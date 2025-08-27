Mikor nem éri meg az Otthon Start hitel?

Nincs minden veszve akkor sem, ha Otthon Starttal vágsz bele a lakásvásárlásba, majd a futamidő alatt úgy döntesz, hogy gyermeket vállalnál a pároddal. A módosított CSOK Plusz rendeletben ugyanis szeptember 1-jei hatállyal deklarált célként jelenik meg az, hogy a CSOK Plusz felhasználható az Otthon Start hitel részbeni vagy teljes előtörlesztésére is.