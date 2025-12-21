Kezdőlap Mozaik Megvan a túlturizmus bűnbakja, de nem lehet vele mit kezdeni
Mozaik
No menu items!

Megvan a túlturizmus bűnbakja, de nem lehet vele mit kezdeni

Petrus Szabolcs (Németország)

A túlturizmussal küzdő desztinációk adókkal, beléptetési rendszerrel és kikötési korlátozásokkal készülnek 2026-ra. A tengerjárók a legfőbb bűnbakok, habár a tapasztalat szerint a korlátozásuk nem segít.

A turisták által elárasztott városok többségében leginkább a tengerjáró hajókat okolják. 2025-ben 20%-os volt a szektor növekedése. 310 hajóóriáson közel 40 millió utas járta a világot.

A főbűnös megvan

A fellépés úttörője Velence volt. 2021-ben megtiltották az óceánjárók kikötését. A nyílt tengerről kishajókon viszik az utasokat a Szent Márk térre.

A város leterheltsége mégse csökkentett. Nem meglepő, hisz az évi 15 millió turista 5%-a érkezik csak a tengerről. De őket nézik a legrosszabb szemmel a 67 ezres velencei. Hisz csak néhány órát maradnak. Nem foglalnak szállást, és mert a hajók all inclusivek, vagyis teljes ellátást biztosítanak, a helyi gasztronómiát is csak egy-egy kávéval, fagyival gazdagítják, és esetleg szuvenírt vesznek.

A helyhatóság sikernek tartja a korlátozást, mondván elérte a házak talapzatának erodálódását. Ennek fő felelősei a hajóóriások által keltette hullámok voltak.

Városból skanzen

Velence úttörő volt abban is, hogy 2024 óta belépődíj köteles a városba lépés. Legalábbis az 54 legfrekventáltabb napon, 8:30 és 16:00 között. 2025-ban 720 ezer látogató fizette meg a 10 eurós díjat, ami 5,4 millió eurót eredményezett. A közterületfelügyelők 2500 sétálót értek tetten a fizetést bizonyító QR-kód nélkül. A városvezetés sikernek tartja, hogy 2025-ben némiképp csökkent a látogatók száma. Sok helyi mégsem örül a belépőnek. Mondván, ezzel hivatalosan lett kimondva, hogy a városuk skanzen, a lakók pedig biodíszletek.

Vizipisztollyal a turisták ellen

Barcelonában a helyi-turista-arány (1,7:3,6 millió) sokkal jobb, mint Velencében. A katalán főváros lakói mégis elviselhetetlennek tartják, hogy Európa egyik legkedveltebb városlátogatási célja lettek. A lakások és szolgáltatások árai elszabadultak – mondják és tüntetéseket szerveznek. Egy nyári flashmob-on vízipisztollyal spriccelték a nemkívánt látogatókat.

Az önkormányzat 2027-től numerus clausust vezet be a tengeri utazókra. 2030-tól pedig a jenlegi 6 kikötőterminált 3 modernebb fogja váltani. A 200 millió eurós beruházás szakértők szerint azt mutatja, hogy a korlátozások szimbolikusok, a város elsősorban effektívebben akarja menedzselni a turizmust.

A hajóról érkezők számának korlátozása amúgy is csak csepp lehet a város 30 milliós turistatengerében, mert 2025-ben csak 5% érkezett hajóval. A forgalom nagyrészéért a fapados légitársaságok és a sose látott népszerűségnek örvendő néhány napos városlátogatások felelősek.

„Game of thrones” és az overtourism

Dubrovnik az egy lakosra jutó turisták számának rekordere (36 látogató/lakos), mióta a Netflix blockbaster, a „Trónok Harca” helyszíne volt. 2024-ben az 1,4 millió látogató sok napon valósággal járhatatlanná tette a középkori falak közé szorított, 1,3 km2 területű óváros utcáit. A napi 15 ezer nézelődő a főszezonban élhetetlenné tette az 1500 ember otthonát jelentő óvárost.

A városvezetés egy kreatív szabályozással kihasználta, hogy az óceánjárók jól ellenőrizhetők és a menetrendeket két évre előre határozzák meg a társaságok. A dubrovniki rendelet szerint a társaságoknak egy évvel előre kell foglalniuk a város által a megadott kikötési időpontok közül. A különösen zsúfolt napokon, például hosszú hétvégéken, egyáltalán nincs kikötési időpont. Valamint maximum napi két hajó köthet ki, nem több, mint 8 órára, amelyekről legfeljebb 5000 ember szállhat partra. Így a dalmáciai turistamágnesnek sikerült elérnie, hogy a hajók a gyengébb mellékszezonban érkezzenek.

