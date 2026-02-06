Hirdetés
Kezdőlap Cégvilág Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a...
CégvilágHírek
No menu items!

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc célpontjai a szoftvercégek voltak. Az ok egyszerűnek tűnt: az előfizetéses, úgynevezett „ismétlődő bevétel” kiszámítható pénzáramlást ígért, ami ideális alap a hitelfelvételhez és a tőkeáttételes befektetésekhez. Azonban a mesterséges intelligencia gyors térnyerése most komoly kérdéseket vet fel e modell fenntarthatóságával kapcsolatban.

A PitchBook adatai szerint tavaly év végén a magántőke által finanszírozott vállalatok közel 9 százaléka működött a szoftveriparban. A kitettség még nagyobb a hitelezési oldalon: a KBRA minősítő által követett magánhitel-állományban a szoftvercégek az adósok mintegy 17 százalékát adják, ami a teljes, több mint 1000 milliárd dolláros adósságállomány közel egyötödét jelenti.

A modell eddig működött: a rendszeres előfizetési díjak stabil bevételt biztosítottak, ami megnyugtatta a hitelezőket, miközben a nagyobb hitelállomány növelte a tőkebefektetők hozamát. A Wall Street Journal cikke szerint a mesterséges intelligencia megjelenésével azonban ez az alapfeltevés megingott. Ha az MI-alapú megoldások olcsóbbak, gyorsabbak vagy hatékonyabbak lesznek, a vállalati ügyfelek akár szolgáltatót is válthatnak, vagy legalábbis árcsökkentést követelhetnek. Az Anthropic jogi szolgáltatásokat célzó MI-eszközének bejelentése sok befektető számára ezt a félelmet erősítette fel.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a magánpiaci cégek működése kevésbé átlátható, mint a tőzsdén jegyzett vállalatoké. Ez bizonytalanságot és gyors reakciókat váltott ki a befektetőkből. Bár a nagy magánbefektetési szereplők – köztük a Blue Owl Capital és a KKR – igyekeztek megnyugtatni a piacot, hangsúlyozva, hogy portfóliójuk ellenálló az MI-hatásokkal szemben, a részvénypiac nem volt meggyőzve.

A vezetők érvei szerint sok szoftvercég annyira beépült ügyfelei működésébe, hogy nem lehet őket könnyen lecserélni, mások pedig olyan egyedi adatokkal dolgoznak, amelyeket az MI nem tud egyszerűen lemásolni. Ráadásul azok a cégek, amelyek képesek hatékonyan beépíteni az MI-t saját szolgáltatásaikba, akár még értékesebbé is válhatnak. A számok sem festenek egyelőre rossz képet: a KBRA adatai szerint a magánhitel-portfóliókban szereplő szoftvercégek átlagos éves EBITDA-növekedése az elmúlt két évben 36 százalék volt.

Ennek ellenére a befektetők óvatosak. A szoftvercégekhez kapcsolódó tőzsdei hitelalapok árfolyama esett, a legnagyobb alternatív vagyonkezelők részvényei is jelentős mínuszba kerültek. Tovább erősíti az aggodalmakat, hogy a nyilvános hitelpiacon megduplázódott a nehéz helyzetben lévő szoftvercégekhez kapcsolódó hitelek volumene, és több olyan eset is volt, amikor magánhiteleket rövid időn belül jelentősen leértékeltek.

Külön kockázatot jelentenek az úgynevezett „ismétlődő bevétel alapú hitelek”, amelyek nem a jelenlegi nyereségre, hanem a jövőbeni bevételekre épülnek. Ha a verseny erősödik és a termékek sérülékenyebbé válnak az MI miatt, késhet vagy akár el is maradhat az a pont, amikor ezek a cégek nyereségessé válnak – figyelmeztetnek az elemzők.

Hosszabb távon azok a vagyonkezelők járhatnak jól, amelyek portfóliója bizonyítja ellenálló képességét ebben az átalakuló környezetben. Rövid távon azonban a befektetők türelme láthatóan fogy, és sokan inkább kivárnak, amíg kiderül, valóban mennyire „biztos” az eddig stabilnak hitt szoftveres bevételi modell.

Érsek M. Zoltán

Fotó: freepik

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a következő másfél évtizedben, ha megszűnne a nettó bevándorlás – derül ki a National Institute of...
Tovább
Hírek

Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025 decemberében, ami arra utalhat, hogy a hosszú ideje küszködő ipari szektor lassan maga mögött hagyhatja...
Tovább
Gazdaság

Nagy István: A természet egyensúlyának fenntartásáért felelősséggel tartozunk

A vadászati évben 72 800 trófeát bíráltak el. Ezen belül a vadfajok aránya stabilitást mutat. Az őzagancsok 56 százalékkal az elsők, a második helyen pedig a gímszarvasagancsok voltak, 31 százalékkal. 
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Cégvilág
Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább

Az Omnibus csak lassított, de nem állt le. 2025 az újratervezés éve volt a fenntarthatósági szabályozásban.

Zöld üzlet
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról,...
Tovább

Itt az új transzferár-dokumentációs rendelet!

Gazdaság
Az átmeneti időszak lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások felmérjék transzferár-folyamataik érettségét, és időben kialakítsák a jövőbeni megfeleléshez szükséges belső adat- és dokumentációs kontrollokat.
Tovább

Finomhangolják az új KRESZ-szabályokat, segítenek a motorosszakértők is

Edukáció
A motoros parkolás lehetőségét az ÉKM - az elhangzott szakmai szempontok figyelembevételével - felülvizsgálja.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hírek

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a...
Tovább
Hírek

Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025...
Tovább
Gazdaság

Nagy István: A természet egyensúlyának fenntartásáért felelősséggel tartozunk

A vadászati évben 72 800 trófeát bíráltak el. Ezen belül a vadfajok aránya stabilitást mutat. Az őzagancsok 56 százalékkal az elsők, a második helyen pedig a gímszarvasagancsok voltak, 31 százalékkal. 
Tovább
Hírek

Segíthetik a nemzeti zöldvagyon megőrzését – Erdészeti Klímaadaptációs Fórum

Az éghajlatváltozás jelentősen hat a termőhelyekre, sebessége százszorosa annak, mint amivel eddig a fafajaink találkoztak, az erdei ökoszisztémák természetes alkalmazkodási képessége nem képes ezt követni, különösen sérülékennyé téve az egyes erdei ökoszisztémákat.
Tovább
Autó

Rágyorsított a Škoda

A Škoda Auto 2025-ben felgyorsította a gyártást, és hat...
Tovább
Gazdaság

NGM: Decemberben 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom

A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet
Tovább
Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A kilenctagú monetáris tanács minimális többséggel döntött: öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel”...

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc célpontjai a szoftvercégek voltak. Az ok egyszerűnek tűnt: az előfizetéses, úgynevezett „ismétlődő bevétel” kiszámítható pénzáramlást...

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a következő másfél évtizedben, ha megszűnne a nettó bevándorlás – derül ki a National Institute of...
© 2026 | www.azuzlet.hu