Mi történik az almával? Mennyibe kerül most egy kiló?

Az Európai Bizottság almapiaci jelentése szerint az idei almaszezon legszembetűnőbb jelensége az árak gyors csökkenése már szüretet követő első hónapokban. Augusztusban az uniós tagállamokra vetített üzemi átlagár 105 €/100 kg (410 Ft/kg) volt, ami ugyan elmaradt a tavalyi erős indulástól, de még mindig egy viszonylag normál szintnek számított. Szeptemberben az árak 98 €-ra (383 Ft/kg) estek, majd tovább folytatódott a lejtmenet: októberben 88 €-ra (344 Ft/kg) süllyedt az átlagár, ami mindössze két hónap alatt 17%-os visszaesést jelent. A jelenlegi ártrend ugyanakkor még mindig a hosszú távú, ötéves átlag felett mozog, amely jellemzően 84–86 €/100 kg (328–336 Ft/kg) körül stabilizálódik a szezon során – írja a FruitVeb.

Az árcsökkenés mögött több tényező áll. A tavalyinál valamivel nagyobb termésmennyiség, a fogyasztók visszafogott költekezése, az erős piaci verseny és a növekvő logisztikai költségek egyaránt nyomást gyakorolnak az árakra. Lengyelországban és Olaszországban a vártnál nagyobb termést szüreteltek, ami már szezon kezdetekor érezhető túlkínálatot eredményezett. Az európai fogyasztók továbbra is rendkívül árérzékenyek, az alma pedig a bogyós gyümölcsökhöz vagy a trópusi fajtákhoz képest jóval rugalmasabb keresletű termék. A déli félteke szállítói eközben egyre erősebb pozíciót építenek ki az uniós piacokon az átmeneti időszakokban. A termelői és raktározási költségek – különösen az energiaárak – jelentősen emelkedtek, ami szűkebb árrést eredményezett, és sok szereplőt arra ösztönzött, hogy a terméket korán piacra dobja, ezzel tovább növelve a szezon eleji kínálatot.

Pozitív hatás, hogy az uniós almaimport volumene az utóbbi években mérséklődött: az Eurostat adatai szerint a harmadik országokból érkező frisspiaci alma importja 2018-ban még 430 ezer tonnát tett ki, 2024-re viszont ez 275 ezer tonnára csökkent, ami összességében mintegy 35%-os visszaesést jelent. A mostani adatok azt mutatják, hogy az európai almapiac egyszerre küzd a túltermelésből fakadó árnyomással és a kereslet átalakulásával, miközben az import szerepe fokozatosan mérséklődik.