Összességében azonban nem lett jobb a helyzet. Sőt, 2024-ben 9%-al többen érkeztek. Dubrovnik példája is azt mutatja, hogy az óceánjárókra vonatkozó szigorítások önmagukban elégtelenek.

Kikötői díj görög módra

Más városokban adóval próbálkoznak. Két görög sziget, Mikonosz és Szantorini 2025-ben progresszív adót vezettek be. Minél frekventáltabb egy időszak, annál többet kell fizetni: nyáron 25€/utas, ősszel és tavasszal 12€/utas, télen pedig fejenként 4€ fizetendő. A módszert pénzt hoz, de alkalmatlan a kikötések számának csökkentésére. A legtöbb hajóstársaság megfizeti az adót, hogy továbbra is kiköthessen a főszezonban.

Hawaii a vádlottak padján

Hawaii 2026-tól a hajójegyekre 13%-os kikötési és további 3%-os idegenforgalmi adó vetne ki. Az adó ellen az óceánjárókat üzemeltető társaságok nemzetközi szövetsége, a Cruise Lines International Association (CLIA) keresettel élt az USA szövetségi bíróságánál, mondván, hogy az adó szövetségi jogot sért. A szövetségi igazságügyi minisztérium a társaságok oldalára állt Hawaii Álammal szemben és felperestársként lép fel az eljárásban. Ítélet még nincs.

Gyertek hozzánk!

– hív fel Civitavecchia. Az olasz város a korlátozások, az óceánjárók elleni hangulat nyertese akar lenni. A Rómától 80 km-re fekvő város neve alig ismert, pedig 3,5 milliós utassal Európa második legforgalmasabb kikötője. Itt kötnek ki az Örök Várost programjukba szővő óceánjárók. Rómában pedig tavaly 22 millióval új rekordot ért el a turisták száma.  Civitavecchiában úgy érzik szinte csak profitálnak a kikötési díjat fizető óceánjárókból, ezért infrastrukturális fejlesztésekkel még attraktívabbá akar válni.

Bűnbak van, megoldás nincs

A túlturizmus politikai, gazdasági, környezeti, társadalmi és infrastrukturális kérdés. A megoldást sok helyen keresik, de sehol nem találták meg. A tengerparti városokban a látványos, de az érkezők alig néhány százalékáért felelős óceánjárók bűnbakok lettek. A példák azonban azt mutatják, hogy a tengerjáró óriások elleni fellépés önmagában nem segít a túlturizmus által sújtott városokban élőkön.

Petrus Szabolcs

Fotó: freepik

A cikk testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Mozaik

HotelMentor.ai a magyar fejlesztésű hotel mentor

  A Miskolci Egyetem által szervezett Adatvezérelt és fenntartható vállalat Konferencián debütált a HotelMentor.ai, egy forradalmian új, magyar fejlesztésű mesterséges intelligencia platform, amely a szállodaipar...
Tovább
Mozaik

Az Air China tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között

Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot.
Tovább
Gazdaság

Fenntartható módon készülnek a bécsiek a karácsonyra

A 48er-Tandler a beérkező adományokat értékesíti, vagy adott esetben jótékonysági szervezeteknek adja.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Bank
Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

Edukáció
A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább

Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

Gazdaság
Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon.
Tovább

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

Gazdaság
A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább
Edukáció

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább
Gazdaság

Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon.
Tovább
Gazdaság

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Tovább
Energia

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
Tovább
Gazdaság

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában
Tovább
Bank

BÉT: a standard kategóriában folytatja a kereskedést az STRT Holding

Az újonnan kibocsátott törzsrészvények végleges értékesítési ára egységesen 900 forint lett. A társaság így összesen 1,35 milliárd forint friss tőkét vont be, amelyet az STRT Holding a növekedési és befektetési célok finanszírozására fordít.
Tovább
Gazdaság

KSH: októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Megvan a túlturizmus bűnbakja, de nem lehet vele mit kezdeni

A túlturizmussal küzdő desztinációk adókkal, beléptetési rendszerrel és kikötési korlátozásokkal készülnek 2026-ra. A tengerjárók a legfőbb bűnbakok, habár a tapasztalat szerint a korlátozásuk nem...

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
© 2025 | www.azuzlet.hu