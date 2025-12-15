Kezdőlap Agrár Mi történik az almával? Mennyibe kerül most egy kiló?
Mi történik az almával? Mennyibe kerül most egy kiló?

A tavalyinál nagyobb termés, a visszafogott vásárlói költések miatt gyors ütemben csökken az alma ára az EU tagállamok piacain, de még mindig meghaladja a többéves átlagot. Az európai fogyasztók továbbra is rendkívül árérzékenyek, az alma pedig a bogyós gyümölcsökhöz vagy a trópusi fajtákhoz képest jóval rugalmasabb keresletű termék – írja az agrárfórum.online a FruitVeb. -ra hivatkozva.

Az Európai Bizottság almapiaci jelentése szerint az idei almaszezon legszembetűnőbb jelensége az árak gyors csökkenése már szüretet követő első hónapokban. Augusztusban az uniós tagállamokra vetített üzemi átlagár 105 €/100 kg (410 Ft/kg) volt, ami ugyan elmaradt a tavalyi erős indulástól, de még mindig egy viszonylag normál szintnek számított. Szeptemberben az árak 98 €-ra (383 Ft/kg) estek, majd tovább folytatódott a lejtmenet: októberben 88 €-ra (344 Ft/kg) süllyedt az átlagár, ami mindössze két hónap alatt 17%-os visszaesést jelent. A jelenlegi ártrend ugyanakkor még mindig a hosszú távú, ötéves átlag felett mozog, amely jellemzően 84–86 €/100 kg (328–336 Ft/kg) körül stabilizálódik a szezon során – írja a FruitVeb.

Az árcsökkenés mögött több tényező áll. A tavalyinál valamivel nagyobb termésmennyiség, a fogyasztók visszafogott költekezése, az erős piaci verseny és a növekvő logisztikai költségek egyaránt nyomást gyakorolnak az árakra. Lengyelországban és Olaszországban a vártnál nagyobb termést szüreteltek, ami már szezon kezdetekor érezhető túlkínálatot eredményezett. Az európai fogyasztók továbbra is rendkívül árérzékenyek, az alma pedig a bogyós gyümölcsökhöz vagy a trópusi fajtákhoz képest jóval rugalmasabb keresletű termék. A déli félteke szállítói eközben egyre erősebb pozíciót építenek ki az uniós piacokon az átmeneti időszakokban. A termelői és raktározási költségek – különösen az energiaárak – jelentősen emelkedtek, ami szűkebb árrést eredményezett, és sok szereplőt arra ösztönzött, hogy a terméket korán piacra dobja, ezzel tovább növelve a szezon eleji kínálatot.

Pozitív hatás, hogy az uniós almaimport volumene az utóbbi években mérséklődött: az Eurostat adatai szerint a harmadik országokból érkező frisspiaci alma importja 2018-ban még 430 ezer tonnát tett ki, 2024-re viszont ez 275 ezer tonnára csökkent, ami összességében mintegy 35%-os visszaesést jelent. A mostani adatok azt mutatják, hogy az európai almapiac egyszerre küzd a túltermelésből fakadó árnyomással és a kereslet átalakulásával, miközben az import szerepe fokozatosan mérséklődik.

