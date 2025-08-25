Kezdőlap Gazdaság Megjelent az Otthon Start Program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé...
GazdaságHírek
No menu items!

Megjelent az Otthon Start Program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet

AzÜzlet.hu

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a Csok Plusz és a Falusi Csok feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfő este az MTI-vel.

A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak – írták, hozzátéve: ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon.

A most megjelent kormányrendelet szerint a Csok Plusz és a Falusi Csok a fix 3 százalékos hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal – ismertették.

Egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos hitel mellé vagy a Csok Plusz vagy a Falusi Csok hitelt lehet igénybe venni.

További fontos változásként említették, hogy az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió forint helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a Csok Plusz keretében.

Hozzátették, a fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: Falusi Csok esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, Csok Plusz esetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.Újabb ingatlan vásárlása és a fenti lehetőségek kombinálása esetén az érintettek illetékmenteséggel is élhetnek.

Ezekkel a módosításokkal a kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Otthon Start Program fix 3 százalékos hitele, valamint a Csok Plusz, a Falusi Csok vagy a Babaváró kölcsön együttes felvételével még több fiatal család tudjon élni az államilag támogatott otthonteremtési lehetőségekkel – áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkek

Edukáció

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább
Gazdaság

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább
Gazdaság

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Edukáció
Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Gazdaság
Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

Gazdaság
A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett
Tovább

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka – pályázat

Agrárvilág
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben idén csaknem 28 millió euró, a 2024-2027-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Edukáció

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább
Gazdaság

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább
Gazdaság

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett
Tovább
Agrárvilág

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka – pályázat

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben idén csaknem 28 millió euró, a 2024-2027-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre.
Tovább
Gazdaság

Megjelent az Otthon Start Program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a Csok Plusz és a Falusi Csok feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok
Tovább
Gazdaság

Kamatverseny kezdődött a személyi hiteleknél

Soha nem látott tempóban száguld a személyi kölcsönök piaca: fél év alatt annyi hitelt vettek fel a magyarok, mint korábban egy teljes évben.
Tovább
Gazdaság

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
© 2025 | www.azuzlet.hu