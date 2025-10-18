Mesterséges intelligenciavezérelt robotok formálják át az élelmiszerkereskedelmet

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai leányvállalata, a Veloq a német AutoStore-ral közösen mutatta be Bécsben a világ egyik legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló online élelmiszer-kiskereskedelmi központját.

A fejlesztés a logisztikai automatizálás új korszakát jelenti, amely valós időben optimalizálja a rendeléskezelést, és új szintre emeli az élelmiszer-kiszállítás sebességét, pontosságát és fenntarthatóságát.

A bécsi központ a világon elsőként alkalmazza az AutoStore rácsos tárolórendszerét valós idejű rendelésfeldolgozással kombinálva. Az AutoStore technológia lényege, hogy a moduláris, kockaelven felépülő tárolórendszer tetején robotok mozognak, amelyek a raktári műveleteket végzik. A Veloq mesterséges intelligenciával támogatott szoftverével kiegészítve a rendszer automatikusan rendezi a rendeléseket a szállítási útvonalak szerint, megszüntetve a kézi válogatást és jelentősen csökkentve a hibalehetőségeket és a költségeket.

Az új megoldás több mint 20 000 termék összeállítását teszi lehetővé akár 30 percen belül – beleértve a friss, szárazáru-, fagyasztott- és gyógyszerkategóriákat is. A központ hét hőmérsékleti zónára tagolódik, így minden termék optimális körülmények között kerül feldolgozásra. Az AI-alapú útvonaltervezés és volumenalapú kiválasztás tovább növeli a hatékonyságot, miközben minimalizálja az élelmiszer-pazarlást.

A Veloq az együttműködés keretében az AutoStore hivatalos beszállítójává vált, ötvözve az AutoStore robotikai platformját saját mesterségesintelligencia-alapú szoftverével és operatív szakértelmével. A közösen kialakított modell a nagy központi raktáraktól a kisebb, lokális egységekig skálázható, így az élelmiszer-kiskereskedők világszerte képesek lesznek gyorsabb, frissebb és fenntarthatóbb kiszállítást biztosítani.

A Veloq platformja már öt európai piacon bizonyított: 94 százalékos rendelési pontosságot, 90 feletti ügyfélelégedettségi mutatót (NPS), valamint 30 perces rendelés-előkészítési és három órán belüli kiszállítási időt ért el.

A bécsi létesítmény nem csupán technológiai bemutatóhely, hanem a jövő élelmiszer-logisztikájának modellje is. A Veloq és az AutoStore közös célja, hogy az AI-vezérelt automatizálási rendszert globálisan is elérhetővé tegyék – az észak-amerikai piacra lépés előkészítése már folyamatban van.

Az új együttműködés olyan globális szabványt teremt, amely egyszerre biztosít gyorsaságot, pontosságot és költséghatékonyságot. A rendszer adaptálható bármilyen méretű telephelyre, csökkenti a munkaerőigényt és a pazarlást, miközben lehetővé teszi a fenntartható, akár aznapi kiszállítást – ezzel új irányt mutatva az élelmiszer-kiskereskedelem jövője felé.