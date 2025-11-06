Kezdőlap Gazdaság Mindenki az Otthon Startra figyel, miközben a személyi kölcsönöknél dőlnek a rekordok
Mindenki az Otthon Startra figyel, miközben a személyi kölcsönöknél dőlnek a rekordok

Július után ismét 100 milliárd forint feletti összegű személyi kölcsönre szerződtek a háztartások 2025. szeptemberben. Idén ez már a második ilyen hónap volt, egyelőre töretlen a népszerűsége a kelendő fogyasztási kölcsönnek. A babaváró hitelből idén még nem fogyott annyi, mint szeptemberben. A Bank360 a Magyar Nemzeti Bank adatait szemlézte.

 Minden idők második legjobb eredményét érték el a személyi kölcsönök, összesen 106,31 milliárd forintra szerződtek a háztartások szeptemberben. Ez alig marad el az idei csúcstól, júliusban 107,02 milliárd fogyott ugyanebből a hiteltípusból. Augusztushoz (95,69 milliárd forint) képest 11 százalékkal nőtt a szerződött összeg, tavaly szeptemberhez (76,48 milliárd forint) képest pedig 39 százalékkal. Ez jelentősen lekörözi a jelzáloghitelek bővülését, annak ellenére, hogy szeptemberben már az Otthon Start Program eredményei is bekerültek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott statisztikába.

2025 első kilenc hónapjában 836,30 milliárd forintra szerződtek a háztartások, ez jelentősen, 39 százalékkal haladja meg a 2024-es eredményt. Tavaly ugyanebben az időszakban 601,05 milliárd forint fogyott személyi kölcsönökből.

A szerződésszámok is szépen alakultak

Szeptemberben összesen 32 619 darab személyi kölcsön szerződést kötöttek a háztartások a hitelintézetekkel. Ennél többen csak júliusban vettek fel ilyen hitelt, akkor 36 570 szerződést írtak alá. Az átlagosan felvett hitelösszeg 3 259 143 forint volt szeptemberben, ami valamivel elmarad a februári és a márciusi 3,3 millió forintos átlagtól.

A személyi kölcsönök népszerűségét segíti, hogy a bankok között egyre nagyobb a verseny, a THM számos ajánlatnál 10 százalék környékén alakul. Ennek köszönhetően az átlagos kamatláb és az átlagos THM is csökkenő tendenciát mutat, szeptemberben az átlagos évesített kamatláb 15,16 százalék volt, az átlagos THM pedig 15,41 százalék. Augusztushoz képest a kamatláb 0,18 százalékponttal csökkent, a THM pedig 0,17 százalékponttal.

A babaváró hitel idén még nem ment ekkorát

 Az állami kamattámogatással igénybe vehető babaváró hitelből szeptemberben 21,81 milliárd forint fogyott, ez 2025-ben a legjobb eredmény. Az augusztusi 18,36 milliárd forinthoz képest megközelítőleg 19 százalékkal nőtt a kihelyezett összeg, tavaly szeptemberhez képest pedig 10 százalékkal. A program 2019-es indulása óta összesen 2794 milliárd forint babaváró hitelt vettek fel a fiatal házaspárok.

A fiatalabb korosztályt célzó munkáshitelből szeptemberben 10,74 milliárd forintot vettek fel, ami valamivel meghaladja az augusztusi 10,06 milliárd forintos eredményt.

