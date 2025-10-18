Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt – ekkora jövedelemmel akár 15 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek az igénylők. A keresetek mediánértéke bruttó 563 400, illetve nettó 394 300 forint volt, ami viszont kisebb teret hagy a hiteligénylőknek – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2025 augusztusában bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ugyanezen időszakban a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A nettó keresetek mediánja továbbra sem érte el a 400 ezer forintot – augusztusban 394 300 forint volt, míg a bruttó keresetek mediánértéke 563 400 forint. A KSH számításai szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,7%-kal, a nettó átlagkereset pedig 9,2%-kal múlta felül a 2024 azonos időszakában regisztrált értékeket.

Ugyanezen időszakban a bruttó mediánbér 8,9%-kal, a nettó pedig 10%-kal emelkedett. A reálkereset emelkedése 4,7% volt év/év alapon.

Mekkora személyi hitelre elég az átlagbér?

A fenti számok tükrében érdemes megnézni, mekkora személyi kölcsön vehető fel a jelenlegi átlag- és mediánbérből. A jegybanki főszabályok (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató – JTM) szerint az augusztusi átlagos nettó jövedelemnek a maximum a fele, vagyis 236 750 forint lenne törlesztőrészletre fordítható. A nettó mediánbér esetén ugyancsak az összeg felével, vagyis 197 150 forinttal számolhatunk.

A Bank360 kalkulátorával elvégzett számítás szerint előbbi esetben akár a jelenleg elérhető legnagyobb, 15 millió forintos személyi kölcsön összeget is felvehetnénk, feltéve, hogy kellően hosszú, 8 éves futamidővel számolunk. Ezekben az esetekben ugyanis 223 ezer – 228 ezer forint között mozognak a jelenlegi ajánlatok havi törlesztőrészletei (THM 9,97% – 10,81%).

A mediánbér esetén legalább 2 millió forinttal kisebb hitelösszeggel kell számolnunk – 13 millió forint esetén, 8 éves futamidő mellett már találhatunk olyan ajánlatot a piacon, amelynek 195 ezer forint alatt marad a havi törlesztőrészlete.

Amennyiben valaki rövidebb, mondjuk 5 éves futamidőben gondolkodna, úgy a nettó átlagkeresetből körülbelül 11 millió forint személyi hitelt tudna felvenni. Ilyen paraméterek mellett ugyanis már találni olyan ajánlatot, amelynek 231 ezer – 234 ezer forint közötti a havi törlesztőrészlete (THM 9,97% – 10,98%).

A nettó mediánérték mellett pedig körülbelül 9 millió forint személyi hitel vehető fel, amennyiben 5 éves futamidővel számolunk. Ilyen esetben 189 ezer – 194 ezer forint közöttiek a legolcsóbb ajánlatok havi törlesztőrészletei (9,97% – 11,07%).

Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a bankok a jegybanki szabályoknál szigorúbb feltételeket is szabhatnak, így könnyen lehet, hogy a valóságban az adós nem vállalhat magára akkora hitelt, amelynek törlesztőrészlete elérné a jövedelme 50%-át. A bankok ugyanis az ügyfelek kiadásai, illetve az ügyfelek által elmondottak alapján igyekeznek minél jobban feltárni azok anyagi helyzetét, és annak fényében dönteni, hogy hitelezhető-e az ügyfél, és ha igen, milyen mértékben. Tehát nem pusztán a jövedelem mértéke alapján döntenek.

Ez egyébként mindkét félnek az érdeke – értelemszerűen a bank is olyan ügyfeleket szeretne hitelezni, akik képesek a kölcsönt visszafizetni, illetve az ügyfél szempontjából sem érdemes ennyire kifeszíteni a jövedelmet. Ügyfélként érdemes csak akkora kölcsönt vállalni, amit még kényelmesen lehet törleszteni a tervezett kiadások mellett is – javasolják a Bank360 szakértői.