Megvan, mennyi lesz a minimálbér 2026-ban

Aláírták a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodást: előbbi 11, míg utóbbi 7 százalékkal emelkedik 2026-tól. A megállapodásról Orbán Viktor miniszterelnök számolt be csütörtök reggel közösségi oldalán.

A minimálbér bruttó 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 373 200 forintra emelkedik 2026. január 1-jétől. Ez a minimálbér esetén 11, a garantált bérminimum esetén pedig 7 százalékos emelkedésnek felel meg. A minimálbér nettó összege kedvezmények nélkül 214 662 forint lesz, a garantált bérminimum nettója pedig 248 178 forint.

Mit jelent ez a hiteligénylőkre nézve?

A mindenkori minimálbér, illetve általában a nettó bérek alakulása fontos szempont a hiteligénylésnél. A bankok ugyanis minden esetben a nettó bért vizsgálják, ez az egyik fő szempont, ami eldönti, hitelképes-e az igénylő vagy nem. A jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) szabályai szerint legalább 10 éves kamatperiódusú hitel felvétele esetén a nettó jövedelem legfeljebb 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, ami azt jelenti, hogy a számlára érkező bér azt is megmutatja, hogy mekkora hitelösszeget lehet felvenni.

A 2026-ra bejelentett minimálbérre nézve ez azt jelenti, hogy aki ennyit keres, az legfeljebb 107 331 forintot fordíthat hiteltörlesztésre. Fontos, hogy a bank a bírálatnál lehet szigorúbb; ha úgy ítéli meg, hogy ekkora törlesztőrészlet nem fér bele a havi kiadások mellett, akkor kisebb hitelösszeg felvételét fogja csak engedélyezni. A garantált bérminimum esetén 2026-ban a törlesztésre fordítható összeg legfeljebb 124 089 forint.

Ez a jelenlegi hitelajánlatokat tekintve azt jelenti, hogy a minimálbért megkeresve 7 éves futamidővel számolva 6 millió forint személyi kölcsönt vagy 25 éves futamidővel számolva 15 millió forint piaci lakáshitelt lehet felvenni.

A mindenkori minimálbér nettó összege még egy szempont miatt fontos az igénylésnél: több hitelintézet itt húzza meg az alsó határt, vagyis legalább ekkora bért kell igazolni ahhoz, hogy a hiteligénylést be tudják fogadni. Ez azonban nem általános, a hitelintézetek között jelentős eltérések lehetnek abban, hogy pontosan mekkora és milyen típusú jövedelmeket fogadnak el a hitelképesség vizsgálatakor. (Bank360)