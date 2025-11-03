Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

Már minden kétszázadik azonnali utalás qvik-en keresztül történik – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. A forgalom alig fél év alatt hétszeresére nőtt, ami a digitális fizetések új korszakát vetíti előre.

Amikor tavaly ősszel bejelentették, hogy az azonnali fizetési rendszerre (AFR) építve elindul a qvik (a qvik egy olyan magyarországi, azonnali átutalás alapú, digitális fizetési rendszer, amely a bankkártyás fizetés alternatíváját kínálva a bankkártyák és átutalások előnyeit ötvözi), kevesen gondolták volna, hogy alig három negyedév után minden 200. utalás már így zajlik majd. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint 2025. második negyedévében 63,8 millió azonnali utalásból 345 ezer már a qvik-en keresztül történt – vagyis az AFR-forgalom 0,54 százaléka így bonyolódott – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Összegében a qvik fizetések értéke a teljes azonnali forgalom 0,045 százalékát adja, ám a fejlődési ütem rendkívüli: mindössze fél év alatt több mint hétszeresére nőtt a qvik-tranzakciók száma. Ha ez a lendület fennmarad, 2026-ban már több millió qvik fizetés várható negyedévente a szakértő szerint.

Új fejezet az utalások világában

A qvik nem a meglévő utalások digitális másolata, hanem teljesen új fizetési élmény: az azonnali fizetési rendszer sebességét ötvözi a kártyás vásárlások egyszerűségével. Az utalás a kereskedő számláján azonnal megjelenik, így a vállalkozás azonnal rendelkezhet a beérkező összeggel – szemben a kártyás fizetésnél jellemző egy-két napos elszámolási idővel.

Gergely Péter emlékeztet: bár a qvik technikai értelemben átutalás, de a felhasználói élmény a kártyás fizetéshez hasonlít: a vásárló egyetlen jóváhagyással fizet, az összeg pedig valós időben megérkezik a másik félhez. A legnagyobb bankok már beépítették a funkciót mobilappjaikba, de az elfogadói hálózat még korlátozott, főként az online térben elérhető. Az OTP Bank például az internetes fizetési felületén első helyre sorolta a qvik fizetést a fizetési lehetőségek között, ami a forgalom hirtelen növekedésében is visszaköszön.

Valódi alternatíva

Az MNB statisztikái szerint egy-egy qvik-es fizetéskor átlagosan 22 844 forintot fizettek a lehetőséggel élők a második negyedévben, ami több mint duplája a hagyományos bankkártyás fizetések 9 560 forintos átlagának. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ez azt jelenti, hogy az átlagos kosárérték közel azonos az online bankkártyás vásárlások 18 830 forintos értékével, ami jól mutatja, hogy azonos felhasználói helyzetekben – ahol mindkét fizetési mód elérhető – a felhasználói preferenciák is hasonlók.

Ez annak bizonyítéka, hogy a qvik valódi alternatívája a bankkártyának. Ha tehát a jövőben a qvik a fizikai kereskedőknél is széles körben megjelenik, a verseny érezhetően erősödhet, és tovább bővülhet a modern, digitális és biztonságos fizetési alternatívák kínálata.

A döntő fordulat 2026. elején jöhet

A kulcskérdés az, hogy a bankok mikor teszik valóban egy kattintással megoldhatóvá a qvik-jóváhagyás folyamatát mobilapplikációikban. Amint a fizetés engedélyezése néhány másodperces művelet lesz – hasonlóan a kártyás vásárlásokhoz –, a kereskedők tömegesen csatlakozhatnak az új fizetési módhoz – véli Gergely Péter. Számukra az azonnali utalások fogadása nemcsak gyorsabb, hanem olcsóbb is, hiszen a qvik elfogadási költsége jellemzően alacsonyabb, mint a bankkártyás tranzakcióké.

A BiztosDöntés.hu szakértője felidézte: a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) – a készpénzes fizetés biztosításának ellenőrzése mellett – idén már több mint 2 300 üzletben ellenőrizte, hogy a kereskedők biztosítanak-e valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget, amelyre 2021 óta törvény kötelezi őket. A szabályozásnak a bankkártya-elfogadás mellett a qvik fizetés elfogadásával is meg tudnak felelni az üzletek.

Gergely Péter emlékeztet: az MNB jelenleg témavizsgálatot folytat a qvik fizetésekhez kapcsolódó banki fejlesztések előrehaladásáról. A jegybank célja, hogy minden hazai pénzforgalmi szolgáltató egységes, felhasználóbarát élményt biztosítson az ügyfeleknek. Ez a vizsgálat és a banki fejlesztések várhatóan már 2026 elejére érezhető változást hozhatnak: a felhasználói élmény fejlesztése most versenyelőnyt jelenthet – a lemaradás viszont hamar látványossá válhat.

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz. Ez lehet az áttörés pillanata: amint a vásárlók a nagyobb boltokban is találkoznak a megoldással, a qvik az azonnali fizetési rendszer után a magyar pénzforgalom következő sikertörténetévé válhat.