Kezdőlap Autó Minőségben igényes, fogyasztásban igénytelen: Toyota Camry 2,5 Hybrid Executive teszt
Autó
No menu items!

Minőségben igényes, fogyasztásban igénytelen: Toyota Camry 2,5 Hybrid Executive teszt

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Toyota Camry mindig is külön utakon járt. Miközben a legtöbb gyártó már régen feladta a hagyományos, nagy szedánokat Európában, a japánok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy legyen a kínálatukban egy elegáns, kényelmes, nyugodt limuzin azoknak, akik nem SUV-ra vágynak. A Camry pedig pontosan ezt nyújtja: visszafogott presztízst, minden erőlködés nélkül. És ami a legszebb, hogy hibridként mindezt olyan fogyasztással teszi, amivel a legtöbb dízel is csak tisztelettel bólogathat.

Formáját tekintve a Camry nem akar hivalkodni. A vonalai letisztultak, arányai klasszikusak, az új részletek pedig csak annyira látványosak, hogy érezzük: modern autóval van dolgunk. Hosszú motorháztető, enyhén emelkedő övvonal, határozott, mégis mértéktartó kiállás. Ha mellé állítanánk egy másik prémium autót, talán kevesebb figyelmet kapna – de ebben is rejlik a vonzereje. Ez az autó nem akar bizonyítani. Elég, hogy jól néz ki, és igazából mindenben jó, miközben nyugalmat is áraszt.

Az utastérben is ez a nyugodt elegancia folytatódik. A helykínálat nagyvonalú, elöl-hátul bőséges tér áll rendelkezésre, a hátsó lábtér gyakorlatilag főnöki kategória. Az ülések fotelszerűek, kényelmesek, hosszú úton is finoman tartanak. A csúcsfelszereltség esetében a hátsó kartámaszba épített panelről állítható a klíma, az ülésfűtés és a roló is – igazi sofőrös autók világát idézve. A műszerfal nem a manapság divatos ultramodern, nagytabletes, hanem éppen az a szép, hogy azt a klasszikus vonalat hozza ami könnyen kiismerhető és szerethető. Külön pontot ér, hogy a Toyota továbbra is hisz a fizikai gombokban, így a klímaállítás egy mozdulat – nem kell hozzá túlbonyolított menürendszer.

A Camry Hybrid lelke a 2,5 literes benzinmotor és az új lítium-ion akkumulátorral dolgozó hibridrendszer. A teljesítmény 230 lóerő, ami papíron is tisztességes, a valóságban pedig pontosan elég ahhoz, hogy az autó mindig nyugodt magabiztossággal közlekedjen. Csöndesen, finoman indul, városban sokat gurul teljesen elektromosan, és amikor a benzinmotor belép, az sem zavaró a gyorsítás egyenletes és kulturált. Nem sportautó, de nem is annak készült: inkább az autózás békés, harmonikus oldalát mutatja.

A fogyasztás pedig a modell egyik legerősebb ütőkártyája. Városban könnyedén hozható 5 liter körüli érték, országúton 5,2–5,5 literrel el lehet járni, autópályán 130-as tempónál is 6,5–7 liter körül marad. Mindezt egy közel öt méteres, 1,6 tonnás, teljes értékű nagyautó produkálja – nagyjából úgy, ahogy a modern dízelek, csak épp egyszerűbben, csendesebben és a villanymotorral járva nulla emisszióval.

Vezetni a Camryt kifejezetten megnyugtató élmény. A futómű kényelmes, még a nagyobb kerekeken is fesztelenül suhan az autó, a zajszint alacsony, az összhatás letisztult és harmonikus. Ez az autó nem sietteti a sofőrt. Nem „biztat” gyorsításra, nem akar sportos lenni. Inkább azt sugallja: ülj bele, állíts be egy jó zenét, és kényelmesen menjünk el bárhová.

