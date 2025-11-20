Mesterséges intelligencia-bumm vagy fordulópont? Az Nvidia vezér új korszakot hirdet

Jensen Huang az Nvidia vezérigazgatója Forrás: youtube

Az Nvidia továbbra is az AI-forradalom megkerülhetetlen vállalata, ám a cég körül egyre több a kérdőjel. Vezérigazgatója, Jensen Huang szerint nem buborék, hanem történelmi átalakulás zajlik — a piac egy része azonban attól tart, hogy a „tipping point” után a következő lépés lefelé vezet.

A vállalat friss gyorsjelentése ugyan felülmúlta a várakozásokat, és csütörtökön több mint 5%-kal emelte is a részvényárfolyamot, ám a hosszabb távú kockázatok továbbra is ott húzódnak a háttérben. Huang szerint a számítástechnika új korszaka jön: az Nvidia által fejlesztett grafikus processzorok nemcsak az AI-modellek alapját adják, hanem hamarosan mindent átjárnak a kódszerkesztéstől a robotikáig.

A növekedés négy óriásra épül – és ez kockázat

A vállalat egy friss szabályozói jelentésből kiderült: az Nvidia bevételeinek többsége mindössze négy, meg nem nevezett ügyféltől származik. A harmadik negyedév 57 milliárd dolláros árbevételének 61%-át ők adták — magasabb arányt, mint az előző negyedévben.

A Reuters beszámolója szerint a korábbi bejelentések alapján a körben ott lehet a Microsoft, a Meta és az Oracle, valamint egy negyedik, ismeretlen partner. Ez a koncentráció már önmagában sérülékenységet jelent, különösen úgy, hogy az Nvidia ugyanakkor milliárdokat költ vissza ezeknél a cégeknél bérelt felhőszolgáltatásokra: 12,6 milliárdról 26 milliárd dollárra nőtt az ilyen irányú kiadása, és a szerződések legalább 2031-ig szólnak.

A vállalat továbbá akár 100 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t és más, vezető mesterségesintelligencia-alkalmazásokat kifejlesztő OpenAI-ba, és 10 milliárdot az Anthropicba — vagyis olyan vállalatokba, amelyek még nem termelnek számottevő profitot. Ez több elemző szerint könnyen vezethet körkörös pénzáramláshoz és torz piaci ösztönzőkhöz.

„A növekedés jelentős része veszteséget termelő startupokból jön. Az ilyen ciklusok rendszerint nem szépen érnek véget” — fogalmazott Chaim Siegel, az Elazar Advisors elemzője.

Huang szerint ez nem buborék, hanem átalakulás

Az Nvidia-vezér a gyorsjelentés utáni konferencián határozottan elutasította a buborékra utaló megjegyzéseket. Szerinte három párhuzamos átalakulás zajlik:

a nem AI-alapú szoftverek tömeges átállása hagyományos CPU-król Nvidia-hardverekre,

teljesen új szoftverkategóriák megjelenése (például kódoló asszisztensek),

az AI kilépése a virtuális térből a fizikai világba — járművekbe, robotokba, gyárakba.

Huang szerint ezek együtt biztosítják, hogy az Nvidia architektúrája még évekig piacvezető maradjon. A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vízió megvalósításához példátlan mennyiségű földterületre és energiára lenne szükség az adatközpontok építéséhez — az iparág már most is kapacitáshiánnyal küzd.

A vezérigazgató hangsúlyozta: a cég új partnerségekkel dolgozik azon, hogy a föld- és energiaigény ne váljon növekedési akadállyá. A probléma azonban nem oldódik meg egyik napról a másikra.

Verseny ébred: saját AI-chipeket fejleszt a Big Tech

Miközben az Nvidia a teljes évre és várhatóan a következőre is „sold out” vagyis “teltházas, minden jegy elkelt”, a legnagyobb technológiai óriások — a Google anyavállalata, az Alphabet, valamint az Amazon — egyre gyorsabban fejlesztik saját AI-chipjeiket. Ezek idővel ugyanazért az ügyfélkörért versenyezhetnek.

Jay Goldberg, a Seaport Research Partners vezető elemzője szerint:

„Az Nvidia már most kifogyott a kapacitásokból, így nehéz elképzelni, milyen pozitivumot tudna még felmutatni. Több minden mehet rosszul, mint jól.”

Bár az Nvidia továbbra is az AI-forradalom motorja, a befektetők egyre gyakrabban teszik fel a kérdést: ez még mindig a felfelé vezető út, vagy már a csúcson áll a piac?