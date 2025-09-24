Kezdőlap Gazdaság Megkapta a jegybanki jóváhagyást a 4iG kötelező vételi ajánlata a Rába-törzsrészvényekre
GazdaságTőzsde
No menu items!

Megkapta a jegybanki jóváhagyást a 4iG kötelező vételi ajánlata a Rába-törzsrészvényekre

AzÜzlet.hu

forrá: facebook

Megkapta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyását a 4iG SDT EGY Zrt. nyilvános vételi ajánlata a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. törzsrészvényeinek megvásárlására – közölte a 4iG és a Rába Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden. A Rába igazgatósága közölte azt is, hogy nem javasolják az ajánlott áron a részvények eladását a részvényeseknek.

A részvényesek szeptember 26-án 9 órától október 31-én 12 óráig fogadhatják el a 4iG SDT EGY Zrt. vételi ajánlatát, amely darabonként 1789 forintot kínál a kibocsátó teljes alaptőkéjét képező, egyenként 1000 forint névértékű, 13 473 446 darab törzsrészvényekért.

A Rába Nyrt.-nek a vételi ajánlatról szóló véleményezéseit kedd este ugyancsak közzétették a BÉT honlapján.

Az igazgatóság egyhangúlag elfogadott, kötelező érvényű iránymutatásnak nem minősülő állásfoglalása az ajánlatot és a piaci körülményeket mérlegelve nem javasolja a részvényeseknek az elfogadást – közölték. A véleményben kifejtették: elismerik, hogy az ajánlattevő jelenléte, nemzetközi kapcsolatrendszere stabilitást, pénzügyi hátteret és iparági szinergiákat biztosíthat a Rába működésében. Kedvezően értékelték a 4iG SDT EGY Zrt. támogatási szándékát, az ajánlatot pedig a bizalom jelének tekintik, de a Rába önállóan is jelentős lépéseket tett piaci pozíciójának megerősítéséért, termékportfóliója pedig nem egyezik az ajánlattevőével, a tulajdonosváltásnak lehetnek kockázatai.

A Rába által a BÉT honlapján közzétett szakszervezeti állásfoglalás az ajánlatról üdvözöl minden befektetést, amely hosszú távon gondolkodik a vállalatcsoport jövőjéről, de elvárja, hogy ez a munkavállalók biztonságát és megbecsülését erősítse.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Európai befektetők célkeresztjében Bali ingatlanpiaca

Bali az elmúlt években a világ egyik legkeresettebb ingatlanbefektetési célpontjává vált. A szigeten évente akár 12–18 százalékos bruttó hozam is elérhető, miközben az építési és fenntartási költségek töredékei az európai szintnek.
Tovább
Gazdaság

100 éves használt lakásra felvehető az Otthon Start, de akad olyan új építésű, amire nem

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1....
Tovább
Gazdaság

Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról

A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Megkapta a jegybanki jóváhagyást a 4iG kötelező vételi ajánlata a Rába-törzsrészvényekre

Gazdaság
A Rába Nyrt.-nek a vételi ajánlatról szóló véleményezéseit kedd este ugyancsak közzétették a BÉT honlapján.
Tovább

Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján

Agrár
A díjakat Nagy István agrárminiszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke adta át.
Tovább

Az intelligens vízmegoldások segíthetnek megvédeni a magyar városokat az egyre gyakoribb villámárvizektől

Hírek
Miközben a klímaváltozás hatására egyre nagyobb aggodalmat jelent a...
Tovább

Európai befektetők célkeresztjében Bali ingatlanpiaca

Gazdaság
Bali az elmúlt években a világ egyik legkeresettebb ingatlanbefektetési célpontjává vált. A szigeten évente akár 12–18 százalékos bruttó hozam is elérhető, miközben az építési és fenntartási költségek töredékei az európai szintnek.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján

A díjakat Nagy István agrárminiszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke adta át.
Tovább
Hírek

Az intelligens vízmegoldások segíthetnek megvédeni a magyar városokat az egyre gyakoribb villámárvizektől

Miközben a klímaváltozás hatására egyre nagyobb aggodalmat jelent a...
Tovább
Gazdaság

Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról

A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig.
Tovább
Gazdaság

A bruttó átlagkereset 693 700 forint volt, 9,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Hírek

Rossz állapotú BKV-buszokon utazunk? Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus

Latorcai Csaba arra kérte a fővárosiakat, hogy a [email protected] címre küldjenek fényképeket - rendszámmal együtt - , ha úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas biztonságos utazásra az a busz, amellyel közlekednek.
Tovább
Gazdaság

A Shell Hungary új igazgatósági elnöke Marik Gyula

Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.
Tovább
Gazdaság

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a NAV

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását.
Tovább
Hírek

A MÁV-csoport készül az M1-esen hétfőn életbe lépő jelentős korlátozásokra

A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább
Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Megkapta a jegybanki jóváhagyást a 4iG kötelező vételi ajánlata a Rába-törzsrészvényekre

A Rába Nyrt.-nek a vételi ajánlatról szóló véleményezéseit kedd este ugyancsak közzétették a BÉT honlapján.

Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján

A díjakat Nagy István agrárminiszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke adta át.
© 2025 | www.azuzlet.hu