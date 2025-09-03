Kezdőlap Hírek Megnyílik Bécs energiasemleges sportközpontja, a Sport Arena Wien
Megnyílik Bécs energiasemleges sportközpontja, a Sport Arena Wien

Az új, klímasemleges Sport Arena Wien, amely szeptember 6-án nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.  © David Bohmann

Szeptember 6-án nagyszabású nyitóünnepséggel nyílik meg Bécs új, energiasemleges sportcsarnoka. A második kerületben található, korszerű létesítmény egész napos, ingyenesen látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket.

Bécs legújabb klímasemleges sportközpontjának megnyitója szeptember 6-án, szombaton lesz 10 és 17 óra között a Sport Arena Wien területén, Bécs második kerületében, Leopoldstadtban.

Az új sportlétesítményben számos beltéri és kültéri programlehetőség közül választhatnak majd a látogatók, hiszen az aréna három egymástól függetlenül használható sportcsarnokkal rendelkezik. A labdasportcsarnokokban kipróbálható például a tollaslabda, a floorball, a kézilabda és más sportágak is. A mozgástermekben jóga, hát tréning, birkózás, ökölvívás és kendo is várja az érdeklődőket. A kültéri területeken mászótorony, kézilabda célfal, óriás darts, kosárlabdafal, valamint a speciálisan olimpiák számára kialakított élményzóna is rendelkezésre áll. A programot sportolókkal való találkozás, különféle nyereményjátékok, gyermekarcfestés, DJ, színpadi show-k, gasztronómiai kínálat egészítik ki.

A helyszín könnyen megközelíthető közösségi közlekedéssel. Néhány perc sétára van a Stadion metrómegálló az U2-es vonalon, közvetlenül az Ernst-Happel Stadion mellett. Az autóval érkezők számára a szomszédos Stadion Center parkolójában van lehetőség megállni (díjköteles). Fontos tudnivaló, hogy a házirend szerint a Sport Arena Wien területére kutyát behozni tilos.

A létesítmény üzemeltetését a Wien Holding Sport GmbH végzi a bécsi városvezetés megbízásából. A próbaüzem már augusztus eleje óta sikeresen zajlik: az első hetekben számos sportoló használta ki az alkalmat, hogy kipróbálja az új sportközpontot. A labdajátékcsarnokot többek között kézilabda- és tollaslabda-egyesületek vették birtokba, a tornászok pedig a legújabb eszközöket tesztelték a kimondottan számukra kialakított tornateremben. A rugalmas infrastruktúrának és a korszerű felszereltségnek köszönhetően a Sport Arena Wien nagyobb sportesemények, tornák és versenyek helyszínéül is szolgálhat.

