Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

A Déli Körvasút az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása Magyarországon – a projekt részeként több mint 800 új fa ültetésével tovább zöldül Újbuda és a vasúti projekt elkészültével egy több mint három kilométeres összefüggő zöldfolyosó is létrejön – mondta Kovács Balázs Norbert, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztosa kedden.

Tájékoztatása szerint a Déli Körvasút építésének részeként a most elindult és tavaszig tartó faültetési program a kerület miden szegletére kiterjed, Újbuda összes üres fahelyét betelepítik hosszú életű, városi környezethez és a klímaviszonyokhoz jól alkalmazkodó fafajokkal, mint pusztaszil, magas kőris és ezüst hárs. A fák lombkoronája a helyi adottságokhoz igazodik majd, utcákban a vezetékekhez, közterületeken és parkokban a tágasabb térhez.

A fahelyek előkészítését és a faültetéseket is a körvasutat építő vállalkozó valósítja meg az ÉKM koordinálásával, valamint a helyi önkormányzat bevonásával – tájékoztatott.

A fatelepítési programmal nemcsak a vasút környéke, hanem az egész kerület tovább zöldül, ezzel javul a levegő minősége, mérséklődik a zajterhelés és élhetőbbé válik a lakókörnyezet – jegyezte meg.

A vasúti pálya megépülése után, a környezeti rendezés keretében további, mintegy ezer új fát is telepítenek. A Sashegy lábától egészen a Dunáig húzódó 3300 méter hosszú, új zöldfolyosó Buda egyik legnagyobb és legkorszerűbb parkja lesz, amelynek területe meghaladja a Városmajor és a Vérmező együttes méretét. A terület gazdag szabadidős szolgáltatásaival, sportlétesítményeivel felértékeli a lakókörnyezet ingatlanjait, a zöldfolyosó mentén fut majd Budapest eddig legnagyobb és legvonzóbb kerékpárútja – jegyezte meg.

A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését. Egyben egy régi adósság törlesztéseként, megvalósul az 1877-ben átadott vasúti szakasz teljeskörű zajcsillapítása is – jegyezte meg.

Kovács Balázs Norbert szerint ezzel elmondható, hogy a Déli Körvasút az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása Magyarországon – jegyezte meg.

A projekt ütemterv szerint halad és várhatóan 2028 végére fejeződhet be. A beruházás soron következő fontos szakaszaként említette, hogy december elején emelik a helyére a Bartók Béla út fölött átívelő vasúti hidat, a Szerémi útnál pedig zajvédő fal kialakítása zajlik és jelenleg a zajszintet tesztelik

Az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásából és hazai forrásokból, a V-Híd Zrt. kivitelezésében megvalósuló vasúti projekt a budapesti és országos vasúti közlekedés egyik legjelentősebb, stratégiai fontosságú infrastrukturális beruházása – írta az ÉKM MTI-nek küldött keddi közleményében.

Célja, hogy Budapest és agglomerációja számára gyorsabb, megbízhatóbb, fenntarthatóbb és környezetbarát vasúti közlekedési lehetőséget biztosítson, miközben országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is jelentősen javítja.