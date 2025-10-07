Kezdőlap Agrár Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt
AgrárBankHírek
No menu items!

Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Freepik

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.
A konstrukció minimum 5, maximum 15 éves futamidőre érhető el, ugyanakkor a tényleges minimum futamidőt a pályázatok megvalósítási és fenntartási időszaka határozza meg – például egy 3 éves megvalósítás és 5 éves fenntartás esetén legalább 8 évre szól. A hitel futamideje alatt nincs lehetőség elő- vagy végtörlesztésre, kiváltásra, illetve refinanszírozásra, így az ügyfeleknek hosszú távon kell tervezniük ezzel a hitellel – írja a K&H közleményében.

Ez a hiteltermék teljesen újszerű a piacon, hiszen fix kamatozásának köszönhetően nyújt biztonságot akár 8 éves időtávon is. A kamatbázist a Magyar Nemzeti Bank által publikált BIRS mutató adja, amelyhez a bank legfeljebb 3,5 százalékos marzsot tehet hozzá. Más díjat nem számíthatunk fel, így ügyfeleink előre kiszámítható költségekkel tervezhetnek. A fix kamat különösen fontos, mert a korábbi támogatási ciklusban sok beruházás az infláció mellett, a kamatemelkedések miatt hiúsult meg  – emelte ki Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

A forráslehívás negyedévente, fix időpontokban történhet és a lehívott hitelek után fizetett kamatot, a banki igazolás alapján, a kincstár utólag visszatéríti az ügyfél számára. Ez azt jelenti, hogy bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség. A megvalósítási időszak végén pedig, a projekt lezárásakor, az esetlegesen még megmaradó kamattámogatási keret 100%-osan felhasználására kerül – húzta alá Demeter Zoltán.

Ez a megoldás egyszerre biztosítja, hogy a támogatás ne vesszen el és a termék megfeleljen az EU előírásoknak – hangsúlyozta Demeter Zoltán. (grarszektor.hu)

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Fontos újítások a hitelezésben: változnak a THM-re vonatkozó szabályok

Módosítja a kormány a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletet
Tovább
Gazdaság

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról
Tovább
Gazdaság

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt

Agrár
Bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség.
Tovább

Fontos újítások a hitelezésben: változnak a THM-re vonatkozó szabályok

Gazdaság
Módosítja a kormány a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletet
Tovább

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Gazdaság
Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról
Tovább

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

Gazdaság
A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt

Bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség.
Tovább
Gazdaság

Fontos újítások a hitelezésben: változnak a THM-re vonatkozó szabályok

Módosítja a kormány a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletet
Tovább
Gazdaság

Az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról tárgyalnak

Megkezdődnek a tágyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról
Tovább
Gazdaság

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.
Tovább
Agrárvilág

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább
Gazdaság

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Hírek

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.
Tovább
Gazdaság

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,4, százalékkal haladta meg

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt

Bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség.
A fizetőképességet, a jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám átlagosan 47 pont volt

Fontos újítások a hitelezésben: változnak a THM-re vonatkozó szabályok

Módosítja a kormány a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletet
© 2025 | www.azuzlet.hu