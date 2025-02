Mesterséges Intelligencia pelenkás gyerekekhez és állattartóknak, mixerrobot az ínyenceknek: a CES 2025 extrái

Fotó: ces.tech

A világ legnagyobb technológiai kiállításán, a Las Vegasi-i CES-en világcégek és startup-ok mutatták be innovációikat. Vannak zseniálisak és furcsák is. Íme, hat az utóbbiakból, mert sokszor az ezekből lesz világsiker.

Rulett, hogy beválik-e

A Consumer Electronics Show (CES) évente 130 ezer kiállító és látogató vonz a kaszinók városába. A világ legfontosabb technológiai kiállítása. Itt mutatták be a videólejátszót (1970), a Commodore 64-et (1982), a Nintendo-t (1985), a DVD-t (1996) és a Micro-LED tv-t is (2018). A világkonszernek mellett, mint a BMW és a Samsung, sok száz startup is bemutat világsikernek ígérkező fejlesztéseket és különös ötleteket is. Utóbbiakból választottunk ki hatot, mert ilyenekből is lett már világsiker.

Bárki erőművész lehet

A Németországban kitalált Apogee Ultra vállra akasztható szerkezet, ami segítséget nyújt a nehéz tárgyak emelésében. A ’80-as évek sci-fi filmkellékeire emlékeztető szerkezet 36 kilóig veszi át a súly nagy részét. A kipróbálók véleménye nem a legmeggyőzőbb: ahhoz, hogy jól működjön, személyre szabott, hosszan tartó beállításra van szükség.

A legnagyobb berlini kórház, a Sartité viszont lízingel már belőle havi 350 euróért, mert komoly segítséget nyújt az ápolóknak a betegek emelésénél. A berlini fejlesztő, a German Bionic másik célközönsége a logisztika.

Fotó:youtube

Tiszta fogközök rakétasebességgel

A fogselymet és a szájzuhanyt minden fogorvos ajánlja. Annyira a szájhigiéniai részeinek kellene lenniük, mint a fogmosás. A többség azonban sajnálja rájuk az időt. Áttörést hozhat a Proclaim: 6 másodperc alatt, a fogselyemnél 13-szor hatékonyabban tisztítja meg a fogközöket – áll az amerikai fejlesztő által készíttetett klinikai tanulmányban. A szájzuhany az USA-ban már kapható 299 dollárért. Az európaiaknak 2027-ig türelem kell lenniük a szájtisztításnál és az ultragyors szájzuhany megvételénél is.

Fotó:ces.tech

AI a háziállatok szolgálatában

A látogatók a CES több standjánál is meggyőződhettek arról, hogy a tech-cégek méretüktől függetlenül komoly piaci potenciált látnak a háziállatokban, illetve gazdáikban, amihez már a mesterséges intelligencia szolgálatait is igénybe veszik.

A macska tulajdonosok némi beruházással megszabadulhatnak az WC-alom tisztításának kellemetlen kötelezettségétől. A CES-en debütált PETKIT Purobot Ultra eltávolítja a kavicsból az ürüléket, akár 20 napig tárolja, illetve kis zacskóba rejti el, amikor a gazdi a szemétbe akarja dobni. Az intelligens macska-toalett szenzorai elemzik is a végterméket, és rendellenesség esetén értesítést a WC-app-en keresztül értesítik a gazdit a házi laboreredmény prezentálásával együtt.

Fotó:petkit.com

Ki csicsereg?

Kínában, ahol a madárnak van leginkább kult-státusza, egy vállalkozás smart etetőházat fejlesztett ki. Kamerái lehetővé teszik a madarak megfigyelését, a mesterséges intelligencia (AI) pedig a csipegető madarak fajtáját, nemét és korát is meghatározza. Miközben a hobbi-ornitológusok az app-en keresztül az információkat olvassák, Full-HD felbontásban gyönyörködhetnek kedvenceikben. A Birdfy 130 dollártól sok kivitelben kapható, akár napelemről üzemelő fűtéssel és miniszökőkúttal is. Kínában már eladási sláger. Hasonló sikerre Nyugaton nem számítanak a startup-nál, ezért az ázsiai piacra koncentrálnak.

Fotó:Birdfy.com

„Felrázva, nem keverve”

Tökéletes „Margarita“, „Bloody Mary“ vagy „Sex on the Beach“ otthon – ezt ígéri az automata mixergépet kifejlesztő amerikai startup. A 350 dolláros eladási ár jóval olcsóbb, mint egy mixer-tanfolyam és a sok üveg alkohol, amihez a 60 koktélfajta elkészítéséhez szükség lenne, amit a Bartesian a „Nespresso”-hoz hasonló kapszulákkal megold – hangzik a reklám szlogen, amit megerősítenek a vásárlók értékelései. A nyolcas csomagban árult, különböző koktélokat tartalmazó kapszulacsomag ára 25 dollár körül van.

Fotó:youtube

Intelligens gyerekágy

Végezetül egy startup-hoz illőn fantáziadús találmány egy nagy múltú, német megakonszerntől: a Bosch kamerával és AI-vel felszerelt gyerekágyat fejlesztett ki, hogy segítse a legkisebbek aggódó szüleit. A „Revol” szenzorai mérik a babák életfunkcióit és az app-en keresztül ezek rendellenessége felhívják a szülők figyelmét. Ezen túl tájékoztatja őket, ha a takaró vagy egy játék elzárná a csöppség száját, vagy orrát. Sőt, jelzi azt is, ha megtelt a pelus. A csere kellemetlen kötelezettségét azonban nem veszi át – egyelőre.

Fotó: ces.tech

Petrus Szabolcs