Meglepő, hol költöttek idén nyáron a legtöbbet a K&H SZÉP kártyáival

Az idei nyári időszakban közel 10 milliárd forintos forgalmat generáltak a K&H SZÉP kártya birtokosai. A legtöbb tranzakció a legnagyobb ételkisszállító cégeknél valósult meg közel 550 millió forint összértékben, de a hazai üdülésfoglalások értéke is meghaladta a 70 millió forintot. Ezek az adatok összecsengenek a K&H kkv bizalmi index adataival is, jól példázva, hogy évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a juttatási forma a felhasználók körében is. A nyári időszakban a legnagyobb forgalmú elfogadóhelyek az ételkiszállító oldalak és egy szállásfoglaló honlap voltak.

A nyári időszakban a K&H SZÉP kártya felhasználása meglepő tendenciát mutatott, amely rávilágít a fogyasztói szokások változásaira. Az elköltött összegek jelentős részét ugyanis a szállásfoglalás helyett a két legnagyobb ételkiszállító cég felületein bonyolították, összesen 545 millió forintértékben. Harmadik helyen pedig a szállásfoglalás áll az egyik hazai weboldalon több mint 73 millió forinttal.

A K&H kiemelt figyelmet fordít az ügyélélmény növelésére és folyamatosan felméri azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják az ügyfeleknek a könnyű és gyors bankolást. Ennek érdekében vezette be elsőként 2023 novemberében a K&H a digitális SZÉP kártyát, felismerve, hogy okoseszközökkel egyszerűbb és kényelmesebb a fizetés, mint a plasztikkártyával.

„A legnépszerűbb elfogadóhelyek alapján jól látszik, hogy az év ezen időszakában a SZÉP kártyás költések a várakozásokkal ellentétben a vendéglátás javára billentették a mérleg nyelvét a szállásfoglalással szemben. Ez a tendencia azt mutatja, hogy bár az ügyfelek szívesen nyaralnak a SZÉP kártyájukkal, amely sokat segíthet a nyaralási költségek fedezésében, a legtöbben mégis étkezésre fordítják a cafeteria keretük nagyrészét” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője. “Mindezek mellett egyre nagyobb szerepet játszik a digitális SZÉP kártya növekvő használata. Sokszor a nyaralások során, strandokon, illetve fürdőkben, nem tartják a fogyasztók maguknál a plasztik kártyájukat, ilyenkor hasznos a digitális pénztárcába tett SZÉP kártya, amellyel az ügyfelek akár a telefonjukon vagy okosórájukon keresztül is fizethetnek – tette hozzá a szakember.