A csomagtartó 529 literes, a limuzinoknál megszokott módon nem túl nagy nyílással és ami viszont furcsa: a csomagtartó az Executive verzióban nem bővíthető, mert az ülések elektromosan állíthatók, és nem hajthatók le. Az alapverzióban ez megoldott, de ott nincs az a sok elektronikus finomság.

Összességében az egész autó minőségérzete kifejezetten józan, tartósnak ható anyagokkal – tipikusan Toyota-módra. Ahogy szokás, mert a Camry nem egy-két évre, hanem hosszú időre ígér jó társaságot – ráadásul józan, 17 milliós induló és 20 milliós extrákkal teli áron.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk Az Utazó felületén jelent meg.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Autó

Új néven működik tovább áprilistól a Magyar Autóklub

A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szerveztek, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására.
Tovább
Autó

Megtartotta vezető importőri pozícióját a Porsche Hungaria az idén

Az Audi, Cupra, SEAT, Skoda, Volkswagen és VW-haszonjárművek modelljeiből az idén 29 500-at adtak el Magyarországon, ez ötszázalékos bővülés a 2024. évihez képest.
Tovább
Autó

Okos autókarbantartás: így spórolhatnak a vállalkozások

A céges autók rendszeres és átgondolt karbantartása fontos döntés a vállalkozások életében. Ha a járművek mindig megfelelő állapotban vannak, az dolgozói hatékonyságot, kevesebb fennakadást...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Minőségben igényes, fogyasztásban igénytelen: Toyota Camry 2,5 Hybrid Executive teszt

Autó
A Toyota Camry mindig is külön utakon járt. Miközben...
Tovább

Január 1-től csökkennek a gazdák adó- és adminisztrációs terhei

Élelmiszeripar
A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes.
Tovább

Avatár segít a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben

Egészség-ügy
Az avatár számára a lakosság választhat nevet, erről bővebben a kórház honlapján lehet tájékozódni.
Tovább

Még több pálya várja a síelőket hétvégén a Síparkban!

Hírek
A Felső-Mátrában található síközpont Budapesttől mindössze másfél órára, az ország szinte bármely pontjáról pedig legfeljebb háromórás utazással elérhető.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Élelmiszeripar

Január 1-től csökkennek a gazdák adó- és adminisztrációs terhei

A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes.
Tovább
Egészség-ügy

Avatár segít a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben

Az avatár számára a lakosság választhat nevet, erről bővebben a kórház honlapján lehet tájékozódni.
Tovább
Hírek

Még több pálya várja a síelőket hétvégén a Síparkban!

A Felső-Mátrában található síközpont Budapesttől mindössze másfél órára, az ország szinte bármely pontjáról pedig legfeljebb háromórás utazással elérhető.
Tovább
Gazdaság

11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum nőtt 2026-ban

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.
Tovább
Gazdaság

Elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok

Már elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok.
Tovább
Hírek

Már több mint 60 ezren használják üzleti céllal a Microsec e-Szignó minősített elektronikus aláíró megoldásait

A minősített bizalmi szolgáltatások - mint az e-Szignó - nem költségmentesek, de már havi 3-4 ezer forintos költséggel is elérhetők a magyarországi és uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő elektronikus aláírások.
Tovább
Cégvilág

Panattoni Hungary ipari ingatlanfejlesztő mintegy 10 milliárd forintot fordít ötödik hazai beruházására

A projektek a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapokban valósulnak meg, amelyeket a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.
Tovább
Hírek

Így készült Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Minőségben igényes, fogyasztásban igénytelen: Toyota Camry 2,5 Hybrid Executive teszt

A Toyota Camry mindig is külön utakon járt. Miközben a legtöbb gyártó már régen feladta a hagyományos, nagy szedánokat Európában, a japánok továbbra is...

Január 1-től csökkennek a gazdák adó- és adminisztrációs terhei

A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes.
© 2026 | www.azuzlet.hu