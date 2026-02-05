Megkezdődött a máltai repülőtér nagyszabású bővítése

A Máltai Nemzetközi Repülőtér (MIA) nagyszabású fejlesztési programjának újabb mérföldkövéhez érkezett: hivatalosan is megkezdődött a repülőtér keleti szárnyának bővítése, amely 2028-ra készül el. A 345 millió eurós beruházás részeként egy vadonatúj, 6 000 négyzetméteres terminál kapcsolódik majd a meglévő épülethez, jelentősen növelve a repülőtér kapacitását és szolgáltatási színvonalát. A fejlesztés révén az MIA óránként akár 2500 induló utast is képes lesz kiszolgálni.

Az új terminál indulási zónája öt beszállókapuval és egy külön személyzeti kapuval bővül, valamint mintegy 1000 négyzetméternyi új közlekedőteret kap. A projekt részeként 32 új check‑in pult létesül, további 1300 négyzetméterrel növelve a terminál előterét. A csomagkezelési kapacitás is jelentősen javul: a legmodernebb technológiára épülő rendszer gyorsabb és hatékonyabb poggyászszortírozást tesz lehetővé.

A beruházást Robert Abela miniszterelnök nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a projekt a minőség, az alkalmazkodóképesség és a jövőre való felkészülés hosszú távú elköteleződését tükrözi. Mint mondta, a fejlesztés szorosan illeszkedik a hamarosan bemutatásra kerülő Malta Vision 2050 stratégiához, amely az ország fenntartható és versenyképes jövőképét határozza meg.

Alan Borg, az MIA vezérigazgatója kiemelte, hogy a bővítés célja nem a forgalom drasztikus növelése, hanem a jelenlegi utasok számára nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése. „Nem célunk 20 milliós repülőtérré válni – a cél a magasabb színvonal, különösen a nyári csúcsidőszakban” – hangsúlyozta.

A repülőtér már most is komoly technológiai előrelépéseket tett: a nemrég bevezetett C3 típusú biztonsági szkennereknek köszönhetően az utasoknak már nem kell külön csomagolniuk a folyadékokat és elektronikai eszközöket, a 100 ml‑es korlátozás pedig jelentősen enyhült.

2026 különösen fontos év a máltai turizmus számára, hiszen a Delta Air Lines elindítja közvetlen New York–Málta járatát, amely új szintre emeli a sziget hosszú távú tengerentúli összeköttetéseit. Ian Borg miniszterelnök‑helyettes szerint ez a kapcsolat hozzájárul ahhoz, hogy Málta a magasabb hozzáadott értékű turizmus irányába mozduljon el, összhangban a Nemzeti Turizmusstratégia 2030 célkitűzéseivel.

Európán belül Málta már most is kiemelkedően jól kapcsolódik a kontinenshez: 111 úti cél érhető el közvetlenül. A repülőtér stratégiája a vállalati értékteremtésre és a szezonon kívüli időszakok erősítésére fókuszál.

A keleti szárny bővítése nem csupán infrastrukturális fejlesztés, hanem egyértelmű üzenet is: Málta hosszú távon gondolkodik, a jövő generációi számára épít, és magabiztosan kíván versenyezni a nemzetközi légi közlekedésben.