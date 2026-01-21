Megszületett a 2026-os bérmegállapodás a BKV-nál

Megszületett a 2026-os bérmegállapodás a BKV Zrt.-nél, az idén összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál – közölte a cég szerdán az MTI-vel.

Azt írták, újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel, ennek értelmében 2026-ban összesen 9,2 százalékkal nőnek a bérek a társaságnál. Ebből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek mellett a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi.

A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg. Hozzátették: az idei bérfejlesztés illeszkedik a BKV-nál következetesen megvalósított béremelési folyamathoz és a főváros Budapest-család koncepciójához, amelynek célja, hogy a városért dolgozókat anyagi juttatással és egyéb formában is elismerje.

Kiemelték: 2025 óta 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ami megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott, öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott, több esztendőre szóló megállapodásoknak köszönhetően 2022-től a bérek összesen átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a BKV-nál, ami azt mutatja, hogy a munkáltató prioritásnak tartja a munkatársak anyagi megbecsülését és a kiszámítható jövőt – áll a közleményben.