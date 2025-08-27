Mikor nem éri meg az Otthon Start hitel?

Az Otthon Start nem mindenki számára ideális választás. Mikor érdemes inkább más támogatást választani, például a CSOK Pluszt? A választ a BiztosDöntés adta meg.
Az Otthon Start nem éri meg minden élethelyzetben, nem mindenki számára a legjo-ben találjuk.bb választás. Habár a fix 3%-os kamat a jelenlegi piaci kamatokat figyelembe véve csábító, azonban más, ráadásul kedvezőbb állami támogatású hitelek is elérhetők:
- CSOK Plusz: szintén 50 millió forintos maximum hitelösszeget jelent legfeljebb 3%-os fix kamat mellett.
- Falusi CSOK hitel: mely 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatás mellé érhető el ugyancsak 3%-os kamattal 15 millió forintos összegben.
- Babaváró hitel: legfeljebb 11 millió forintos, 0%-os kamatú, szabad felhasználású hitel.
- Munkáshitel: legfeljebb 4 millió forintos, szintén kamatmentes hitel.
Igaz, ezeknél megjelennek olyan feltételek, melyek miatt sokak számára nem vállalhatók.
Lehet például
- gyermekvállalási és/vagy
- területi,
- összegbeli, illetve
- életkori korlát.
Hogy mikor fordulhat elő, hogy nem az Otthon Start az ideális megoldás a számodra? Leginkább akkor, ha felmerül a gyermekvállalás lehetősége. Ebben az esetben ugyanis sokkal jobban megéri például a CSOK Plusz, esetleg más kamatmentes hitellel kiegészítve.
A CSOK Plusz ugyanúgy 3% kamattal vehető igénybe
Ha a legalapvetőbb lehetőséget, az Otthon Start vs CSOK Plusz összehasonlítást vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a CSOK Plusz egy szintén államilag kamattámogatott hitel, legfeljebb 3%-os fix kamattal, 10%-os önerővel és akár 25 éves futamidővel, akár csak az Otthon Start.
Maximális összege azonban gyermekszámtól függ:
- 1 vállalt gyermek esetén 15 millió Ft,
- 2 vállalt vagy 1 meglévő és 1 vállalt gyermek esetén 30 millió Ft,
- 3 vállalt vagy 1 meglévő és 2 vállalt vagy 2 meglévő és 1 vállalt gyermek esetén 50 millió Ft.
Az 50 milliós hitelösszeg tehát CSOK Plusznál csak 3 gyermek esetén érhető el. Egy gyereket mindenképpen vállalni kell, viszont az elérhető hitelösszeg meghatározásakor a meglévő gyerekekkel is számolnak. Például, ha a fiatalok a két meglévő gyermekük mellé plusz egy babát vállalnak, akkor 50 millió forin kölcsönt igényelhetnek.
De a kamattámogatásnak vannak még olyan egyéb feltételei, melyek nincsenek az Otthon Startnál:
- Házaspár veheti fel, és a feleségnek 41 év alattinak kell lennie az igényléskor.
- Az ingatlan minimális hasznos alapterülete lakás esetén 1 gyereknél min. 40 m2, 2 gyermenél min. 50 m2, 3 gyereknél min. 60 m2. Családi háznál: 1 gyereknél min. 70 m2, 2 gyereknél min. 80 m2, 3 gyereknél min. 90 m2.
Gyermekvállalás esetén jobban megéri a CSOK Plusz?
A CSOK Plusz legfőbb előnye ugyanakkor az, hogy a szerződés aláírását követően született 2. babától minden gyerek után 10-10 millió forintos tartozáselengedés történik. Ez tehát nem elhanyagolható mértékben csökkenti a visszafizetendő hitelt, és így a törlesztőrészletek összegét.
Emellett további könnyítés, hogy
- a törlesztés szüneteltethető az első gyermek születése után 1 évig, és
- az első 12 hónapban csak a kamatot kell fizetni, a tőkét nem, ami jelentősen mérsékli az induló törlesztőrészleteket.
Ezek mind azt célozzák, hogy gyermekvállalás esetén minél kisebb pénzügyi feszültséget okozzon a felvett lakáshitel az igénylőknek.
