Menedzser kihívások – Kovács Ágnes mit vár a ’21-es esztendőtől?

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezünk vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Király Ágnest, a Top Cafeteria vezetője válaszol.

– Milyen évet zártak? Milyen tervekkel és reményekkel kezdték a 2021-es évet?

o Mozgalmas évünk volt. A járványhelyzettel járó gazdasági visszaesés a mi ügyfeleinket sem kerülte el. Sajnos néhányuknál a munkavállalói juttatások csökkentését vagy átmeneti felfüggesztését kellett elrendelni. A teljes megszüntetésre szerencsére csak egy esetben került sor, a legérzékenyebben érintett turisztikai ágazatban.

o Részben a juttatások szabályozásában bekövetkező évközi változások, adókönnyítések, részben a vállalati döntések miatt az év során nekünk sokkal több feladatunk volt, mint más években.

o Sikerként könyvelhetjük el, hogy nagyon gyorsan és rugalmasan alkalmazkodtunk a helyzethez, az ügyfeleinket hatékonyan – és a plusz munka ellenére külön díjazás nélkül – támogattuk a nehézségek megoldásában. Nem is maradt el az elismerés a részükről, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.

o Sok mindent kellett átalakítanunk a belső működésünkben. A mi irodánk is átköltözött a digitális térbe a home office bevezetésével, de a napi 8 órát folyamatos élő kapcsolatban töltöttük.

o A legnagyobb fejlesztésünk a cafeteria szoftverünk átdolgozása volt, amivel alkalmassá tettük a napi szinten változó jogszabályok követésére, és a papírmentes adminisztrációra.

o 2021-ben a programunkat használó és szakmai támogatásunkat igénylő ügyfélkörünket szeretnénk bővíteni.

– Mire lenne elsősorban szükség ahhoz, hogy a tervek megvalósuljanak?

o A mi terveink megvalósulása elsősorban attól függ, hogy a munkáltatók gazdasági helyzete lehetővé teszi-e a juttatási rendszerek fenntartását, bővítését. Ebben nagy része lehet az adórendszer alakulásának is. A jelenlegi szabályozás sajnos nagyon leszűkítette a palettát, a munkavállalók sokkal szélesebb körű juttatási csomagot igényelnének (egészségügy, nyugdíj, lakhatás, iskoláztatás, stb.)

– A védőoltás kapcsán mivel számolnak? Meddig kell együtt élni a Covid járvány egészségügyi kockázataival?

o Nálunk az év eleji időszak jelenti a szezont az idén. Mire javulás várható, túl leszünk rajta. Reméljük, hogy decemberre, amikor a következő évre fordulunk rá, már nem kell ilyen szintű védekezésre felkészülni, és a személyes kontaktusok visszatérhetnek a munkánkba, mert egészen más a munkakapcsolat is, ha nem csak képernyőn keresztül beszélgetünk.

– Melyek azok a tanulságok, megoldások, amelyek a Covid járvány hatásából erednek, és amelyeket 2021-ben alkalmaznak?

o A 2021-es év legnagyobb kihívása számunkra, hogy a sok ezer munkavállalóval, akiknek eddig személyes találkozással segítettünk, adtunk tanácsot, miként tudunk kommunikálni, hogyan tudjuk támogatni őket az elektronikus megoldások alkalmazásában. A digitalizáció biztos, hogy a korábbinál magasabb szinten lesz jelen a munkánkban továbbra is. Kényszerből ugyan, de nagyon sok munkavállalót vezettünk be egyfajta elektronikus ügyintézésbe, ami a jövőben is megmarad. Remélem, hogy ennek más területen is hasznát veszik – különösen azok, akik eddig nem nagyon mertek elektronikus csatornákon például bankolni, vagy ügyet intézni.