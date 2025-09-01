Megjelentek a bankok Otthon Start hitelei – soha nem látott brutális verseny kezdődik az ügyfelekért

Nem csak a kamatban, hanem a kedvezmények és a hiteligényléshez kapcsolódó jóváírások terén is óriási piaci versenyt láthatunk a BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján. A kamaton kívül a legizgalmasabbak az igényléskor elérhető, akár több százezer forint értékű jóváírások, amelyekben komoly különbségek vannak az egyes bankok között, így Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint meghatározó szerepük lehet majd az ügyfelek választásában.