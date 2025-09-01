Megjelentek a bankok Otthon Start hitelei – soha nem látott brutális verseny kezdődik az ügyfelekért

Brutális verseny bontakozott ki a legnagyobb magyar bankok között az Otthon Start hitelre pályázó ügyfelekért: több százezer forintos díjkedvezményekkel és jóváírásokkal, valamint 3 százalék alatti kamatokkal szállnak harcba egymással a bankok. A kamatok, a jóváírások és a kedvezmények miatt teljes visszafizetésben akár 1,4 millió forint is lehet a különbség jelenleg két banki ajánlat között – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.
Hétfő hajnalban az Erste, a Gránit, az MBH, az OTP, a CIB és a Raiffeisen Bank véglegesítette az Otthon Start hitel feltételeit, így már tudhatjuk a pontos kondíciókat.
Ez alapján a Gránit és a CIB Bank bement a 3 százalékos kamatszint alá: a Gránit 2,85, a CIB 2,95 százalékos kamattal kínálja a termékét. Ez azt jelenti, hogy a CIB-nél 3,04 százalék, míg a Gránitnál 2,95 százalék lett a kamaton felül az igényléshez kapcsolódó egyéb költségeket is magában foglaló THM (teljes hiteldíj mutató) értéke.
Nem csak a kamatban, hanem a kedvezmények és a hiteligényléshez kapcsolódó jóváírások terén is óriási piaci versenyt láthatunk a BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján. A kamaton kívül a legizgalmasabbak az igényléskor elérhető, akár több százezer forint értékű jóváírások, amelyekben komoly különbségek vannak az egyes bankok között, így Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint meghatározó szerepük lehet majd az ügyfelek választásában.
A CIB Bank 200 ezer forint bónuszt fizet akkor, ha a hitelkérelem 2025. október 31-ig hiánytalanul befogadásra kerül, a folyósítás pedig december 31-ig megtörténik. Feltétel még, hogy a hitelt az első három évben ne törlessze elő az adós, kivételt jelent a lakástakarékból történő előtörlesztés.
Az Erste esetében az Otthon Start igénylésekor bezsebelhető 200 ezer forint egyszeri jóváírás mellett további 40-40 ezer forint szerezhető megfelelő törlesztésvédelmi és vagyonbiztosítás megkötésével, így a pénzügyi előny elérheti a 280 ezer forintot.
A Gránit Bank ugyancsak 200 ezer forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé a banknál vezetett számlára. Az akció és az egyéb kedvezmények 2025. szeptember 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2025. november 30-ig befogadott és 2025. december 31-ig folyósított hitelekre érvényesek. Az akciós kedvezmények feltétele, hogy az adós vagy az adósok együtt legalább 250 ezer forint jövedelem jóváírással rendelkeznek, és azt már a hitelszerződés megkötése előtt is a banknál vezetett számlára utalják.
Az elengedett jutalékok, díjak és visszatérített díjak feltétele, hogy az adós a hitel futamidejének első 4 éven belül ne végtörlessze a hitelt, a tartozás nem csökkenhet 50 százalékig vagy az alá, és nem mondható fel a szerződés bankon kívül álló okból.
Az MBH Bank 1 darab 100 ezer forint értékű MOL ajándékutalványt ad az igénylőknek 2025. december 31-ig. Feltétel a legalább 10 millió forintos hitelösszeg, hogy az igénylő MBH bankszámlával (Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz, Kedvezmény Plusz) rendelkezik, vagy igényléskor ilyet nyit, valamint az, hogy a CIG Pannónia Biztosítóval lakásbiztosítási szerződést köt, amit a hitel teljes futamideje alatt fenn is tart.
A Raiffeisen ugyancsak 100 ezer forint jóváírást ad a 2025. szeptember 30-ig igényelt és 2025. december 31-ig folyósított Otthon Start hitelekre. Ugyanekkora összegű jóváírás jár a CSOK Plusz hitelre is, ám együtt igényelve a visszatérítés csak az egyik ügylet után kapható meg.
Az UniCredit, a K&H Bank ajánlatait egyelőre nem ismerjük, de várhatóan ők is az elsők között elindulnak a kedvezményes 3%-os kamatú, támogatott lakáshitelükkel.