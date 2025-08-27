Mennyi az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona? 2314,3 milliárd forint

Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona idén a második negyedév végén 2314,3 milliárd forintot tett ki, ami 10,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán a honlapján.

Az elemzés szerint az önkéntes nyugdíjpénztári szektor eszközkitettségét továbbra is három kategória: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a befektetési jegyek, valamint a részvények dominálták 2025 második negyedévében. A vagyon legnagyobb hányada változatlanul magyar állampapírban található.

Rámutattak, hogy az azonosított, egyéni számlán jóváírt önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbevételek 2025. I-II. negyedévi kumulált összege 73 milliárd forintot tett ki, amely 15,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét, a tagok által fizetett tagdíj és a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás együttes emelkedésének eredőjeként.

A tagdíjbevételek összetételében számottevő változást nem figyeltek meg idén az első és a második negyedévben az egy évvel korábbi értékhez képest, mivel a túlnyomó hányadát (67,9 százalékét) továbbra is a tagok által fizetett tagdíj képviseli a munkáltatói tagdíj hozzájárulással szemben.

Közölték, a pénztári befizetésekhez kapcsolódó szja visszatérítés összege 21,4 milliárd forintot ért el 2025. I-II. negyedévben, ami éves összevetésben 13,2 százalékos emelkedés.

Az önkéntes nyugdíjpénztári fedezeti tartalékot érintő kifizetések 2025. I-II. negyedévi kumulált összege 118,6 milliárd forintot tett ki, ami 74,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket.

Az elemzés szerint 2025 első és második negyedévében a kifizetések legnagyobb hányadát az egyéb kifizetések tették ki, ennek részaránya éves szinten 42,1 százalékponttal, 44,2 százalékra nőtt, a 2025-ben igényelhető ingatlancélú kifizetések miatt. Ezt követték a szolgáltatási kiadások (egyösszegű kifizetés+járadékszolgáltatás) 31,6 százalékos, illetve 16,7 százalékos részaránnyal a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetések.

Arra is kitértek, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási célú befizetéseinek összege 59,7 milliárd forintot ért el 2025. I-II. negyedévben, ami 17,2 százalékos növekedés az egy évvel korábbi értékhez képest. Ebből a pénztártagok által fizetett tagdíjak 34,1 milliárd forintot, a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás pedig 5,3 milliárd forintot tett ki. A tagdíjbevételek összetételét tekintve az előző év azonos időszakához képest nem tapasztaltak jelentős változást, a tagok által fizetett tagdíjak részaránya 86,5 százalékot tett ki a munkáltatói tagdíj-hozzájárulással szemben.

A pénztári befizetésekhez kapcsolódó szja visszatérítés összege elérte a 18,7 milliárd forintot 2025. I-II. negyedévében, ami 17,9 százalékos növekedés az egy évvel korábbi értékhez képest.

Hozzátették, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport szolgáltatási kiadásai 55,2 milliárd forintot tettek ki 2025. I-II. negyedévben, ami éves szinten 15,6 százalékos emelkedés.

Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoportnál a kifizetések összetételét tekintve 52,7 százalékos részaránnyal az első helyen áll a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása, míg az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása 40,7 százalékot tett ki.