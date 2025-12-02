Mind-Diák Szövetkezet: a szezonális munkák órabére 10-20 százalékkal magasabb, mint az állandó fix munkáké

Az év végére jelentősen megugrik a szezonális munkaerő-kereslet, a Mind-Diák Szövetkezet adatai alapján az eseti, szezonális munkák díjazása jellemzően 10-20 százalékkal magasabb, mint az év többi részében elérhető állandó, fix pozícióké.

A szövetkezet keddi közleménye szerint a nyári csúcs mellett a novembertől január elejéig tartó időszak számít a legforgalmasabbnak a diák- és nyugdíjas foglalkoztatásban.

A kereskedelem, turizmus és logisztika területén különösen erős az év végi forgalom, a bevásárlóközpontok, üzletek, webshopok, vendéglátóhelyek és rendezvényhelyszínek jellemzően diákok bevonásával oldják meg a vevői igények kiszolgálását.

A munkaadók emellett egyre gyakrabban alkalmaznak a diákok mellett nyugdíjas munkavállalókat is, főleg a kereskedelmi pozíciókban – ismertette a Mind-Diák.

A szövetkezet szerint a munkavállalók is tudatosan keresik ezeket a rövid távú lehetőségeket, mert az ünnepek előtt sokan szeretnének gyors, kiegészítő jövedelemhez jutni, illetve a téli szünetben a diákok jobban rendelkezésre tudnak állni.

A szövetkezeti foglalkoztatásban az órabér jelenti az elszámolás alapját. A törvényi minimum jelenleg 1672 forint óránként, a garantált bérminimum pedig 2005 forint óránként azoknál a munkaköröknél, amelyek érettségihez vagy szakképzettséghez kötöttek.

A szezonális munkáknál a legtöbb esetben már az alap órabér is eléri a 1900-2000 forintos szintet, a teljesítményhez kötött bónuszok pedig akár 2500 forint körüli átlagos órabért is eredményezhetnek.

A 25 év alatti diákok az szja-mentesség miatt bruttó és nettó szinten is ugyanakkora összeget kapnak kézhez – jelezte a Mind-Diák.

A közleményben Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője kiemelte: a konstrukció a cégek számára is több szempontból előnyös, mert az iskola- vagy nyugdíjasszövetkezeten keresztül alkalmazott diákok és nyugdíjasok után kizárólag a ledolgozott órákat kell kifizetni. Nincs szabadság- vagy betegszabadság miatti többletköltség, és az összes munkajogi adminisztrációt, bérszámfejtést, valamint a be- és kijelentéseket a szövetkezetek intézik. Így a cégek adó- és járulékteher nélkül is bővíthetik létszámukat az ünnepi időszakban.