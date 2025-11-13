Kezdőlap Karrier „Merni kell kockáztatni. Bele kell ugrani.”
KarrierNői vonal
No menu items!

„Merni kell kockáztatni. Bele kell ugrani.”

Petrus Szabolcs (Németország)

Csak egy kósza gondolat volt. Kovács Gyöngyi sosem álmodott kávézóról. Középvezetőként dolgozott a közigazgatásban. Elégedett volt a munkájával, de elkezdte zavarni a monotonitás, több kreativitásra, több emberi kapcsolatra vágyott. „Nyitok egy kávézót” – mondta magát is meglepve kolléganőjének. A kósza gondolat nem hagyta nyugodni, egy héttel később felmondott.

Gyöngyi ugyan látta, hogy nagy a konkurencia, amilyen sok kávézó nyílik, olyan sok zár be. Mégis bízott a sikerben, mert mást, többet akart: közösségi teret, ahova a környéken élők betérnek, kávé, süti, fagyi mellett beszélgetve kilépnek a mindennapok mókuskerekéből. Így jött a sokszínűségre utaló név: Cafeverzum.

„A tudat, hogy meghoztam a döntést, magabiztossá tett.”

A felmondás utáni hetek utazással, pihenéssel töltötte. Senkit nem ismert a vendéglátásban, így a neten olvasgatta, mire lesz szüksége az elhatározott 2024 elejei nyitáshoz. Miután talált egy kiadó helységet a Bécsi út sétálóövezeti, a századforduló hangulatát idéző részén, otthona közelében, belevágott a megvalósításba.

„Elhatároztam, hogy nem leszek görcsös. Nem dől össze a világ, ha nem sikerül.” Most is így gondolja. „Ha kell, el fogom engedni.”

A magabiztosság miatt csak visszanézve látja, hogy nehezebb volt a megvalósítás, mint gondolta. Pontosabban fárasztóbb. Mégis úgy érzete és érzi most is, megy gördülékenyen. „Mindig találok valakit, aki segít a következő lépésnél.”

Az elégedett vendég a legjobb marketing

„Mindent máshogy csináltam, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva.” Példának a marketing hiányát hozza. Logó a nyitás után két hónappal, Facebook oldal hárommal lett. „Először nyissak meg, utána minden mást, szép sorjában” – gondolta.

A sok törzsvendége igazolja, hogy nem volt hiba ebben és minden másban a megérzéseire hagyatkozni. Gyöngyi elérte a célját: a Cafeversum közösségi tér lett, amit sokkal fontosabbnak tart a forgalommaximalizálásnál, ahogy a személyes kapcsolatot a marketingnél.

„Finom a fagyi, jó a kávé és már néhány alkalom után néven szólított Gyöngyi. Mindig emlékszik, hogy legutóbb miről beszélgettünk és feltűnik neki, ha kutya nélkül jövök” – indokolja egy törzsvendégek, miért ajánlja barátainak, ismerőseinek a Cafeverzumot.

A sok visszajáró vendéghez kell az ideális környék is, mint a Bécsi úti sétálóövezet: a szomszédos irodaházak napközben, a közeli lakóövezet délután, este gondoskodik a forgalomról.

Mindenből a legjobbat

Gyöngyi hamar felismerte, hogy a jó minőségű olaszos kávéitalok elengedhetetlenek, de nem elegendőek. Így jött tavasztól őszig a fagyi, egész évben a rétes, a pogácsa, a szendvics, majd a süti is. A kiváló minőség mindegyiket slágerré tette. Szép időben sor áll Fazekas Ádám sokszoros világbajnok fagyiáért. Misi országos hírű rétesből és a kézműves édességekből pedig sokan haza is visznek. A minőséget az is bizonyítja, hogy a világszerte egyre népszerűbb Street Food Tours budapesti kulináris körútjának is állomása lett a Cafeverzum.

Az ifjú tulajdonosnő azt is felismerte, hogy követni kell a trendeket. Így került a kínálatba a japán zöld-tea porából készülő matcha latte.

Napjainkban kvázi trendnek a gyerek- és kutyabarát vendéglátás is. Ehhez azonban nem elég egy ajtóra ragasztott matrica. A gyerekesek és kutyások érzik, hogy a Cafeverzumban szívesen látott vendégek. A gyereksarokban mindig vannak új színezők és ki vannak hegyezve a ceruzák, a négylábúak itatótáljában pedig friss víz van.

