Megugrott az érdeklődés az állami támogatású konyhafelújítás iránt

Rekordot döntött Magyarország legnagyobb konyhabútor-kiállítása, amely február 28. és március 2. között zajlott az RS Bútor bemutatótermeiben. Az eseményen 104 konyhabútor kollekciót mutattak be, felülmúlva a tavalyi csúcsot. Kiemelt érdeklődés övezte az 50%-os állami támogatással elérhető konyhafelújítási programot. A szervezők szerint az ösztönző hatására számos új konyha készülhet el a közeljövőben magyar otthonokban.

Idén negyedik alkalommal rendezték meg Magyarország legnagyobb konyhabútor-kiállítását, a 4 helyszín konyhabútor kiállítást, amely ismét rekordot döntött. Az eseményen 104 konyhabútor kollekciót mutattak be, hivatalosan is túlszárnyalva a tavalyi csúcsot. Az ingyenes rendezvény nemcsak a legújabb konyhai trendeket hozta el, hanem sztárséfek és hírességek látványfőzéseivel, gasztronómiai programokkal és szakmai előadásokkal is várta az érdeklődőket.

Tömegek terveznek konyhafelújítást az 50%-os támogatásnak köszönhetően

Az idei eseményre rekordszámú látogató érkezett, különösen nagy volt az érdeklődés az 5000 fő alatti településekről. Sokan az 50%-os állami támogatással elérhető konyhafelújítási programmal kapcsolatban kerestek információt. Ez a program azok számára nyújt lehetőséget, akik korszerűsíteni szeretnék konyhájukat, de önerőből nehezen finanszíroznák meg.

A támogatásnak köszönhetően akár a teljes költség felét visszaigényelhetik, ami jelentős anyagi könnyebbséget jelenthet a családok számára. A szervezők várakozásai szerint az új ösztönzők hatására sokan még a következő hónapokban belevágnak majd a konyhájuk modernizálásába, kihasználva az állami támogatás nyújtotta lehetőségeket.

Ezek a legújabb trendek

A kiállításon a konyhai innovációk is nagy szerepet kaptak. Idén először mutatták be az új 3D-s konyhafrontokat, amelyek modern és egyedi megjelenést kölcsönöznek a konyháknak. A természetes anyagok térhódítása tovább folytatódott, különösen a kvarc alapú műkőzetek és az elegáns gránit munkalapok iránt volt nagy az érdeklődés. A kiállításon debütált a Pantone Év Színe, a Mocha Mousse, amely a csokoládé és kávé árnyalatainak melegségével hoz új eleganciát a konyhákba.

Sztárok és látványfőzések

A kiállítás egyik fénypontja a látványkonyha programja volt, ahol neves séfek és ismert személyiségek főzőbemutatói nyűgözték le a közönséget. Pénteken az „Év Mentes Séfje” verseny győztesei készítették el különleges fogásaikat, míg a Mentes Kovászműhely bemutatóján a fermentált ételek világába nyerhettek betekintést az érdeklődők. Megyeri Csilla szombaton „Csilla Kever, Te Kóstolsz” című programjával vonzotta a látogatókat, vasárnap pedig Rékasi Károly és Rékasi Zsigmond a „Rékasi Lencsekaland” során hagyományos és vegán fogásokat készítettek el. A „Csak a Mentes” piactéren fenntartható és egészségtudatos élelmiszerek közül lehetett válogatni.

A 4 helyszínes kiállítási koncepció 2022 óta van jelen, eredetileg a COVID-járvány miatti biztonságosabb térkihasználás érdekében jött létre. Azóta azonban hagyománnyá vált. Idén a helyszínek száma tovább bővült, a budapesti és budaörsi helyszínek mellett Nyíregyházán is várta az érdeklődőket a MediaMarkt RS Konyhastúdió.