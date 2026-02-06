Hirdetés
Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025 decemberében, ami arra utalhat, hogy a hosszú ideje küszködő ipari szektor lassan maga mögött hagyhatja a recessziós időszakot.

A Destatis adatai szerint a megrendelések havi alapon 7,8 százalékkal emelkedtek, ami az elmúlt két év legerősebb növekedése, és jelentősen felülmúlta az elemzők által várt 1,3 százalékos visszaesést – írja a Wall Street Journal.

A decemberi adat a novemberi 5,7 százalékos bővülést követte, így a gyáripari rendelések már negyedik egymást követő hónapban emelkedtek. A statisztikai hivatal közlése szerint a 2025 utolsó negyedévében beérkezett rendelések összességében 9,5 százalékkal haladták meg az előző negyedév szintjét, és decemberben elérték a 2022 elején – az ukrajnai háború kitörésének időszakában – tapasztalt volumeneket.

A német ipar az elmúlt években jelentős kihívásokkal szembesült: erősödő kínai verseny, az elektromos autózásra való átállás nehézségei, valamint az orosz gázimport leállítása után megugró energiaárak egyaránt visszafogták a teljesítményt. A fordulatot azonban részben az a fiskális élénkítés hozhatja el, amelynek keretében a német kormány tavaly akár 1 ezermilliárd dollárnyi beruházást engedélyezett védelmi és infrastrukturális célokra.

Az ipari fellendüléshez hozzájárult az is, hogy a német gazdaság 2025-ben – 2022 óta először – növekedni tudott, miközben a csökkenő inflációra reagálva az Európai Központi Bank alacsonyabb kamatszintje is támogatta a vállalati beruházásokat. A jegybank csütörtökön változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat.

A részletek alapján a belföldi megrendelések gyorsabban nőttek, mint a külföldiek, ugyanakkor az eurózónán kívülről érkező rendelések közel 10 százalékos havi bővülése arra utal, hogy a 2025-ben tapasztalt vám- és kereskedelmi bizonytalanságok enyhülhetnek. Németország az Európai Unió tagjaként jelenleg 15 százalékos amerikai importvámokkal szembesül.

Ágazati bontásban a legerősebb növekedést a fémfeldolgozásban, valamint a gép- és berendezésgyártásban regisztrálták. Ezzel szemben az autóipari megrendelések visszaestek, akárcsak a szállítóeszközöket – köztük repülőgépeket, hajókat és katonai járműveket – tartalmazó termékkör új megrendelései, noha itt továbbra is jelentős értékű egyedi projektek jelentek meg.

A decemberi ugrás jelentős része nagy volumenű, 50 millió eurót meghaladó értékű megrendelésekhez köthető. Ezek nélkül is 0,9 százalékos havi növekedést mutattak az adatok, ami szintén a kereslet élénkülésére utal.

Érsek M. Zoltán

Fotó: freepik

