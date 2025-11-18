Megújította vezető testületeit az MBH Bank

Az MBH Bank Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megválasztották a pénzintézet vezető testületeinek tagjait, a közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt tölti be, miközben tapasztalt szakemberek bevonásával tovább erősödnek a bank vezető testületei – tájékoztatta a pénzintézet az MTI-t.

Az igazgatóságban a következő ciklusban is tag marad Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, míg Tajthy Attila Tamás és Lélfai Koppány Tibor új tagként csatlakozhat január 1-jétől. A közgyűlés döntött arról is, hogy április 2-től Kandrács Csaba Istvánt is megválasztják a testületbe – ismertették.

A közgyűlés megújította továbbá a felügyelőbizottság elnökeként Vaszily Miklós, az audit bizottság elnökeként pedig Feodor Rita mandátumát. Új felügyelőbizottsági tagként választotta meg a közgyűlés Czene Árpádot, Bechtold Balázst és Kovács Árpádot, míg Török Ilona mandátumát meghosszabbították. A közgyűlés döntése alapján Czene Árpád az Audit bizottsághoz is csatlakozik új tagként, illetve Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is az Audit bizottság tagjaként folytatják tevékenységüket.

“A közgyűlés mai döntése fontos visszajelzés személyem és az MBH Bank teljes menedzsmentje számára, és fontos elismerése nemcsak az elmúlt öt év eredményeinek, hanem az MBH Bank ambiciózus jövőképének is. Köszönjük részvényeseink és ügyfeleink bizalmát. A következő öt évben elismert szakemberekkel megerősített vezető testületekkel és elkötelezett menedzsmenttel folytatjuk a növekedést és fejlesztést, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, részvényeseink és az egész ország számára” – idézte a közlemény Barna Zsolt elnök-vezérigazgatót.

A bank megköszönte Járai Zsigmondnak a felügyelőbizottság munkájában való több éves közreműködését, amellyel hozzájárult a hármas bankfúzió megvalósításához, és az MBH Bank sikeres működésének megalapozásához. A bank megköszönte Vinnai Balázsnak az igazgatóságban végzett munkáját, és tanácsadóként és vezetőként továbbra is számít rá az MBH Bank informatikai transzformációjában.

Az MBH Bank Nyrt. a jelölési folyamat során a jelölő bizottság által elfogadott jelölési politika alapján járt el, a jelöltek alkalmasságáról pedig döntést hozott a bank jelölő bizottsága, igazgatósága és a felügyelőbizottsága is. A megválasztott tisztségviselők a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában, elfogadó nyilatkozatuk aláírását követően tölthetik be tisztségüket – tette hozzá a közlemény.