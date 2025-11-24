Kezdőlap Cégvilág Mentavill Expo: ezért optimisták a villanyszerelők
Cégvilág
Mentavill Expo: ezért optimisták a villanyszerelők

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott a hagyományosan kétévente sorra kerülő Mentavill Expo. A hazai épületvillamossági szektor idei legjelentősebb szakmai eseménye azt igazolta, hogy az energiatakarékosság, az elekromobilitás és a gyorsan változó technológiai megoldások világában továbbra is nagy igény mutatkozik a személyes szakmai párbeszédre.

A lakossági épületvillamossági szektor piacvezetője, a Mentavill által szervezett eseményen több, mint 40 neves gyártó és kereskedő mutatta be legújabb termékeit és megoldásait, míg a villanyszerelők, kivitelezők, szakkereskedők és viszonteladók köréből több, mint ezer szakember érkezett a kiállításra és a szakmai előadásokra. Mentes Zsolt a Mentavill ügyvezetője kiemelte: a fókusz a minőségi, jövőorientált megoldásokon volt, ami tökéletesen tükrözi a piac dinamikáját.

„Az élénk szakmai érdeklődés azt mutatta, hogy az internet korában is nagy szükség van a személyes párbeszédre és tapasztalatcserére, mert a villanyszerelő mestereknek nem mindig van idejük arra, hogy az interneten keresgéljenek és van amikor nem is találják meg a szükséges információkat”- fejtette ki Mentes Zsolt.

Hozzátéve: az új megoldások megismerése már csak azért is fontos, mert az épületvillamosság is rendkívül gyors technológiai változáson megy keresztül. Nem véletlen, hogy a kiállítók visszajelzései szerint a látogatók azokat az új műszaki megoldásokat keresték leginkább, amelyek felgyorsítják a munkát és csökkentik a kivitelezési kockázatokat. Ez azért új trend, mert miközben a szakma jórésze korábban megelégedett az általa már ismert, megszokott megoldásokkal, most a modern épületek egyre összetettebb műszaki igényei folyamatos alkalmazkodást követelnek, miközben a megrendelők részéről is nő az elvárás a gyors, precíz és megbízható munka iránt. Ehhez pedig elengedhetetlen az új eszközök és technológiák alkalmazása.

Jellemző, hogy például a mai elosztószekrények az okosvezérlésekkel az életvédelmi relékkel és a korszerű túlfeszültség-védelmi megoldásokkal már jóval bonyolultabb rendszereket rejtenek, mint korábban. De legalább ekkora változás tapasztalható az energiaelosztás terén, miközben a legújabb trend az elektromosautó-töltéshez szükséges termékek megjelenése és folyamatos fejlődése is.

A cégvezető szerint a szakmai visszajelzések egyik legfontosabb pozitívuma, hogy a piacon a minőségi munka számít versenyelőnynek és azok a mesterek, akik precíz, megbízható munkát végeznek, stabil megrendelésállománnyal rendelkeznek. Munkájukat támogatva a Mentavill olyan termékválasztékot és értékesítési megoldásokat biztosít, ami megkönnyíti számukra az árubeszerzést. Ezt igazolja vissza, hogy a Mentavill a napokban, a fogyasztói márkák között ismét elnyerte a Superbrands díjat, ami a szakmai partnerek és a vásárlók felől egyaránt erős visszaigazolást jelent.

Érsek M. Zoltán

