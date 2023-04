Mesterséges intelligencia, robotok, üzlet a háború után – erről szólt az idei Trust Summit

Évről évre egyre több robot és drón található a Trust Summit konferencián, ahová idén is a Bastion Group hozta el a legújabb innovációkat. A biztonsági és fertőtlenítő robotok mellett megjelentek a robotkutyák is, amelyek hatalmas sikert arattak, de nagyon népszerű volt a permetező drón és a szelfi robot is egy másik kiállító jóvoltából. A konferencia másik fő témája a mesterséges intelligencia volt, amelyről pódium beszélgetést is tartottak, ebben Hajós István biztonsági és robotika szakértő is részt vett.

Április 20-án rendezték a VII. Trust Summit konferenciát a Groupama Arénában, ahol számos cégvezető és üzletember volt kíváncsi a legfrissebb újdonságokra. Az esemény minden évben a legkiemelkedőbb cégvezetői inspirációs és networking konferencia, amelynek idei szlogenje az „Urald a változást!” volt. A Trust Summit immár hagyományosan a legjelentősebb szakemberek és cégvezetők tapasztalatait, gondolkodásmódját, inspiráló történeteit, kézzelfogható megoldásait kínálja élménygazdag és gyakorlati formátumokban.

Versenyt futottak a robotkutyák

A Trust Summit keretein belül a Bastion Group ügyvezetőjét, Hajós Istvánt két témában is felkérték: a mesterséges intelligencia (MI) témájában – amely egyre inkább befolyásolja az üzleti életet – Deliága Ákos, Bessenyei István és Ocskay László társaságában tartottak pódiumbeszélgetést, a délután folyamán pedig egy robot bemutatóval egybekötött workshopon próbálhatták ki a résztvevők a robotok irányítását. A nagyon népszerű robotkutya mellett biztonsági és fertőtlenítő robotok is láthatóak voltak, de bemutattak egy hatalmas, permetező drónt is a Bastion Group partnercége, a Clue Drone jóvoltából.

„Nagyon jól éreztem magam a konferencián, úgy érzem, évről évre színvonalasabb. A Trust Summit folyamatosan fejlődik és egyre többen látogatnak ki rá” – mondta Hajós István, aki kitért a robotbemutatóra is. – „A robotok története mellett megismerhettük azok típusait és érdekes statisztikákat is hallhattunk. Sokan nem is gondolták volna például, hogy Kína csak az ötödik helyen áll a világ robotsűrűségi rangsorában, míg az első helyet Dél-Korea foglalja el. Az egyik legnépszerűbb program azonban az volt, amikor a workshop végén a résztvevők kipróbálhatták, irányíthatták a robotokat, sőt, két robotkutya még versenyt is futott egymással.”

Az idei kihívások: a háború és a mesterséges intelligencia

Gangel Péter a bizalmi kör alapítója szerint a cégvezetőknek nagy szüksége van az effajta rendezvényekre, hiszen itt találkozhatnak azokkal a megoldásokkal igazán, amelyek az évről-évre megújuló kihívások ellen segítenek felvértezni a vállalkozásokat.

„Az idei év kihívása egyértelműen a háború és a mesterséges intelligencia térhódítása volt. Ezzel a rendezvénnyel az a célunk, hogy a cégvezetőket inspiráljuk és a legjobb megoldásokat kínáljuk a számukra ahhoz, hogy ezekkel a kihívásokkal megbirkózzanak. Az egyik mottónk idén az volt, hogy aki szeret sétálni, az messzebbre jut, mint aki a célért sétál. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól összefoglalja, mit jelent cégvezetőnek lenni ebben a kihívásokkal teli világban. Sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, miért is küzdünk, ám az ilyen alkalmak remek lehetőséget kínálnak arra, hogy egymással találkozva és egymást inspirálva találjunk vissza azokhoz a motivációs erőkhöz, amik miatt elindultunk ezen az úton” – fejtette ki Gangel Péter, a Bizalmi Kör alapítója.

A nap két fő előadása Shane Tusup és Balogh Petya, az NNG alapítója voltak, akik a rendezvény úgynevezett „Fuckup stories” részében beszéltek arról, hogy a sikerhez vezető út során sokszor könnyű elbukni, ám a kudarcnak nem feltétlenül kell együtt járnia a feladással. Balogh Petya ritka őszinteséggel beszélt arról, hogy az első házasságát feláldozta a vállalkozásaiért, míg Shane Tusup az üzleti szárnypróbálgatásairól sztorizott a maga igazi amerikai módján.