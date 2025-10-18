Kezdőlap Élelmiszeripar Mesterséges intelligenciavezérelt robotok formálják át az élelmiszerkereskedelmet
Élelmiszeripar
No menu items!

Mesterséges intelligenciavezérelt robotok formálják át az élelmiszerkereskedelmet

AzÜzlet.hu

Robotic arm
Frank Helmrich

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai leányvállalata, a Veloq a német AutoStore-ral közösen mutatta be Bécsben a világ egyik legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló online élelmiszer-kiskereskedelmi központját.

 

A fejlesztés a logisztikai automatizálás új korszakát jelenti, amely valós időben optimalizálja a rendeléskezelést, és új szintre emeli az élelmiszer-kiszállítás sebességét, pontosságát és fenntarthatóságát.

A bécsi központ a világon elsőként alkalmazza az AutoStore rácsos tárolórendszerét valós idejű rendelésfeldolgozással kombinálva. Az AutoStore technológia lényege, hogy a moduláris, kockaelven felépülő tárolórendszer tetején robotok mozognak, amelyek a raktári műveleteket végzik. A Veloq mesterséges intelligenciával támogatott szoftverével kiegészítve a rendszer automatikusan rendezi a rendeléseket a szállítási útvonalak szerint, megszüntetve a kézi válogatást és jelentősen csökkentve a hibalehetőségeket és a költségeket.

Az új megoldás több mint 20 000 termék összeállítását teszi lehetővé akár 30 percen belül – beleértve a friss, szárazáru-, fagyasztott- és gyógyszerkategóriákat is. A központ hét hőmérsékleti zónára tagolódik, így minden termék optimális körülmények között kerül feldolgozásra. Az AI-alapú útvonaltervezés és volumenalapú kiválasztás tovább növeli a hatékonyságot, miközben minimalizálja az élelmiszer-pazarlást.

A Veloq az együttműködés keretében az AutoStore hivatalos beszállítójává vált, ötvözve az AutoStore robotikai platformját saját mesterségesintelligencia-alapú szoftverével és operatív szakértelmével. A közösen kialakított modell a nagy központi raktáraktól a kisebb, lokális egységekig skálázható, így az élelmiszer-kiskereskedők világszerte képesek lesznek gyorsabb, frissebb és fenntarthatóbb kiszállítást biztosítani.

A Veloq platformja már öt európai piacon bizonyított: 94 százalékos rendelési pontosságot, 90 feletti ügyfélelégedettségi mutatót (NPS), valamint 30 perces rendelés-előkészítési és három órán belüli kiszállítási időt ért el.

A bécsi létesítmény nem csupán technológiai bemutatóhely, hanem a jövő élelmiszer-logisztikájának modellje is. A Veloq és az AutoStore közös célja, hogy az AI-vezérelt automatizálási rendszert globálisan is elérhetővé tegyék – az észak-amerikai piacra lépés előkészítése már folyamatban van.

Az új együttműködés olyan globális szabványt teremt, amely egyszerre biztosít gyorsaságot, pontosságot és költséghatékonyságot. A rendszer adaptálható bármilyen méretű telephelyre, csökkenti a munkaerőigényt és a pazarlást, miközben lehetővé teszi a fenntartható, akár aznapi kiszállítást – ezzel új irányt mutatva az élelmiszer-kiskereskedelem jövője felé.

Igazi HR kihívás: hogyan tartsuk meg és motiváljuk a fiatal generációt. AzÜzlet november 17.-i HR konferenciája azt is megmutatja, hogyan építhetünk jól működő, többgenerációs munkahelyet. Jelentkezés: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

Kapcsolódó cikkek

Élelmiszeripar

Új hitelkonstrukcióval támogatja a kormány legkisebb gazdálkodókat

A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében.
Tovább
Élelmiszeripar

Sütőipari üzemet függesztett fel a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztette egy tiszavasvári sütőipari üzem tevékenységét az ott tapasztalt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt, és mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból.
Tovább
Élelmiszeripar

30. Tojás Világnap: közös ünnep a termelők és fogyasztók asztalánál

A magyar Baromfi Termék Tanács (BTT) spanyol és francia testvérszervezeteivel (INPROVO és SNIPO) Európai Uniós támogatást nyert el a tojásfogyasztás promótálására 2023 és 2025 között, amely a 3. évének végén tart.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Hírek
Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
Tovább

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

Gazdaság
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

Hírek
A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Bank
Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
Tovább
Gazdaság

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább
Hírek

Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább
Bank

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább
Gazdaság

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Tovább
Hírek

Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyása után csütörtökön újraindult a kereskedés a Pensum Group Nyrt. részvényeivel.
Tovább
Autóipar

Rekordszámú elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben

Rekordszámú, 2,1 millió elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben részben az erős kínai kereslet, valamint az adókedvezmények lejárta előtt megugrott amerikai vásárlások hatására.
Tovább
Hírek

Elindult az ingyenes Fenntartható Turizmus Index kalkulátor

Elindult a Fenntartható Turizmus Index kalkulátor –Ingyenes, GSTC kritériumok alapján működő önértékelő rendszer a CROSSDEST projekt keretében
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Mesterséges intelligenciavezérelt robotok formálják át az élelmiszerkereskedelmet

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai leányvállalata, a Veloq a német AutoStore-ral közösen mutatta be Bécsben a világ egyik legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló online élelmiszer-kiskereskedelmi központját.

Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
© 2025 | www.azuzlet.hu