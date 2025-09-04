Kezdőlap Mozaik Mérföldkőhöz érkezett az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztése
Mérföldkőhöz érkezett az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztése

György István

Az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer (E-ING) kifejlesztése a magyar közigazgatás történetének 2019-ben indult legnagyobb és legkomplexebb informatikai rendszerfejlesztése új mérföldkőhöz érkezett, a fővárosi hivatalokban is megkezdődött a rendszer használata – mondta György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területi közigazgatásért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

A KTM tájékoztató eseményén, amelyen a Budapesti és a Magyar Ügyvédi Kamara vezetői mellett ügyvédek és jogtanácsosok és a jogászi hivatásrend más tagjai vettek részt, György István elmondta, az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint, a magyar ingatlan-nyilvántartás 19 millió tulajdoni lapot kezel.

Idén nyáron fokozatosan a vármegyei földhivatalokban, utolsóként szeptember elejétől a budapesti földhivatalokban is elkezdték a rendszer használatát, amely jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Emellett már a tulajdoni lapokat is az új rendszerben érhetik el a felhasználók – ismertette.

Az E-ING projekt keretében elkészült új informatikai rendszer bekapcsolása ütemezetten történik, így az elektronikus ügyintézésre történő teljes átállás is ennek megfelelően több lépcsőben valósul meg – mondta.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer azért is számít az eddigi legkomplexebb informatikai fejlesztésnek, mivel mintegy 12 állami informatikai felülettel van összeköttetésben, mint az országos cégnyilvántartás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, biztonsági azonosítási és fizetési rendszerek, az ügyvédi és közjegyzői kamarák nyilvántartásai vagy a digitális állampolgárság alkalmazás (DÁP).

Az E-ING a korábban több mint 20 évig szolgáló TAKARNET rendszert váltja fel – tette hozzá.

Elhangzott, hogy a tervek szerint decembertől az ügyvédek is hozzáférhetnek az E-ING felülethez, így közvetlenül, online nyújthatnak be beadványokat, és egy bő féléves átmeneti időszak után már csak az elektronikus ügyintézés lesz elérhető, felváltva a papíralapú ügyintézést.

Tóth Balázs, a KTM Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának vezetője elmondta, hogy az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer 2019-ben a KÖFOP program keretében indult 16,1 milliárd forintos forrással. A 2023-ban lezárult fejlesztési szakaszt követte az implementációs időszak, és most a harmadik ütem – az üzemeltetési szakasz, illetve a rendszer finomhangolása – vette kezdetét.

A felhőalapú szolgáltatási rendszer bármilyen webes felületről elérhető, operációs rendszertől függetlenül, az azonosítás ügyfélkapun (Ügyfélkapu+, DÁP) keresztül történik.

A négy nagy modullal (ingatlan-nyilvántartás, földmérés és térképészet, földforgalmi eljárások és mezőgazdasági-hatósági eljárások) rendelkező informatikai rendszer bevezetése egymásra épülve több lépcsőben történik. Első lépésként az E-ING kormányhivatali ügyintézői oldala (back-office) indult el, amely az ügyek feldolgozását érinti. A földforgalmi hatósági eljárások ügyintézése az ügyfelek részéről egyelőre az eddigi rend szerint történik – a kérelmeket továbbra is papíralapon kell benyújtani, és az eddigiek szerint értesülnek az ügyfelek a döntésről.

Folyamatosan zajlik az infrastruktúra biztonsági tesztelése, hogy az állami informatikai rendszereket ne terheljék túl – mondta, hozzátéve, hogy eddig több százezer ingatlan-nyilvántartási eljárást zártak le az új rendszerrel.

A csütörtöki budapesti rendezvénnyel kezdetét vette egy több hetes roadshow, amellyel a vármegyei ügyvédi kamarák szervezésében segítik a rendszer használóit az átálláshoz szükséges információkkal. A jogászok számára a Lechner Nonprofit Kft. rövid oktató videót készített a rendszerről.

Mérföldkőhöz érkezett az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztése

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint, a magyar ingatlan-nyilvántartás 19 millió tulajdoni lapot kezel.
