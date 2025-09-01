Megugrott az Alibaba negyedéves nyeresége

Az Alibaba Group Holding kínai e-kereskedelmi óriás adózott eredménye erőteljesen, bevétele mérsékelten nőtt a cég június végével záródott első pénzügyi negyedévében.

A cég honlapjára felkerült adatok szerint az adózott eredmény 34,12 milliárd jüanra (1 jüan=47,66 forint), emelkedett az egy évvel korábbi 24,27 milliárd jüanról. A nyereség növekedése főként a befektetési portfólió értékének változásából, valamint a Trendyol szolgáltatás értékesítéséből eredt.

Az Alibaba negyedéves bevétele 2 százalékkal, 247,65 milliárd jüanra nőtt az egy évvel korábbi 243,24 milliárd jüanról. Elemzők kisebb, 27,64 milliárd jüanos adózás utáni nyereséget és nagyobb, 251,93 milliárd jüanos bevételt vártak-közölte az MTI.

Az Alibaba kínai e-kereskedelmi csoportjának bevétele 10 százalékkal, 140,07 milliárd jüanra emelkedett, míg a Lazada, az AliExpress és az Alibaba.com vállalatokat magában foglaló nemzetközi digitális kereskedelmi csoport (Alibaba International Digital Commerce Group) bevétele 19 százalékkal, 34,74 milliárd jüanra nőtt.

Az Alibaba felhőszolgáltatásokból származó bevétele 26 százalékkal, 33,4 milliárd jüanra (4,2 milliárd dollár) nőtt, meghaladta a szakértői várakozások átlagában szerepelt 31,44 milliárd jüant.