A CSOK Plusz felvehető nem első lakásra is
Van azonban egy olyan korlátozó tényező az Otthon Start esetében, ami a CSOK Plusznál nincs: ez az első lakás megvásárlására vonatkozó – igaz, nem túl szigorú – követelmény.
Az Otthon Start hitel ugyanis csak akkor igényelhető, ha az igénylő 10 éven belül nem rendelkezett saját tulajdonú belterületi lakóingatlannal (nem volt 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze).
Van azonban egy fontos kikötés az 50 százalékot nem maghaladó tulajdoni hányad esetében is. Az számít ugyanis csak első lakásszerzőnek, aki igényléskor, illetve 10 éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban rendelkezett legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal.
Vannak kivételek, amikor az 50 százalék feletti tulajdoni hányad sem jelent problémát:
- Ha rendelkezett / rendelkezik 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal, ám tulajdoni hányadának értékbecslő által megállapított aktuális piaci értéke, illetve az adásvételi szerződésben szereplő vételára nem haladta meg a 15 millió forintot.
- Ha az ingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
- Olyan belterületi lakóingatlannal rendelkezik vagy rendelkezett, amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is még ugyanazon haszonélvező lakik.
Az Otthon Startot kizáró okok közé tartozik tehát, ha valaki nem az első lakását vásárolja meg. Ebben az esetben azonban számára a CSOK Plusz még mindig elérhető.
Emellett pedig az sem elhanyagolható könnyebbség, hogy a CSOK Plusznál nincs felső négyzetméterár-korlát, míg az Otthon Startot nem veheted igénybe, ha az ingatlan négyzetméterára meghaladja a bruttó 1,5 millió forintot.
A CSOK Plusz illetékmentességet jelent
Anyagilag azonban nem csak a kétszer tízmilliós tartozáselengedés miatt jársz jobban a CSOK Plusz hitellel, hanem azért is, mert a CSOK Plusz teljes illetékmentességet kínál.
A visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke 4 százalék, így például egy 100 millió forintos lakás esetén 4 millió forint, míg egy 150 millió forintos ház esetén 6 millió forint illetéket kell kifizetni az állam részére, ha Otthon Start hitellel vásároltad az ingatlant.
Milyen kötelezettségek vannak az Otthon Start igényléskor?
Az Otthon Start állami hitel kötelezettségek:
- Csak az első lakásod megvásárlására használhatod az Otthon Start hitelt.
- Belterületi lakás, egylakásos lakóépület (pl. családi ház), tanya vagy birtokközpont vásárlására vagy építésére vehető igénybe.
- Lakás esetén a vételár bruttó 100 millió forint lehet, egylakásos épületnél bruttó 150 millió forint a limit.
- A négyzetméterenkénti ár legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet.
- A vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől.
- Legalább 2 év folyamatos társadalombiztosítási (TB) jogviszony szükséges, maximum 30 napos megszakítással.
- Büntetlen előélet és köztartozás-mentesség.
- Meg kell felelni a banki hitelbírálat során, ami a jövedelem vonatkozásában a JTM-szabályoknak való megfelelést is jelenti.
- Nem szerepelhetsz a negatív KHR-listán.
Mi a helyzet, ha valaki időközben jogosulttá válik CSOK Pluszra?
Nincs minden veszve akkor sem, ha Otthon Starttal vágsz bele a lakásvásárlásba, majd a futamidő alatt úgy döntesz, hogy gyermeket vállalnál a pároddal. A módosított CSOK Plusz rendeletben ugyanis szeptember 1-jei hatállyal deklarált célként jelenik meg az, hogy a CSOK Plusz felhasználható az Otthon Start hitel részbeni vagy teljes előtörlesztésére is.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy gyermekvállalás esetén felveheted a CSOK Pluszt, amiből részben vagy egészben visszafizetheted az Otthon Start hiteledet, és a 2., illetve 3. gyermeked születése esetén érvényesítheted a CSOK Pluszhoz kapcsolódó 10-10 millió forintos tőkeelengedést. (BiztosDöntés)