A Cafeverzum nem lesz Starbucks

Konkurenciából nincs hiány, a Cafeversum ennek ellenére másfél év után kinőni látszik a helyiséget. Az energiát adó lelkesedés pedig nem elég az egész napos mosolygós vendéglátáshoz a hét minden napján. A nyári időszakban, amikor a környék valósággal megrohamozzák a boutique-kávézót a világbajnok fagyiért, van már segítség a pult mögött.

Gyöngyi azonban eltökélt: „Nem akarok sok alkalmazottat, több üzletet. Az már nem az lenne, ami a célom volt, egy családias kávézó.” Ezt várják a vendégek is. „Gyöngyi ma nincs?” – kérdi sok törzsvendég talán kicsit csalódottan, ha a kolléganőtől kapja a fagyit. Pedig a szinte minden nap betérők közül sokan szerető aggódással tanácsolják Gyöngyinek: „Néha pihenj is. Ne hajtasd agyon magad!”

Magabiztosság és sok munka

Gyöngyi nagyképűnek tartaná jótanácsokat adni. „Ehhez még nem tettem le eleget.” Habár a szakértők szerint közel 2 év után a nagyon hullámzó vendéglátásban is lehet már sikerről beszélni. Két jótanácsa mégis van azoknak, akik hozzá hasonlóan kitörnének egy biztos, de egyhangú egzisztenciából.

Amit sokan meggondolatlanságnak tartanak, azt ő nélkülözhetetlen bátorságnak. „Bele kell ugrani a bizonytalanba” – hangzik az első tanács. Nem akart vendéglátózni, sok vendég mégis azt mondja, mintha ide születtem volna. „A vendég akkor érzi jól magát, ha látja rajtad, hogy szívesen csinálod.” Szerinte ezt nem lehet megjátszani. „Nem látják rajtam a fáradságot, mert nem is érzem. Sőt, dinamikussá tesz.” Pedig lenne oka kimerültségre. De vallja, hogy egy kezdő vállalkozásba 120%-ot kell beleadni. „Neked kell a pult mögött állni, neked kell a beszerzéseket intézni, ahogy a programokat szervezni és a marketinget építeni is. Az adminisztrációról nem is beszélek…”

Rájött, hogy ez a korábban nem tervezett pálya fele meg a személyiségének. „De nem zárom ki, hogy váltok, ha eszembe jut egy új történet.” Mert már tudja, ha egy világos cél eléréséért érdemes kockáztatni.

Kapcsolódó cikkek

Edukáció

Magyarország a karrierváltók országa lett 2025-re

2025 a karrierváltás éve: Miért keresnek ennyien új szakmát?
Tovább
Gazdaság

Czomba Sándor: stabil a foglalkoztatási helyzet

A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közel 4 millió 700 ezer ember dolgozik. A legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5 százalékos a munkanélküliség aránya - mondta Czomba Sándor kedden az M1 aktuális csatorna műsorában.
Tovább
Informatika

A magyar nők 71 százaléka nem választaná a műszaki-informatikai pályát egy felmérés szerint

A megkérdezett nők 71 százaléka nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék - közölte a CETIN Hungary friss országos kutatása alapján, amiből az is kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával a magyarok nagy része még csak most ismerkedik.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Emelkedett a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama

Gazdaság
Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Tovább

„Merni kell kockáztatni. Bele kell ugrani.”

Karrier
Csak egy kósza gondolat volt. Kovács Gyöngyi sosem álmodott kávézóról.
Tovább

Szeptemberben az ipari termelés bővült

Gazdaság
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Tovább

Egyre több kínai kütyü kerül a karácsonyfa alá

Fogyasztóvédelem
Innovatív ajándékok jönnek a keleti gyártósorokról
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Emelkedett a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Tovább
Gazdaság

Szeptemberben az ipari termelés bővült

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Tovább
Gazdaság

Alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

Kevéssé változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Tovább
Gazdaság

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Tovább
Gazdaság

A hazai ingatlandrágulás a külföld felé sodorhatja az ingatlanbefektetőket

Ezekre a kihívásokra és lehetőségekre reagálva rendezik meg az “Ingatlanbefektetés külföldön” konferenciát november 29-én.
Tovább
Hírek

BKK: új, téli MOL Bubi-bérletet vezetnek be december 23-ig

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik.
Tovább
Hírek

BÉT- Az OTP húzta le a BUX-ot

A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Emelkedett a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

„Merni kell kockáztatni. Bele kell ugrani.”

Csak egy kósza gondolat volt. Kovács Gyöngyi sosem álmodott kávézóról.
© 2025 | www.azuzlet.hu