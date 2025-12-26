Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ), 2025.10.10-én ünnepélyes keretek között adta át a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet, amellyel egy újabb fejezet nyílt a magyar falusi-vidéki turizmus történetében. A rendezvény házigazdája Tiszabábolna volt – egy település, amely az elmúlt években a vidéki vendégfogadás mintapéldájává vált, és amely méltó helyszíne volt a jubileumi eseménynek.

A 2000. védjegy birtokosa a Vackor Vendégház lett, tulajdonosai Nagy-Róth Éva és Nagy Balázs. Az újonnan kialakított szálláshely tulajdonosai elkötelezetten képviselik a falusi szállásadás értékeit: a hiteles vendégszeretetet, a helyi gasztronómiai hagyományok ápolását, a természetközeli életformát és a fenntarthatóság iránti érzékenységet. A vendégház működése jól példázza, hogy a falusi turizmus nem csupán szálláslehetőség, hanem élmény, közösség és értékmegőrzés egyszerre.

Az ünnepségen Frankó Pál, a FATOSZ elnöke köszöntő beszédében elmondta:

„A minőségi vidéki vendégfogadás a helyi identitás megőrzésének egyik legszebb formája. Minden egyes napraforgós védjegy mögött emberek, családok, falvak története áll – olyan közösségek, akik hisznek abban, hogy a vendégszeretet érték.”

Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökég vezérigazgatója fontosnak tartotta, hogy: „a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy nemcsak minősítést jelent, hanem bizalmat is: bizalmat a vendégek részéről, és elismerést a szolgáltatók munkája iránt. A falusi turizmus ma már a hazai turizmus egyik fontos eleme, hiszen valódi értékeket – hagyományt, vendégszeretetet és emberi kapcsolatokat – közvetít a látogatók számára”.

A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról. A rendszer a szálláshelyek felszereltségét, szolgáltatásait, higiéniai és kényelmi szintjét, valamint a vendégfogadás minőségét négy fokozatban, egy- és négy napraforgó között értékeli. A védjegy egyaránt jelent szakmai elismerést és piaci előnyt a szolgáltatók számára, hiszen a vendégek számára garanciát ad a minőségre és a hitelességre.

A FATOSZ az elmúlt három évtizedben meghatározó szerepet töltött be a hazai vidéki és falusi turizmus fejlesztésében. A Szövetség szakmai programjai, képzései és érdekképviseleti tevékenysége révén mára több ezer szállásadó számára biztosít szakmai hátteret és fejlődési lehetőséget. A mostani jubileumi védjegyátadás nemcsak visszatekintés, hanem előretekintés is: a cél, hogy a vidéki térségek gazdasági és közösségi megerősödésében a falusi turizmus továbbra is kulcsszerepet töltsön be.