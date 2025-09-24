Megkapta a jegybanki jóváhagyást a 4iG kötelező vételi ajánlata a Rába-törzsrészvényekre

Megkapta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyását a 4iG SDT EGY Zrt. nyilvános vételi ajánlata a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. törzsrészvényeinek megvásárlására – közölte a 4iG és a Rába Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden. A Rába igazgatósága közölte azt is, hogy nem javasolják az ajánlott áron a részvények eladását a részvényeseknek.

A részvényesek szeptember 26-án 9 órától október 31-én 12 óráig fogadhatják el a 4iG SDT EGY Zrt. vételi ajánlatát, amely darabonként 1789 forintot kínál a kibocsátó teljes alaptőkéjét képező, egyenként 1000 forint névértékű, 13 473 446 darab törzsrészvényekért.

A Rába Nyrt.-nek a vételi ajánlatról szóló véleményezéseit kedd este ugyancsak közzétették a BÉT honlapján.

Az igazgatóság egyhangúlag elfogadott, kötelező érvényű iránymutatásnak nem minősülő állásfoglalása az ajánlatot és a piaci körülményeket mérlegelve nem javasolja a részvényeseknek az elfogadást – közölték. A véleményben kifejtették: elismerik, hogy az ajánlattevő jelenléte, nemzetközi kapcsolatrendszere stabilitást, pénzügyi hátteret és iparági szinergiákat biztosíthat a Rába működésében. Kedvezően értékelték a 4iG SDT EGY Zrt. támogatási szándékát, az ajánlatot pedig a bizalom jelének tekintik, de a Rába önállóan is jelentős lépéseket tett piaci pozíciójának megerősítéséért, termékportfóliója pedig nem egyezik az ajánlattevőével, a tulajdonosváltásnak lehetnek kockázatai.

A Rába által a BÉT honlapján közzétett szakszervezeti állásfoglalás az ajánlatról üdvözöl minden befektetést, amely hosszú távon gondolkodik a vállalatcsoport jövőjéről, de elvárja, hogy ez a munkavállalók biztonságát és megbecsülését erősítse.