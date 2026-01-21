Hirdetés
Megújulnak a Gondoskodás Pénztárak

Működésében és arculatában is átalakulva megújul a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár, stratégiai szövetségekkel kiegészülve, önálló márkaként jelennek meg az öngondoskodási piacon – közölték a pénztárak kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a CIG Pannónia Csoporttal és a Gránit Bankkal kialakított partnerség célja, hogy komplex, egymást kiegészítő pénzügyi, egészség- és nyugdíjpénztári megoldásokat tegyenek elérhetővé. A pénztártagok az átalakulásnak köszönhetően korszerű és érthető segítséget kapnak a pénzügyi biztonságuk megteremtéséhez – emelték ki. A partnerségek nem járnak közös vállalat alapításával, hanem szerződéses keretek között, önálló működés mellett valósulnak meg – tették hozzá.

A közleményben kiemelték: a banki és biztosítói innovációk hasznosulhatnak a pénztári szolgáltatásokban, a mobilbanki funkció fejlesztésével például létre lehet hozni pénztári számlát. A CIG Pannónia egyszerűbb ügyintézéssel, személyre szabott ajánlásokkal és gyorsabb egészségügyi hozzáféréssel segíthet az ügyfeleknek.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztár 175,6 milliárd forintos vagyonnal és több mint 66 ezer fős taglétszámmal, a Gondoskodás Egészségpénztár 18,7 milliárd forintos vagyonnal és több mint 197 ezer fős tagsággal rendelkezik – olvasható a céges honlapokon.

