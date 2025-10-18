Kezdőlap Gazdaság Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?
GazdaságHírek
No menu items!

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

AzÜzlet.hu

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt – ekkora jövedelemmel akár 15 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek az igénylők. A keresetek mediánértéke bruttó 563 400, illetve nettó 394 300 forint volt, ami viszont kisebb teret hagy a hiteligénylőknek – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2025 augusztusában bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ugyanezen időszakban a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A nettó keresetek mediánja továbbra sem érte el a 400 ezer forintot – augusztusban 394 300 forint volt, míg a bruttó keresetek mediánértéke 563 400 forint. A KSH számításai szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,7%-kal, a nettó átlagkereset pedig 9,2%-kal múlta felül a 2024 azonos időszakában regisztrált értékeket.

Ugyanezen időszakban a bruttó mediánbér 8,9%-kal, a nettó pedig 10%-kal emelkedett. A reálkereset emelkedése 4,7% volt év/év alapon.

Mekkora személyi hitelre elég az átlagbér?

A fenti számok tükrében érdemes megnézni, mekkora személyi kölcsön vehető fel a jelenlegi átlag- és mediánbérből. A jegybanki főszabályok (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató – JTM) szerint az augusztusi átlagos nettó jövedelemnek a maximum a fele, vagyis 236 750 forint lenne törlesztőrészletre fordítható. A nettó mediánbér esetén ugyancsak az összeg felével, vagyis 197 150 forinttal számolhatunk.

A Bank360 kalkulátorával elvégzett számítás szerint előbbi esetben akár a jelenleg elérhető legnagyobb, 15 millió forintos személyi kölcsön összeget is felvehetnénk, feltéve, hogy kellően hosszú, 8 éves futamidővel számolunk. Ezekben az esetekben ugyanis 223 ezer – 228 ezer forint között mozognak a jelenlegi ajánlatok havi törlesztőrészletei (THM 9,97% – 10,81%).

A mediánbér esetén legalább 2 millió forinttal kisebb hitelösszeggel kell számolnunk – 13 millió forint esetén, 8 éves futamidő mellett már találhatunk olyan ajánlatot a piacon, amelynek 195 ezer forint alatt marad a havi törlesztőrészlete.

Amennyiben valaki rövidebb, mondjuk 5 éves futamidőben gondolkodna, úgy a nettó átlagkeresetből körülbelül 11 millió forint személyi hitelt tudna felvenni. Ilyen paraméterek mellett ugyanis már találni olyan ajánlatot, amelynek 231 ezer – 234 ezer forint közötti a havi törlesztőrészlete (THM 9,97% – 10,98%).

A nettó mediánérték mellett pedig körülbelül 9 millió forint személyi hitel vehető fel, amennyiben 5 éves futamidővel számolunk. Ilyen esetben 189 ezer – 194 ezer forint közöttiek a legolcsóbb ajánlatok havi törlesztőrészletei (9,97% – 11,07%).

Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a bankok a jegybanki szabályoknál szigorúbb feltételeket is szabhatnak, így könnyen lehet, hogy a valóságban az adós nem vállalhat magára akkora hitelt, amelynek törlesztőrészlete elérné a jövedelme 50%-át. A bankok ugyanis az ügyfelek kiadásai, illetve az ügyfelek által elmondottak alapján igyekeznek minél jobban feltárni azok anyagi helyzetét, és annak fényében dönteni, hogy hitelezhető-e az ügyfél, és ha igen, milyen mértékben. Tehát nem pusztán a jövedelem mértéke alapján döntenek.

Ez egyébként mindkét félnek az érdeke – értelemszerűen a bank is olyan ügyfeleket szeretne hitelezni, akik képesek a kölcsönt visszafizetni, illetve az ügyfél szempontjából sem érdemes ennyire kifeszíteni a jövedelmet. Ügyfélként érdemes csak akkora kölcsönt vállalni, amit még kényelmesen lehet törleszteni a tervezett kiadások mellett is – javasolják a Bank360 szakértői.

Igazi HR kihívás: hogyan tartsuk meg és motiváljuk a fiatal generációt. AzÜzlet november 17.-i HR konferenciája azt is megmutatja, hogyan építhetünk jól működő, többgenerációs munkahelyet. Jelentkezés: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább
Bank

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább
Gazdaság

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

Gazdaság
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

Hírek
A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Bank
Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Gazdaság
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább
Hírek

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább
Bank

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább
Gazdaság

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Tovább
Hírek

Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyása után csütörtökön újraindult a kereskedés a Pensum Group Nyrt. részvényeivel.
Tovább
Autóipar

Rekordszámú elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben

Rekordszámú, 2,1 millió elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben részben az erős kínai kereslet, valamint az adókedvezmények lejárta előtt megugrott amerikai vásárlások hatására.
Tovább
Hírek

Elindult az ingyenes Fenntartható Turizmus Index kalkulátor

Elindult a Fenntartható Turizmus Index kalkulátor –Ingyenes, GSTC kritériumok alapján működő önértékelő rendszer a CROSSDEST projekt keretében
Tovább
Agrár

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre

Közel négyszázezer pályázatot támogatott, több mint 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból az előző uniós költségvetési ciklusban meghirdetett Vidékfejlesztési Program, aminek utolsó támogatásait az idén év végéig fizetjük ki.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
© 2025 | www.azuzlet.hu