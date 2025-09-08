Kezdőlap Mozaik Mennyi az üzleti átalakulás valódi ára? – SAP-Oxford Economics kutatás a rejtett...
Mozaik
No menu items!

Mennyi az üzleti átalakulás valódi ára? – SAP-Oxford Economics kutatás a rejtett kockázatokról és sikertényezőkről

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó:Freepik

Az üzleti világban szinte nincs olyan vállalat, amely ne kényszerülne valamilyen formában átalakulásra: ilyen az új piacok meghódítása, fenntarthatósági célok elérése, innovatív termékek bevezetése vagy éppen a technológiai rendszerek modernizálása. A transzformáció azonban ritkán megy zökkenőmentesen. Az SAP és az Oxford Economics új, közös, 29 országban készült kutatása 800 felsővezető tapasztalata alapján mutatta be, milyen tényezők határozzák meg a siker vagy a kudarc esélyeit.

A legtöbb projekt drágább és hosszabb a tervezettnél

Az adatok szerint az üzleti átalakulások több mint fele túllépi a költségkeretet, és csak 57 százalékuk bizonyul végül érdemesnek a befektetett pénzre, időre és energiára. Az átlagos transzformációs költség három év alatt eléri a 9,5 millió eurót. Bár a vezetők többsége felismeri a változtatások szükségességét, sokszor komoly ellenállásba ütköznek a vállalaton belül – különösen a költségek és a megtérülés megítélésénél.

Négy fő átalakulási irány

A kutatás négy kiemelt transzformációs típust vizsgált:

  • Új földrajzi piacokra lépés – ezek a projektek hozzák a leggyakrabban a várt eredményt, főként profit- és hatékonyságnövekedést.

  • Karbonsemlegessé válás – itt a legnagyobb kihívás a megtérülés igazolása és a szükséges technológiák kiválasztása.

  • Új termékek és szolgáltatások bevezetése – fő cél a profitnövelés és a költségcsökkentés, viszonylag jó sikeraránnyal.

  • Technológiai migráció (pl. IT-rendszerek felhőbe vitele) – magas az adatbiztonsági és működéskiesési kockázat, miközben sok vállalat még nem rendelkezik kellően érett kockázatkezelési stratégiával.

Mitől más a sikeres transzformáció?

A siker titka a világosan megfogalmazott célokban és a megfelelő szervezeti kultúrában rejlik. A legjobban teljesítő vállalatok:

  • egyértelműen kijelölik a transzformáció célját és az érintett területeket,

  • bevonják a teljes szervezetet, nemcsak a szűk vezetői kört,

  • folyamatosan mérik és kezelik a kockázatokat,

  • és az adatokat nem pusztán gyűjtik, hanem ténylegesen döntéstámogatásra használják.

A technológia és az AI kettős szerepe

Bár a legtöbb cég már alkalmaz alapvető eszközöket, a fejlettebb technológiák – mint a process mining (folyamatbányászat), a benchmarking vagy a robotizált folyamatautomatizálás – még mindig kevéssé elterjedtek. A mesterséges intelligencia megítélése megosztott: a vezetők fele hisz az átalakító erejében, de csak harmaduk alkalmazza ténylegesen a transzformációs folyamatok támogatására. Az etikai kérdések előtérben vannak, ugyanakkor mindössze 35 százalék rendelkezik valóban átfogó AI-irányelvekkel.

A jövő útja: gyorsaság és rugalmasság

A kutatás összegzése szerint a vállalatok akkor lehetnek sikeresek, ha képesek gyorsan reagálni a technológiai változásokra, kockázataikat folyamatosan felmérni, és az egész szervezetet bevonni az átalakulási folyamatba. Az üzleti transzformációk ára magas, a megtérülés kétséges lehet, de a piac és az ügyfelek elvárásai miatt a változás elkerülhetetlen. A kérdés inkább az: ki tudja úgy menedzselni, hogy abból valódi versenyelőny szülessen?

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A hitelfelvételhez online is kérhető keresetkimutatás – Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el

Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban.
Tovább
Mozaik

Mérföldkőhöz érkezett az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztése

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint, a magyar ingatlan-nyilvántartás 19 millió tulajdoni lapot kezel.
Tovább
Mozaik

Amerikai franchise világszámok keresnek magyar partnereket Budapesten

Fotó:instagram/OliveGarden Szeptember 16-án Budapestre érkezik tizenegy világszerte ismert amerikai márka, hogy bemutassa hazai terjeszkedési terveit, és potenciális magyar partnerekkel találkozzon – jelentette be az Egyesült...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Véget vet a visszaéléseknek a termékpiaci törvény módosítása

Agrár
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) kezdeményezésére módosult a termékpiaci törvény. Az új szabályozás szigorítja a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokat, így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emelnek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.
Tovább

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Energia
Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.
Tovább

Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Autó
Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés....
Tovább

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

Hírek
.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Soha még nem vettünk fel ennyi személyi kölcsönt egy hónap alatt

Miközben mindenki az Otthon Start lakáshitelről beszélt júliusban, a személyi kölcsönök piacán történelmi csúcs született: a havi folyósítás átlépte a 100 milliárdos lélektani határt. A bankok között is óriási a verseny az ügyfelekért: már több pénzintézet kínál 10 százalék alatti kamatot átlagos jövedelemre is.
Tovább
Agrár

Véget vet a visszaéléseknek a termékpiaci törvény módosítása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) kezdeményezésére módosult a termékpiaci törvény. Az új szabályozás szigorítja a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokat, így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emelnek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.
Tovább
Energia

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.
Tovább
Hírek

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább
Gazdaság

Egy felmérés szerint magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítéseket sürgetnek

A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik a szociális hozzájárulási adó átmeneti kedvezménye új HR, pénzügyi vagy marketing munkakörök bevezetésekor, mentorprogram indítása a pénzügyi tudatosság, digitalizáció és külpiacra lépés támogatására és az áfafinanszírozási terhek mérséklése, például a pénzforgalmi áfalimit emelésével
Tovább
Hírek

Balatoni Katalin: számunkra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell

A miniszterelnöki biztos ünnepélyes keretek között átadta az első külhoni magyar pedagógusigazolványt Burus-Siklódi Botondnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének.
Tovább
Gazdaság

Vállalati innovációs pályázatok indulnak 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban

A második alprogramban az elérhető támogatás mértéke már 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjedhet.
Tovább
Gazdaság

Az előző év azonos időszakához mérten 1,0 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal bővült az ipari termelés

Az ipari termelés júliusi részletes adatait szeptember 12-én közli második becslése alapján a KSH.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Soha még nem vettünk fel ennyi személyi kölcsönt egy hónap alatt

Miközben mindenki az Otthon Start lakáshitelről beszélt júliusban, a személyi kölcsönök piacán történelmi csúcs született: a havi folyósítás átlépte a 100 milliárdos lélektani határt. A bankok között is óriási a verseny az ügyfelekért: már több pénzintézet kínál 10 százalék alatti kamatot átlagos jövedelemre is.

Mennyi az üzleti átalakulás valódi ára? – SAP-Oxford Economics kutatás a rejtett kockázatokról és...

Fotó:Freepik Az üzleti világban szinte nincs olyan vállalat, amely ne kényszerülne valamilyen formában átalakulásra: ilyen az új piacok meghódítása, fenntarthatósági célok elérése, innovatív termékek bevezetése...
© 2025 | www.azuzlet.hu