Megjöttek az első számok az Otthon Start indulásáról – változatos képet mutat a piac élénkülése

Megjöttek a számok az Otthon Start rajtjáról: beszédes százalékok mindenütt.
Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez bő 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet az ingatlan.com adatai szerint. Vagyis lényegében duplázásról van szó.
- Országosan az 50-100 millió forintos ársávba tartozó lakóingatlanok iránti kereslet 118 százalékkal, a legfeljebb 50 millió forintért eladásra szánt társaik esetében pedig bő 80 százalékos volt a keresletbővülés június vége és szeptember eleje között.
- Éves szinten is erősödés látható, országosan 50 százalékkal több érdeklődő jelent meg a piacon.
Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvássárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start Program rárúgta az ajtót a lakáspiacra. Ez most már a tényadatok is igazolják – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti. A program indulása után, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz gyakorlatilag tíz hét leforgáa alatt gyakorlatilag megduplázódott a kereslet.
Minden településtípuson érzékelhető volt a fordulat
A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, 101 és 102 százalékos növekedéssel. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „A kereslet szerkezete is árulkodó. Országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. Az legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.”
Miért kisebb az éves növekedés üteme?
A szakember elmondta azt is, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés. Szeptember elején összességében közel 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint 40 százalékos bővüléssel. Az szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor vissszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet. Az éves emelkedés üteme jóval mérsékeltebb, mint idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. Ennek egyik fontos oka, hogy tavaly ugyanezekben a hetekben már megjelentek a piacon azok az állampapír-befektetők, akik a korábbi hónapokban elkezdték kivonni pénzüket az állampapírokból, és befektetési célból fordultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés.
A számok alapján tehát kijelenthető: az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a keresletet nemcsak a nagyvárosok, hanem a kisebb települések és a községek lakáspiaca is magához vonzotta. A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a keresletet a kínálat is képes lesz követni.
