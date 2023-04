Megújult a fiatalok pénzügyi döntéseit támogató mobilalkalmazás

Megújult a Pénziránytű Alapítvány Zöldiránytű applikációja, mely fenntartható és takarékos gazdálkodásra ösztönzi a fiatalokat.

A mobilalkalmazás hasznos tippekkel, érdekes sztorikkal, játékos kvízekkel, szavazásokkal támogatja a fiatalok szemléletformálását, illetve fenntarthatósággal foglalkozó oldalakkal is megismerteti őket.

Az alkalmazást használó 7-12 évfolyamos diákok, illetve a szakképzésben a 13-14. osztályba járók között az alapítvány nyereményeket, többek között egy iPhone mobilkészüléket sorsol ki a május 5-ig tartó nyereményjáték keretében – hívták fel a figyelmet.

Az applikációt legaktívabban használó iskolák 100 ezer forint támogatást, a legtöbb diákot motiváló pedagógus pedig 120 ezer forintos ajándékutalványt nyerhet.

A mobilalkalmazás a hamarosan induló Fenntarthatósági Témahét tanóráit is jól kiegészítheti, továbbá az év hátralévő részében a tanórák anyagába is beépíthető, de segítséget nyújthat a fiatalok családja számára is ökotudatos és pénztárcakímélő pénzügyi döntéseket hozni.

Az applikáció ingyenesen letölthető online áruházakból, de az alapítvány honlapjáról is elérhető; ugyanitt a nyereményjáték részletei is megtalálhatók.(Pénziránytű Alapítvány/MTI)