Milliárdok mennek a tengeri élményszerzésre

A tengerjárós nyaralások néhány éve még az elérhetetlen luxus szinonimájaként éltek a köztudatban, mára azonban az egyik legnépszerűbb utazási formává váltak. Aki egyszer belekóstol ebbe az élménybe, nagy eséllyel újra hajóra száll. A tengerjáró turizmus gyorsabban fejlődik, mint az utazások egyéb formái. Az előrejelzések szerint pedig az idén minden korábbit felülmúlnak majd a foglalási mutatók.

2023-ban 31,7 millió utazó választotta a tengerjárós nyaralást. Az idén várhatóan 37,1 millió nyaraló száll hosszabb-rövidebb időre hajóra – derül ki a Cruise Lines International Association (CLIA) adataiból.

A hajózás a klasszikus körutazások és a luxus üdülések tökéletes kombinációja. A hajók olyanok, mint egy 5 csillagos wellnesshotel, a kényelmes kabinokban, számtalan gasztronómiai és szórakozási lehetőséget kínáló „hajó városokon” történő éjszakai utazás miatt gyakorlatilag nincs elpazarolt idő. Az ember felszáll Genovában és másnap már Nápolyban ébred. Egyetlen utazás alatt több várost és kultúrát is megismerhetnek a turisták, anélkül, hogy folyamatosan csomagolniuk kellene, vagy hosszú repülő / buszos utak fáradtságával kellene számolniuk. Menet közben pedig akár képeslapra illő tájakban is gyönyörködhetnek.

A tengerjárós nyaralás egy globális iparág, a hajós társaságokkal a világ szinte minden régiója felkereshető. Bár sokan azt gondolják, hogy egy tengerjárós utazás csak a Karib-tengeren lehetséges, ez már rég nem így van. Európából is számos hajóút indul, így nem kell messzire utazni egy felejthetetlen élményért.

„Jelenleg a tengerjárók 44,2 százaléka hajózik a Karib- térségben, 18,5 százalék azonban a mediterrán területeket érinti” – hívta fel a figyelmet a JetCruise, a CLIA adatai alapján. Bár minden tengerjáró hajó magas színvonalú, a Jet Cruise azért kiemeli, hogy vannak jelentős különbségek. A modern hajók a legújabb technológiákat és a legszélesebb szolgáltatási palettát kínálják. De például az MSC Cruises kiemelt figyelmet fordít arra, hogy régebbi hajóit is folyamatosan felújítsa, így azok sem maradnak el élményben az új generációs társaiktól. Egyre több hajót építenek és szerelnek fel olyan élvonalbeli technológiákkal, amelyek az energiahatékonyság és a környezetbarát működés követelményei szerint is kiemelkednek a mezőnyből. Minden vízre bocsátott hajó körülbelül 20 százalékkal hatékonyabb, mint lecserélt elődje.

Úszó szórakoztató központok és tökéletes pihenés

Az úszó városok fedélzetén minden adott a tökéletes kikapcsolódáshoz: elegánsan berendezett kabinok, korlátlan étkezési lehetőség a nap szinte minden pillanatában, változatos szórakoztató programok, színpadi show-k és animációk. Aki pedig még magasabb szintű kényeztetésre vágyik, exkluzív szolgáltatásokat is igénybe vehet.

A tengerjáró hajók egyik legnagyobb előnye, hogy szinte mindenki számára ideális választást jelentenek, legyen szó egyedül utazókról, családosokról, fiatalokról vagy idősebbekről, minden korosztály megtalálja a számára tökéletes programot.

Ezeken az úszó metropoliszokban tényleg minden van és mindenféle utazó igényeire odafigyelnek, a család és gyermekbarát hajóutakon például, hogy játszószobák, gyerekmegőrző profi személyzettel, mászófalak, korcsolyapályák és egyéb izgalmas attrakciók várják a gyerekeket. A hajókón számtalan SPA- és wellnessrészleg, pezsgőfürdők, tematikus éttermek és bárok biztosítják a tökéletes pihenést. A társasági élményre vágyóknak pedig koncertek, show-műsorok, táncos estek, diszkók és bárok garantálják a szórakozást.

És persze az ilyen típusú hajóutak óriási előnye, hogy non stop egészségügyi személyzet van a hajón. Idősebbeknél és gyermekes családoknál ez egy nagyon fontos szempont a nyugodt pihenés érdekében.

Aki egyszer kipróbálja, újra visszatér

Bár előfordul, hogy a repülőjegyeket és a szállásokat az utasok önállóan intézik, a hajóutak esetében ez nem ilyen egyszerű. A legtöbb hajótársaság kizárólag hivatalos partnereken keresztül értékesíti kabinjait, ilyen a Jet Travel Cruise is, melynek komoly tapasztalata van nemcsak a magán, de üzleti, incentív utaztatás terén is. Egy utazási iroda nemcsak az út kiválasztásában segít, hanem személyre szabott tanácsadást nyújt, és leveszi a szervezés terhét az utazók válláról. Sokan szeretik azokat az utakat, amelyek kiszámítható költséggel járnak (mint az all inclusive szállodák, ahol pontosan tudják, hogy a nyaralás mennyibe fog kerülni) és az is jó, ha van olyan helyismerettel rendelkező magyar nyelvű szakértő az utazás során, akihez segítségért, információért fordulhatnak.

„A csoportos hajóútjaink, magyar nyelvű idegenvezetővel ezt az igényt elégítik ki és szerintem a hajós utazások egyik legjobb formája, hiszen a fakultatív programokat, kirándulásokat, városnézéseket is tartalmazza a csomag, ráadásul zömében kedvezőbb áron, mint a helyi szolgáltatók. Emellett a hajós utazások legnagyobb varázsa a megannyi város és a kirándulás megtekintése, főleg az európai utak során”

Már nem luxus – személyre és pénztárcára szabott árak

„A magyar utasok zömében kétszemélyes, 7-10 napos földközi-tengeri utazásra fizetnek be, átlagosan nagyjából 2000 euró (kb. 800 ezer forint) értékben fejenként, de az árak nagyon változóak a kabin típus /csomag/ szolgáltatások tükrében. Ezek az utazások nagyon jól személyre/ pénztárcára szabhatóak” – emelte ki Toldi Gabriella a Jet Travel Kft. ügyvezetője, aki azt is elmondta, hogy érdemes a foglalásokat jóval a tervezett utazás előtt megkezdeni, mert az árak dinamikusan változnak és persze akik nagyon flexibilisek az utazás időpontjával kapcsolatban azoknak nagyon költséghatékony választás lehet a Last Minute utak figyelése is.

A Jet Travel Cruise a Cruise Lines International Association felmérése alapján azt is kiemeli, hogy a korábban már tengerjárón utazók 82 százaléka tervezi azt, hogy ismét hajóra száll, míg azoknak, akik külföldi utazást terveznek, 71 százaléka fontolgatja, hogy befizessen élete első hajós körútjára.

A hajóutazás egy életérzés – egyszerre nyújt luxust, kényelmet és kalandot. A Jet Travel Cruise szakértői segítenek eligazodni a hajótársaságok és a különböző hajók közötti választásban, hogy minden utas az igényeinek leginkább megfelelő útra indulhasson.