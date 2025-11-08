Kezdőlap Energia Minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken...
Minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül

Illusztráció: Bigstock

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-amerikai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón közölte, hogy a felek közötti friss megállapodás nyomán az Egyesült Államok illetékes hivatala mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól-írta az MTI.

“A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül. Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni”– szögezte le.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták, kettőt – köztük a Paks II atomerőműre vonatkozót – pedig szombaton adnak be.

“Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik. Tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II. beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen”– hangsúlyozta.

Miután az Országos Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, a beruházást felgyorsíthatják, s február legelején már lent lesz az első beton a földben, innentől fogva pedig a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is “építés alatt álló atomerőműnek” fog minősülni-mondta.

A miniszter végül aláhúzta: “A Török Áramlat földgázvezetéken tavaly 8,5 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, ennek egy részét Magyarországon, a másik részét Szlovákiában használták fel. A Barátság kőolajvezetéken pedig ötmillió tonna kőolaj érkezett tavaly. Nagyjából hasonló mennyiségű szállítások várhatók az idei esztendőben is.”

Eső után köpönyeg: balesetek után keressük a biztosítást

A nagyobb nyilvánosságot kapó balesetek után megugorhat az igény a biztosítások iránt, ezt tükrözik az internetes kereséseink is.
Otthon Start Program két hónap után: így látják a bankok a kölcsön jövőjét

A Bank360 által megkérdezett bankok mindegyike továbbra is jelentős érdeklődésről számolt be az Otthon Start Programmal kapcsolatban, jóllehet néhány hitelintézet érzékel némi visszaesést a szeptember eleji rohamhoz képest. Az elutasított ügyletek aránya mindenhol minimális, már a hitelkérelem benyújtása előtti tájékoztatás során sikerül kiszűrni a problémás eseteket.
Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük.
