Mennyi az üzleti átalakulás valódi ára? – SAP-Oxford Economics kutatás a rejtett kockázatokról és sikertényezőkről

Fotó:Freepik

Az üzleti világban szinte nincs olyan vállalat, amely ne kényszerülne valamilyen formában átalakulásra: ilyen az új piacok meghódítása, fenntarthatósági célok elérése, innovatív termékek bevezetése vagy éppen a technológiai rendszerek modernizálása. A transzformáció azonban ritkán megy zökkenőmentesen. Az SAP és az Oxford Economics új, közös, 29 országban készült kutatása 800 felsővezető tapasztalata alapján mutatta be, milyen tényezők határozzák meg a siker vagy a kudarc esélyeit.

A legtöbb projekt drágább és hosszabb a tervezettnél

Az adatok szerint az üzleti átalakulások több mint fele túllépi a költségkeretet, és csak 57 százalékuk bizonyul végül érdemesnek a befektetett pénzre, időre és energiára. Az átlagos transzformációs költség három év alatt eléri a 9,5 millió eurót. Bár a vezetők többsége felismeri a változtatások szükségességét, sokszor komoly ellenállásba ütköznek a vállalaton belül – különösen a költségek és a megtérülés megítélésénél.

Négy fő átalakulási irány

A kutatás négy kiemelt transzformációs típust vizsgált:

Új földrajzi piacokra lépés – ezek a projektek hozzák a leggyakrabban a várt eredményt, főként profit- és hatékonyságnövekedést.

Karbonsemlegessé válás – itt a legnagyobb kihívás a megtérülés igazolása és a szükséges technológiák kiválasztása.

Új termékek és szolgáltatások bevezetése – fő cél a profitnövelés és a költségcsökkentés, viszonylag jó sikeraránnyal.

Technológiai migráció (pl. IT-rendszerek felhőbe vitele) – magas az adatbiztonsági és működéskiesési kockázat, miközben sok vállalat még nem rendelkezik kellően érett kockázatkezelési stratégiával.

Mitől más a sikeres transzformáció?

A siker titka a világosan megfogalmazott célokban és a megfelelő szervezeti kultúrában rejlik. A legjobban teljesítő vállalatok:

egyértelműen kijelölik a transzformáció célját és az érintett területeket,

bevonják a teljes szervezetet, nemcsak a szűk vezetői kört,

folyamatosan mérik és kezelik a kockázatokat,

és az adatokat nem pusztán gyűjtik, hanem ténylegesen döntéstámogatásra használják.

A technológia és az AI kettős szerepe

Bár a legtöbb cég már alkalmaz alapvető eszközöket, a fejlettebb technológiák – mint a process mining (folyamatbányászat), a benchmarking vagy a robotizált folyamatautomatizálás – még mindig kevéssé elterjedtek. A mesterséges intelligencia megítélése megosztott: a vezetők fele hisz az átalakító erejében, de csak harmaduk alkalmazza ténylegesen a transzformációs folyamatok támogatására. Az etikai kérdések előtérben vannak, ugyanakkor mindössze 35 százalék rendelkezik valóban átfogó AI-irányelvekkel.

A jövő útja: gyorsaság és rugalmasság

A kutatás összegzése szerint a vállalatok akkor lehetnek sikeresek, ha képesek gyorsan reagálni a technológiai változásokra, kockázataikat folyamatosan felmérni, és az egész szervezetet bevonni az átalakulási folyamatba. Az üzleti transzformációk ára magas, a megtérülés kétséges lehet, de a piac és az ügyfelek elvárásai miatt a változás elkerülhetetlen. A kérdés inkább az: ki tudja úgy menedzselni, hogy abból valódi versenyelőny szülessen?