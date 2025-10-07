Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.

A konstrukció minimum 5, maximum 15 éves futamidőre érhető el, ugyanakkor a tényleges minimum futamidőt a pályázatok megvalósítási és fenntartási időszaka határozza meg – például egy 3 éves megvalósítás és 5 éves fenntartás esetén legalább 8 évre szól. A hitel futamideje alatt nincs lehetőség elő- vagy végtörlesztésre, kiváltásra, illetve refinanszírozásra, így az ügyfeleknek hosszú távon kell tervezniük ezzel a hitellel – írja a K&H közleményében.

Ez a hiteltermék teljesen újszerű a piacon, hiszen fix kamatozásának köszönhetően nyújt biztonságot akár 8 éves időtávon is. A kamatbázist a Magyar Nemzeti Bank által publikált BIRS mutató adja, amelyhez a bank legfeljebb 3,5 százalékos marzsot tehet hozzá. Más díjat nem számíthatunk fel, így ügyfeleink előre kiszámítható költségekkel tervezhetnek. A fix kamat különösen fontos, mert a korábbi támogatási ciklusban sok beruházás az infláció mellett, a kamatemelkedések miatt hiúsult meg – emelte ki Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

A forráslehívás negyedévente, fix időpontokban történhet és a lehívott hitelek után fizetett kamatot, a banki igazolás alapján, a kincstár utólag visszatéríti az ügyfél számára. Ez azt jelenti, hogy bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség. A megvalósítási időszak végén pedig, a projekt lezárásakor, az esetlegesen még megmaradó kamattámogatási keret 100%-osan felhasználására kerül – húzta alá Demeter Zoltán.

Ez a megoldás egyszerre biztosítja, hogy a támogatás ne vesszen el és a termék megfeleljen az EU előírásoknak – hangsúlyozta Demeter Zoltán. (grarszektor.hu)