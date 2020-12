Menedzser kihívások – Klemm Balázs a pandémiáról

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezzük a vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Klemm Balázs a Hote and More Kft. ügyvezető igazgatója válaszol.

– Miként reagáltak, milyen változásokat hajtottak végre a tavaszi COVID válság és a karantén idején?

o A munkatársakkal kapcsolatos egészségügyi kockázatok mellett a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy mindenkinek az állását meg tudjuk menteni, ami a kormányzati támogatásnak köszönhetően sikerült is. Más kérdés, hogy menet közben minőségi cserét is végrehajtottunk, azoknak a helyére, akiknél nem éreztük az elkötelezettséget, olyan szakembereket vettünk fel, akik csapatjátékosok.

o A karantén időszakában és a mostani egészségügyi veszélyhelyzetben is minden – nem szezonális – házat nyitva tartunk, miközben az étkezéseket leredukáltuk a reggelire. Ez némi bevételt hoz, miközben arra is jó, hogy átmozgatja a személyzetet, amelynek tagjai a tavaszi karantén alatt és most is heti forgásban járnak be.

o A központ és a szállodák irodai alkalmazottainak a Home Office-t rendeltük el. Így az állami támogatással, csökkentett munkaidőt alkalmazva teljes, tettrekész gárdával, a higiéniai szabályokat kiemelten kezelve várhattuk a nyári szezont, ami – mivel alapvetően vidéki szállodákat üzemeltetünk – nagyon szép eredményeket hozott. Köszönhetően annak is, hogy a 270 ezres törzsvásárlói listára rendszeresen küldtünk célzott üzeneteket.

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak a karantén második hulláma kapcsán?

o Felelős, előre tervező vezetőként nem ért meglepetésként a második hullám, amire a céget is felkészítettük. A november 11-én bejelentett egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetéséig folyamatosan csökkent a vendégek száma, utána pedig az új szabályoknak megfelelően ismét csak ügyeletet tartunk, hogy az üzleti utazóknak szállást tudjunk biztosítani.

o A mi hitvallásunk egyébként is az, hogy egy szállodát nem szabad leállítani, mert az nagyobb kárt okoz, mint amennyi előnyt jelenthet. Így viszont folyamatosan karban tartjuk a víz és fűtésrendszert és elvégezzük azokat a karbantartásokat, amire a nagy vendégforgalom mellett nem volt lehetőség.

o A munkatársi gárdát most is egyben tartjuk, amihez nagy segítséget jelent a járulék kedvezmény és az, hogy az előfoglalások után 80 százalékos visszatérítést biztosít a kormány. Azért is ezt a megoldást választjuk, mert úgy látjuk, hogy ha a szakemberek elmennek, jórészük eltávolodik a szakmától és már nem is tér vissza. Mi viszont erőteljesen készülünk az újranyitásra, mert meggyőződésünk, hogy amint lehet, az emberek ismét utazni fognak: ki vannak már éhezve az élményekre.

– Mennyire alkalmazzák és mennyire tartják hosszútávon is fenntarthatónak a Home Office és a távmunka megoldást. (A kettő közül melyiket alkalmazzák?)

o A home office jól hangzik, de szerintem hosszútávon a mi szakmánkban nem fenntartható. Mert, ha az ember a munkahelyén van, biztosan dolgozik, ám ha otthon, garantáltan talál magának más elfoglaltságot is munkaidőben. A munkatársak most is bejárnak egy-egy napra a központi irodába, ahol a kellő távolságtartás és a higiéniai szabályok maximális betartása mellett egyszerre legfeljebb hárman tartózkodhatnak. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy már csak azért is, mert vendégekkel foglalkozunk, muszáj az embereket kimozdítani otthonról, mert szükség van arra, hogy az emberek agya mozogjon, amit elősegít az együtt gondolkodás, a közös projekt megoldás és a csapatszellem. Ugyanakkor ez az időszak jó lesz arra, hogy az emberek jobban megbecsüljék a munkájukat és azt, hogy bejárnak a munkahelyükre. Persze ott, ahol jól érzik magukat – és mi ezen vagyunk – ha nem, depreszióra is hajlamos, otthon értelemszerűen úgyis talál az ember valami más elfoglaltságot.

o Ezért szerintem pszichésen mindenkinek jót tesz a visszatérés, ami szellemileg is felpezsdíti majd az életet. De mi azért most sem álltunk le, új projekteken dolgozuk és gőzerővel készülünk az újranyitásra.