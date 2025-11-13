„Merni kell kockáztatni. Bele kell ugrani.”

Csak egy kósza gondolat volt. Kovács Gyöngyi sosem álmodott kávézóról. Középvezetőként dolgozott a közigazgatásban. Elégedett volt a munkájával, de elkezdte zavarni a monotonitás, több kreativitásra, több emberi kapcsolatra vágyott. „Nyitok egy kávézót” – mondta magát is meglepve kolléganőjének. A kósza gondolat nem hagyta nyugodni, egy héttel később felmondott.

Gyöngyi ugyan látta, hogy nagy a konkurencia, amilyen sok kávézó nyílik, olyan sok zár be. Mégis bízott a sikerben, mert mást, többet akart: közösségi teret, ahova a környéken élők betérnek, kávé, süti, fagyi mellett beszélgetve kilépnek a mindennapok mókuskerekéből. Így jött a sokszínűségre utaló név: Cafeverzum.

„A tudat, hogy meghoztam a döntést, magabiztossá tett.”

A felmondás utáni hetek utazással, pihenéssel töltötte. Senkit nem ismert a vendéglátásban, így a neten olvasgatta, mire lesz szüksége az elhatározott 2024 elejei nyitáshoz. Miután talált egy kiadó helységet a Bécsi út sétálóövezeti, a századforduló hangulatát idéző részén, otthona közelében, belevágott a megvalósításba.

„Elhatároztam, hogy nem leszek görcsös. Nem dől össze a világ, ha nem sikerül.” Most is így gondolja. „Ha kell, el fogom engedni.”

A magabiztosság miatt csak visszanézve látja, hogy nehezebb volt a megvalósítás, mint gondolta. Pontosabban fárasztóbb. Mégis úgy érzete és érzi most is, megy gördülékenyen. „Mindig találok valakit, aki segít a következő lépésnél.”

Az elégedett vendég a legjobb marketing

„Mindent máshogy csináltam, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva.” Példának a marketing hiányát hozza. Logó a nyitás után két hónappal, Facebook oldal hárommal lett. „Először nyissak meg, utána minden mást, szép sorjában” – gondolta.

A sok törzsvendége igazolja, hogy nem volt hiba ebben és minden másban a megérzéseire hagyatkozni. Gyöngyi elérte a célját: a Cafeversum közösségi tér lett, amit sokkal fontosabbnak tart a forgalommaximalizálásnál, ahogy a személyes kapcsolatot a marketingnél.

„Finom a fagyi, jó a kávé és már néhány alkalom után néven szólított Gyöngyi. Mindig emlékszik, hogy legutóbb miről beszélgettünk és feltűnik neki, ha kutya nélkül jövök” – indokolja egy törzsvendégek, miért ajánlja barátainak, ismerőseinek a Cafeverzumot.

A sok visszajáró vendéghez kell az ideális környék is, mint a Bécsi úti sétálóövezet: a szomszédos irodaházak napközben, a közeli lakóövezet délután, este gondoskodik a forgalomról.

Mindenből a legjobbat

Gyöngyi hamar felismerte, hogy a jó minőségű olaszos kávéitalok elengedhetetlenek, de nem elegendőek. Így jött tavasztól őszig a fagyi, egész évben a rétes, a pogácsa, a szendvics, majd a süti is. A kiváló minőség mindegyiket slágerré tette. Szép időben sor áll Fazekas Ádám sokszoros világbajnok fagyiáért. Misi országos hírű rétesből és a kézműves édességekből pedig sokan haza is visznek. A minőséget az is bizonyítja, hogy a világszerte egyre népszerűbb Street Food Tours budapesti kulináris körútjának is állomása lett a Cafeverzum.

Az ifjú tulajdonosnő azt is felismerte, hogy követni kell a trendeket. Így került a kínálatba a japán zöld-tea porából készülő matcha latte.

Napjainkban kvázi trendnek a gyerek- és kutyabarát vendéglátás is. Ehhez azonban nem elég egy ajtóra ragasztott matrica. A gyerekesek és kutyások érzik, hogy a Cafeverzumban szívesen látott vendégek. A gyereksarokban mindig vannak új színezők és ki vannak hegyezve a ceruzák, a négylábúak itatótáljában pedig friss víz van.

A Cafeverzum nem lesz Starbucks

Konkurenciából nincs hiány, a Cafeversum ennek ellenére másfél év után kinőni látszik a helyiséget. Az energiát adó lelkesedés pedig nem elég az egész napos mosolygós vendéglátáshoz a hét minden napján. A nyári időszakban, amikor a környék valósággal megrohamozzák a boutique-kávézót a világbajnok fagyiért, van már segítség a pult mögött.

Gyöngyi azonban eltökélt: „Nem akarok sok alkalmazottat, több üzletet. Az már nem az lenne, ami a célom volt, egy családias kávézó.” Ezt várják a vendégek is. „Gyöngyi ma nincs?” – kérdi sok törzsvendég talán kicsit csalódottan, ha a kolléganőtől kapja a fagyit. Pedig a szinte minden nap betérők közül sokan szerető aggódással tanácsolják Gyöngyinek: „Néha pihenj is. Ne hajtasd agyon magad!”

Magabiztosság és sok munka

Gyöngyi nagyképűnek tartaná jótanácsokat adni. „Ehhez még nem tettem le eleget.” Habár a szakértők szerint közel 2 év után a nagyon hullámzó vendéglátásban is lehet már sikerről beszélni. Két jótanácsa mégis van azoknak, akik hozzá hasonlóan kitörnének egy biztos, de egyhangú egzisztenciából.

Amit sokan meggondolatlanságnak tartanak, azt ő nélkülözhetetlen bátorságnak. „Bele kell ugrani a bizonytalanba” – hangzik az első tanács. Nem akart vendéglátózni, sok vendég mégis azt mondja, mintha ide születtem volna. „A vendég akkor érzi jól magát, ha látja rajtad, hogy szívesen csinálod.” Szerinte ezt nem lehet megjátszani. „Nem látják rajtam a fáradságot, mert nem is érzem. Sőt, dinamikussá tesz.” Pedig lenne oka kimerültségre. De vallja, hogy egy kezdő vállalkozásba 120%-ot kell beleadni. „Neked kell a pult mögött állni, neked kell a beszerzéseket intézni, ahogy a programokat szervezni és a marketinget építeni is. Az adminisztrációról nem is beszélek…”

Rájött, hogy ez a korábban nem tervezett pálya fele meg a személyiségének. „De nem zárom ki, hogy váltok, ha eszembe jut egy új történet.” Mert már tudja, ha egy világos cél eléréséért érdemes kockáztatni.