Mindenki múzeumba! – Múzeumok Őszi Fesztiválja

Mi sem jön jobban a kiszámíthatatlan őszi időjárásban, mint egy fedett múzeumi tér, vagy templombelső, esetleg egy testet-lelket kényeztető szaunaprogram egy műemléki fürdőben. Minden évszakban meglepő szépségek és kincsek várnak Székesfehérváron! Különösen most, amikor „Szezonja van!” a múzeumnak! Ezzel a mottóval és jobbnál jobb, kreatív programokkal indult a Múzeumok Őszi Fesztiválja Múzeum és divat témában. A városlátogatások igazi hazai sztárja idén ősszel is különleges kulturális csemegéket kínál.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja fehérvári programjai: https://oszifesztival.hu/programok_hu.html?id=programok_hu&type=1&tid=67&page=1

EGY MÚZEUM TEKINTETE – VERSENYBEN „AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA” CÍMÉRT!

Szenzációs kentaur csontlelet, vagy épp egy erotikus ókori süteményforma? A Szent István Király Múzeum kiállítása meglepő tárgyakat, izgalmas történeteket és különleges érdekességeket tár a látogatók elé. Az intézmény első 150 évét bemutató tárlat olyan ritkaságokat kínál, amelyekkel máshol aligha találkozhatunk. 300 műtárgyból, tematikus egységekből, animációs rövidfilmből, plakátokból, archív fotókból, sajtóanyagokból és interaktív vendégkönyvi bejegyzésekből álló válogatás régészeti, néprajzi, képzőművészeti és helytörténeti kincseket vonultat fel. A szokatlanra, a meglepőre és a ritkán láthatóra fókuszálva.

A szakma szerint is remek anyag állt össze, hiszen a bírálóbizottság döntése nyomán az „Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve” egyike a 14 kiállításnak, amely elnyerte Az Év Kiállítása 2025 Jelöltje címet. Nem érdemes az október 21-i eredményhirdetésig várni a látogatással, ugyanis november 9-én bezár a tárlat.

JÁNOS VITÉZ ÉS A TÖBBIEK – SPIRITUÁLIS UTAZÁS JANKOVICS MARCELLEL

A Ferenc pápa által meghirdetett Szentév első nagy magyar eseményeként nyílt meg idén januárban Vatikánban Jankovics Marcell, Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész animációs életművének kiállítása „Hit, remény, rajzfilm” címmel. A kiváló tárlatot elsőként Székesfehérváron láthatja a magyar közönség.

A rendhagyó tárlat több teremben tárja fel az alkotó életművének gazdag, spirituális világát: láthatók benne a legismertebb rajzfilmjeinek képkockái és animációs jelenetei, valamint be nem fejezett filmtervekhez készült rajzok is. A tárlat október 19-ig tekinthető meg a Szent István Király Múzeum Fő utcai Rendház épületében.

JÁTÉKBIRODALOM A BELVÁROS SZÍVÉBEN

Van Székesfehérváron egy varázslatos hely, ahol a legidősebb lakó valójában a legfiatalabb. Hogy lehetséges ez? A titokra a Hetedhét Játékmúzeumban derül fény, ahol ehhez hasonló rejtélyek és csodák várják a látogatókat. A több ezer darabos gyűjtemény minden darabja mesés történetet őriz, a fiókok pedig játékos, interaktív feladványokat rejtenek. Igazi „kötelező” program a kisgyermekes családoknak – ráadásul Kajla pecsétgyűjtő hely is!

A kiállítás azonban nemcsak a gyerekeket szólítja meg: a gondos gyűjtőmunka eredményeként különleges babaszobákban fedezhetjük fel a 18–19. századi polgári lakások kicsinyített másait, különböző korok és stílusok enteriőrjeivel. Különleges élményt nyújt szüleink és nagyszüleink egykor kedvelt játékait újra látni, miközben Réber László önálló grafikáiból és ikonikus könyvillusztrációiból összeállított állandó kiállításon barangolhatunk.

BELSŐ FÉNY A NEMZETI EMLÉKHELY LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

Hager Ritta Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas iparművész, textiltervező és gobelinművész Via Lucis – Belső fény című kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban remekül egészíti ki az egykori koronázótemplom kőfaragványait és a királyi korszak történetét bemutató Solium Regni – Az ország trónusa állandó kiállítást. Az időszaki textil tárlat 33 művön keresztül enged betekintést Hager Ritta rendkívül gazdag életművébe, a legkorábbi alkotásoktól egészen a legújabb, Áldás című műig, amely először Székesfehérváron kerül bemutatásra. (Meghosszabbítva 2025.11.09-ig!)

A szakrális sétát folytathatjuk a belváros gyönyörű barokk templomaiban és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban és Látogatóközpontban, ahol a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – nyomában járhatunk, míg végül a tőlük származó ereklyék bemutatásával egyesül a Szent Család.

MÚZEUMBA ZÁRT GYÓGYÍTÁS

Fehérvár legismertebb látnivalóinak egyike a Fő utcai patikamúzeum, amely az 1970-es évekig gyógyszertárként szolgált. Ha betérünk, megtudhatjuk, hol állt eredetileg a jezsuiták gazdagon faragott patikabútora, miért lejt a helyiség padlója, és vajon tényleg segítenek-e a gyógyulásban és a fájdalomcsillapításban az aranyfüsttel díszített istenszobrocskák. A természet gyógyhatású szereinek régi prése mellett kőcserép patikaedények, illóolajok, patikamérleg és még egy eredeti, restaurált mérleg idézi meg a múlt patikavilágát.

ÓRAJÁTÉK ÉS ÓRAGYŰJTEMÉNY

A jól ismert fehérvári Órajáték épületében igazi kincsekre bukkanhatunk. A város egykori órásmestere és az Órajáték megálmodója, Kovács Jenő gazdag gyűjteményét őrzi az épület. A műemlék ház boltíves termeiben több száz, különböző korokból származó óra tekinthető meg: fali-, asztali-, zseb- és karórák, valamint egy 17. századi toronyóra szerkezet is. A gyűjteményben megtalálhatók a magyar polgári családok mindennapi órái, a nagypolgári otthonok elegáns kandalló- és asztali órái, de a parasztpolgárok időmérői is.

Előzetes bejelentkezéssel látogatható!

+1 A SPORT SZERELMESEINEK:

VIDI MÚZEUM ÉS STADIONTÚRA

A felejthetetlen mérkőzések és legendás futballisták emléktárgyai, győzelmi ereklyéi és több ezer relikvia idézik fel a székesfehérvári csapat dicső múltját. Ezen a különleges tárlatvezetésen igény szerint az 1984-85-ös UEFA-Kupa döntős csapat híres játékosai kalauzolják végig a látogatókat, akik megismerhetik a klub történetét 1941-től napjainkig és meghallgathatják a tárgyak mögött rejlő megható, izgalmas történeteket.

A stadiontúra során a látogatók megismerhetik a létesítmény minden szegletét, a kispadtól kezdve a luxus Sky-boxokig, beleértve a külső és belső kerengőket, a gyereksarkot, sőt, még a fogdát is. Emellett a pályakarbantartás apró, de fontos részleteit is megismerhetik: vajon milyen speciális gondozást igényel a gyep, amely ellenáll a terhelésnek, és mekkora lehet a maximális fűhossz a pályán?

Előzetes bejelentkezéssel látogatható!