkodási Évkönyv, amely mára a hazai FM-szakma egyik legfontosabb éves kiadványává vált.

A több mint kutatási összefoglalóként működő évkönyv egyre bővülő adatbázisra épül: míg 2015-ben 200 épület szerepelt a felmérésben, a mostani kötet már több mint 1300 létesítmény adatait vizsgálja, összesen 11,7 millió négyzetméternyi terület üzemeltetési információit elemezve. A publikáció az iparági standardok kialakítását is segíti, és „szakmai iránytűként” támogatja az ingatlanüzemeltetés szereplőit.

A friss évkönyv részletes elemzéseket közöl több iparági szegmens – iroda, kereskedelem, ipar és vállalati ingatlanok – szerint. A fajlagos üzemeltetési díj a felmérés alapján 2232 Ft/m²/hó (kormányzati épületek nélkül).

A kötet másik fontos része az idei szakmai tanulmánygyűjtemény, amely olyan témákat dolgoz fel, mint a munkaerőpiac változásai, a budapesti irodapiac, energetika, ESG-benchmarking, innováció és proptech, tűzvédelem, BIM, szabványok, biztosítás és jogszabályi környezet.

A 250 oldalas kiadvány nyomtatott formában rendelhető meg, igény esetén online hozzáféréssel kiegészítve. A szakmai munkát többek között Sóvári Viktória, Décsi Gábor, Ruzsinszki Tibor, Kuczogi László és Tarcsay Judit jegyzik.