Megjöttek az első számok az Otthon Start indulásáról – változatos képet mutat a piac élénkülése

Megjöttek a számok az Otthon Start rajtjáról: beszédes százalékok mindenütt.

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez bő 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet az ingatlan.com adatai szerint. Vagyis lényegében duplázásról van szó.

Országosan az 50-100 millió forintos ársávba tartozó lakóingatlanok iránti kereslet 118 százalékkal, a legfeljebb 50 millió forintért eladásra szánt társaik esetében pedig bő 80 százalékos volt a keresletbővülés június vége és szeptember eleje között.

Éves szinten is erősödés látható, országosan 50 százalékkal több érdeklődő jelent meg a piacon.

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvássárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start Program rárúgta az ajtót a lakáspiacra. Ez most már a tényadatok is igazolják – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti. A program indulása után, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz gyakorlatilag tíz hét leforgáa alatt gyakorlatilag megduplázódott a kereslet.

Minden településtípuson érzékelhető volt a fordulat

A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, 101 és 102 százalékos növekedéssel. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „A kereslet szerkezete is árulkodó. Országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. Az legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.”

Miért kisebb az éves növekedés üteme?

A szakember elmondta azt is, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés. Szeptember elején összességében közel 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint 40 százalékos bővüléssel. Az szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor vissszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet. Az éves emelkedés üteme jóval mérsékeltebb, mint idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. Ennek egyik fontos oka, hogy tavaly ugyanezekben a hetekben már megjelentek a piacon azok az állampapír-befektetők, akik a korábbi hónapokban elkezdték kivonni pénzüket az állampapírokból, és befektetési célból fordultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés.

A számok alapján tehát kijelenthető: az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a keresletet nemcsak a nagyvárosok, hanem a kisebb települések és a községek lakáspiaca is magához vonzotta. A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a keresletet a kínálat is képes lesz követni.

Az ingatlan.com Magyarország piacvezető ingatlanhirdetési portálja. Küldetése a teljes körű, hatékony és etikus ingatlanpiac megteremtése. Évente több mint 120 ezer magánszemély és több mint 9000 ingatlanközvetítő hirdet az ingatlan.com-on. A weboldal havonta átlagosan több mint 3,5 millió látogatóval rendelkezik, és itt található a legtöbb ingatlanhirdetés. A 26 éves ingatlan.com 2024-ben létrehozta a United Platforms munkáltatói ernyőmárkát, amely 100%-os magyar tulajdonban álló cégeket tömörít, és a legnagyobb alkotóműhelyként működik a hazai IT piacon. A több mint 300 főt foglalkoztató United Platforms olyan piacvezető és meghatározó piactereket működtet, mint az ingatlan.com, a használtautó.hu és a money.hu, ahol számos bank kínálatát lehet összehasonlítani egy helyen. További információ: up.hu