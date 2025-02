Milliárdos fejlesztés a Mátrában, újabb négyüléses felvonó épül a Síparkban

Új korszak kezdődik 2025-ben az idén 20 éves mátraszentistváni Síparkban. Jelentős fejlesztések indulnak, amelyek a kormány által 2021-ben elfogadott Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégia alapján valósulnak meg. A tervek szerint még idén felépül egy újabb négyüléses felvonó, amelynek elemei már meg is érkeztek Ausztriából, kialakítanak egy másfél kilométeres, a hazai hegyekben kiemelkedően hosszú családi sípályát izgalmas nyomvonallal, duplájára növelik a síoktató terület nagyságát és új lehetőséggel várják majd a szánkósokat is.

Jövő nyárra elkészül az alpesi játszótér, meglepetés élményelemekkel és létrehoznak egy hegyikerékpár-pályát. A fejlesztések a Síparkot 20 éve üzemeltető, száz százalékban magyar tulajdonban lévő családi vállalkozás magánberuházásából valósulnak meg, mintegy 1,5 milliárd forint értékben.

Történelmi léptékű fejlesztések kezdődnek a mátraszentistváni Síparkban. Magyarország legtöbb szolgáltatást nyújtó síterepe a tervek szerint már idén újabb négyüléses felvonót kap, ezzel párhuzamosan elkezdődik a síközpont négy évszakossá alakítása, így a jelenleg csak a télre korlátozódó, átlagosan 2 és fél – három hónapos turisztikai szezont 10 hónaposra lehet növelni a Felső-Mátrában, ezzel is biztosítva a hosszútávú fenntarthatóságot.

Magyarország legnépszerűbb családbarát síterepén az elmúlt 20 évben több mint 800 ezer vendég csatolt lécet, illetve deszkát, közülük csaknem 100 ezren itt tették meg az első métereket.

Ez összességében több százezer síelni vágyó családot jelent az elmúlt két évtizedben, akik jellemzően külföldi utazás helyett választották a Mátrát. A fejlesztések több ütemben valósulnak meg, új felvonókkal növelik a szállítókapacitást és új sípályákat is nyitnak, ezzel csökkenteni lehet a várakozási időt. Az új pályarendszer Magyarországon egyedülálló módon két települést – Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót – is összeköt, vagyis az Alpokból ismert „síhinta” jön létre. Mindkét falu szálláshelyeiről néhány perces sétával elérhető lesz a síközpont, így nem is kell autóba ülniük a vendégeknek.

A Sípark üzemeltetői abban bíznak, hogy a nagyobb pályarendszerrel, a hétköznapi kedvezményes jegyárakkal, a Felső-Mátrában található szálláshelyek kihasználásával még több magyar család számára válnak elérhetővé a havas élmények és a hétvégi napok mellett a hétköznapokon is többen választják az aktív kikapcsolódást. Jelenleg is évente 40-60 ezer síelő érkezik a Síparkba.

A gazdagabb téli kínálatnak és az újonnan induló nyári, illetve őszi szolgáltatásoknak köszönhetően emelkedik majd a látogatószám, jelentősen nő a vendégéjszakák száma és új, egész éves munkahelyek jönnek létre mind a Síparkban, mind a térség turisztikai szolgáltatóinál, idénymunka helyett pedig többen állandó munkaviszonyba kerülnek.

A „négy évszakos” átalakítás az utóbbi egy – másfél évtizedben az Alpok és a Tátra síterepein is kiemelten fontos célnak számít, a mátraszentistváni fejlesztéseknél a legjobb külföldi példák tapasztalatait és a fenntarthatósági, valamint energiahatékonysági szempontokat is figyelembe veszik.

„Régóta tervezzük a fejlesztéseket, ebben a munkában fontos megerősítés volt számunkra, hogy a Sípark beruházási tervei a kormány által elfogadott Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégiába is bekerültek (szerk.: a Kormány 1196/2024. (VII. 7.) Korm. határozata a térségi aktív turisztikai fejlesztésekről). Szerte Európában a négy évszakos működés a fenntarthatóság kulcsa, a Sípark téli működését is ez garantálja hosszú távon, sőt az sem túlzás, hogy a hazai síelési lehetőség fennmaradásához is kiemelten fontos a beruházás.” – mondta Kőrösi Péter, a mátraszentistváni Síparkot 20 éve megalapító és azóta üzemeltető családi vállalkozás ügyvezetője.

A mátraszentistváni Sípark fejlesztésének első üteme 2026-ig magánberuházásból valósul meg, mintegy 1,5 milliárd forint értékben. A fejlesztések terveit és ütemezését a Sípark 20 éves működésének eddigi tapasztalatai, külföldi példák és több éves előkészítő munka, illetve egyeztetések után véglegesítették a tulajdonosok.

A legfontosabb célok és alapelvek:

– a fejlesztés irányát a látogatók igényei és a hosszútávú fenntarthatóság alapján határozták meg

– a belföldi síelés a távoli, külföldi sívakációk valós alternatívája legyen, ami jelentősen csökkenti az ökológia lábnyomot az utazási távolság csökkentése miatt

– az új attrakciók a település belterületén és közvetlen a település mellett tartják a síelőket és kirándulókat, így nem növelik a látogatók számát a Felső-Mátra belső, védett területein

– energiahatékonyság növelése új, energiahatékony, automatizált hóágyúkkal és megújuló, zöld energia használatával

A Magyar Sí Szövetség friss kutatása szerint mintegy 600 ezer magyar síel, gazdasági, turisztikai (külföldi helyett hazai költések erősítése) és környezetvédelmi szempontból (utazási távolság csökkentése) is fontos őket minél nagyobb számban itthon tartani.

A fejlesztések tervezett menetrendje:

2025: új négyüléses felvonó építése, egy új családi sípálya kialakítása, a síoktató terület megduplázása, „varázsszőnyegek” (mozgójárdák) telepítése, az ország egyik leghosszabb (1,5 km) családi sípályájának megnyitása, izgalmas nyomvonallal, a meglévő vendéglátó egységek és a síkölcsönző fejlesztése;

2026: hegyi gyerekpark, alpesi játszótér meglepetésekkel, családi hegyikerékpár-pályák és gyermek bringapálya kialakítása, a víztározó kapacitás bővítése. Ezzel megvalósul, hogy a nagy esőzésekor keletkező többlet csapadékvizet a tározókban elraktározzák, és az aszályos időszakokban felhasználásra kerüljön.

2027-től új hütte és fogadóépület építése, a mátraszentlászlói sípályák bekapcsolása a rendszerbe, a régi sífelvonó lecserélése korszerű felvonóra.