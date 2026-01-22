Megmentettük és újra látogatható a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

Nyolc hónapnyi megfeszített munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat, amelyet kenyérbogár-fertőzés sújtott. A rovarmentesítési eljárás mellett minden már fertőzést is feltérképeztünk és kezelés alá vettünk, a teljes bútorzatot fertőtlenítettük. A küldetés több szempontból is első és egyedi volt. A könyvtár munkatársai, segítő szakértői korszerű módszerekkel folytatják az állományőrzés évszázados feladatát és a megelőzést.

Az utolsó megtisztított könyvek visszahelyezésével szimbolikusan is újra használatba adta Hortobágyi T. Cirill főapát és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat 2026. január 20-án. A klasszicista teremkönyvtárat 2025. júniustól zártuk be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt.

A bezárás alatt olyan átfogó állományvédelmi munkálatok zajlottak, amelyek kuriózumnak tekinthetők. Egyrészt ekkora méretben, kiterjedésben elsőként a Pannonhalmi Főapátságban alkalmazták a szakemberek ezt a könyvmentő technológiát, az úgynevezett anoxiás eljárást. Másrészt a százezer kötetes muzeális állomány átmozgatása során a könyvtár 1802 óta épített gyűjteményének a történetére is kaptunk egy mélységi rálátást. Ennek ismeretében kijelenthetjük, hogy nincs ugyan menthetetlenül sérült kötet, ám a kétszáz év során sajnos a gyűjtemény több mint felét érték különféle károsító hatások. (bogár, penész, savasodás, rágcsáló, fizikai behatás)

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a legértékesebb, legrégebbi gyűjteményi részt soha semmilyen sérülés nem érte és nem állt fenn a fertőzés veszélye sem, hisz azokat egy külön helyszínen óvjuk és őrizzük.

Küzdelmünk nem járhatott volna sikerrel támogatóink nélkül. A Miniszterelnökség, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium nyújtott célzott támogatást a könyvtár megmentéséhez és megelőző szempontú fejlesztéséhez. Emellett két magántámogató is jelentős összeget adományozott.

Lépésről lépésről

A munka egyik leglátványosabb, egyben legösszetettebb része a könyvállomány teljes lepakolása és rovarmentesítése volt. A nyár folyamán a mintegy 100 ezer kötetet háromezer ládába csomagolták, majd hatalmas fóliazsákokba zárták, és anoxiás – oxigénmentes – környezet kialakításával hat héten át kezelték. A visszafertőződés kizárására a polcokat előbb teljesen fertőtlenítették, mielőtt a csomagokat felbontották. Másfél hónapig mind az 1800 polc üresen állt.

Ezt kihasználva egy másik jelentős szakmai munkát is elvégeztünk. Az 1830-as években az akkori asztalosok túl szélesre szabták a polcokat, amelyek a kötetek súlyától meghajlottak. A gyűjtemény védelme érdekében ezért 400 darab, egyedi látámasztást építtettünk be.

Míg ezek készültek addig a Főapátság takarító csapata alaposan megtisztította a bútorzatot a lerakódott portól, szennyeződésektől, hogy egy újabb szakembergárda nekiállhasson a polcok fertőtlenítésének. 1600 négyzetméter felületet kezeltek le oldószeres, biocid tartalmú faanyagvédőszerrel. Ez nemcsak megszüntette a meglévő fertőzéseket, hanem évtizedes védelmet is nyújt a károsító hatások – gomba, penész, bogár – ellen.

Mindezek után kezdődhetett a könyvek kicsomagolása és laponkénti megtisztítása, átvizsgálása és visszahelyezése. Ez 16 restaurátor mintegy 60 munkanapjába került. A szakemberek minden egyes könyvnél feljegyezték, hogy melyiken, milyen sérülés látható.

A jövő, a megelőzés feladatai

Az adat alapú állapotfelmérés során 200 év története rajzolódott ki, amire a monitorozást építjük. A mentési munka részeként térképre helyeztük a fertőzési gócpontokat. Azt ugyan lehetetlen volt megállapítani, hogy mikor keletkeztek pontosan a fúrásnyomok. A könyvtár történeti feljegyzéseiben leírnak például 1850-ből is egy jelentős rovarfertőzést. Az összes kritikus terület ismeretében az általános mellett negyedévenként célzott ellenőrzést tartunk.

Az átfogó felmérésnek köszönhetően most már pontosan ismerjük a páralecsapódási helyeket, hőhidakat is. Elhelyeztünk hat darab hőmérséklet- és páramérő szenzort. Ezek adatait folyamatosan naplózzuk, így követjük, hogyan változik a belső klíma az egyes időszakokban.

Feromon csapdákat állítunk és rendszeres, mélységi takarításokat végzünk. Kiemelten fontos fejlesztés lesz idén tavasszal a modulárisan bővíthető légtechnika beépítése. Terveink szerint egy zsilipkaput is telepítünk, amellyel a teremkönyvtár látogatóinak számát szabályozni tudjuk, ruházatukat megtisztítjuk és egyirányúvá tesszük a könyvtár forgalmát.

A teremkönyvtárban a 16. század végétől a 20. század végéig kiadott, nyomtatott kötetek találhatók. Az egyes kötetek érintettsége nagyon eltér: van, amelyiken egyetlen fúrásnyom található és olyan is, amelyet többféle és súlyosabb behatás ért. Az irányító hatóságok bevonásával kidolgozunk egy tervet a legfontosabb sérült könyvek egyedi restaurálásának menetrendjére.

A könyvtármentés gyakorlati tapasztalatait átemeljük az általános műtárgy- és állományvédelem szintjére, erről a szakminisztériummal egyeztetést kezdeményezünk, hiszen minden hazai történeti gyűjtemény érdeke ezen szempontok mielőbbi megismerése.

Összegzésként elmondható, hogy a kenyérbogár-fertőzés sikeres felszámolása egy olyan intézményi tudás, amely beépíthető a napi működésbe, oktatási és szakmai mintává válhat és tovább erősíti a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár hitelességét és presztízsét.