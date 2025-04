Megvan a  döntés: az EU visszavág az USÁ-nak a vámháborúban  

Az USA elleni kereskedelmi ellenintézkedések bevezetésére irányuló bizottsági javaslat megkapta az EU-tagállamok szükséges támogatását

Az uniós tagállamok ma megszavazták az Európai Bizottság javaslatát az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi ellenintézkedések bevezetéséről. A Bizottság javaslata válaszul született arra a márciusi amerikai döntésre, hogy vámokat vet ki az EU-ból származó acél és alumínium behozatalára. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere, Szijjártó Péter már korábban jelezte, hogy a magyar kormány nemmel fog szavazni, de ehhez a döntéshez nem volt szükség egyhangú beleegyezésre.

A bizottsági javaslat arra reagált, hogy az Egyesült Államok márciusban vámokat vetett ki az EU-ból származó acél- és alumíniumbehozatalra.

Az EU már korábban is kijelentette, hogy egyértelműen előnyben részesítené a tárgyalásos úton elért, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös megoldásokat. Az EU felkínálta azt a lehetőséget, hogy az EU és az USA közötti kereskedelemben legyen mindkét oldalon 0% az ipari termékekre vonatkozó vám. Šefčovič biztos és von der Leyen elnök többször is személyes megbeszélést folytatott az amerikai kormányzat magas rangú képviselőivel az elmúlt hónapok során – ez is mutatja, hogy az EU elkötelezett amellett, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államok kormányával.

Az EU megítélése szerint az amerikai vámok indokolatlanok és károsak, és gazdasági károkat okoznak nemcsak a két félnek, hanem a világgazdaság egészének is.

A mai tagállami jóváhagyás azt jelenti, hogy – a Bizottság belső eljárásainak lezárását és a végrehajtási jogi aktus közzétételét követően – az ellenintézkedések hatályba fognak lépni. A vámok beszedése április 15-étől kezdődik.

Ezeket az ellenintézkedéseket bármikor fel lehet függeszteni, amennyiben az Egyesült Államok elfogad egy tárgyalás útján létrejött, igazságos és kiegyensúlyozott megoldást.