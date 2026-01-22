Hirdetés
Mintegy 200 millió forintos fejlesztéssel javul a Natura 2000 területek állapota az Őrségben

Bódi Ágnes

Fotó: Fekete István

Jelentős, 190 millió forintnyi európai uniós fejlesztés indul az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén, amely a Natura 2000 hálózat priorizált élőhelyeinek védelmét szolgálja – emelte ki Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a szerdán, Őriszentpéteren megrendezett projektnyitó eseményen.

Az államtitkár kifejtette, hogy a „mezei és erdei utak használatához kötődő természetkárosító hatások csökkentése az Őrségi Nemzeti Parkban” című beruházás mintegy 115 hektár Natura 2000 területen a karbantartás hiányában járhatatlanná vált mezei és erdei utak melletti erdő  és gyepterületeken kialakult közlekedés okozta károk helyreállítását, ökológiai csapdák megszüntetését, mikroélőhelyek biztosítását és minőségének javítását tűzte ki célul. Ezek a korszerűsítések Kondorfa, Őriszentpéter, Rábagyarmat és Nagyrákos községhatárát érintve valósulnak meg. A fejlesztések révén visszaterelődik a legérzékenyebb területeken a gépjárműforgalom az azt szolgáló úthálózatra, valamint helyreáll a Pannon gyertyános-tölgyesek, a puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, kékperjés láprétek, valamint a sík- és dombvidéki kaszálórétek minősége is.

Rácz András elmondta, ökológiai csapdák szűnnek meg mintegy 8 kilométeren, 14 kilométeren az utakon összegyűlő vizeket is levezetik egyidejűleg 100 kétéltű szaporodóhely létesítésével, ezáltal erősödik a kétéltű fajok védelmi helyzete. A talaj védelme érdekében talajvédelmi lemezrendszert is elhelyeznek 500 folyóméteren. Ennélfogva a térségben a gyepterületek állapota, az érintett erdőterületeken a vízvisszatartás is helyreáll, potenciális élő-, szaporodó- és táplálkozóhelyek jönnek létre a vízállásokhoz köthető védett és fokozottan védett fajok részére, és ezzel párhuzamosan eltűnnek a kiszáradás és taposás veszélyének kitett vizes nyomvályúk és csapák.

Hozzátette, a projekt támogatási szerződését 2025 novemberében írták alá, a tervezett 2026 márciusáig tartó előkészítési szakaszban elkészülnek a helyreállítandó utak tervei, majd a megvalósítási fázisban közbeszerzési eljárással szerzik be az utak, vizes élőhelyek és átereszek kivitelezőjét. A 2027 decemberéig tartó munkálatok során tuskófúrót, rézsűkaszát, motorfűrészt, fűkaszát, utánfutót vásárolnak az utak fenntartására. A program megvalósítása során végzett feladatok fontosságáról kiadvány készül, monitoring eszközbeszerzés keretében pedig laptopot vásárolnak. Ezek az eszközök és egyéb szolgáltatások együttesen hozzájárulnak a beruházás sikeres kivitelezéséhez és a célok eléréséhez.

Rácz András külön köszönetet mondott minden érintett partnernek, köztük az országgyűlési képviselőknek, önkormányzatoknak és civil szervezeteknek, akik támogatásukkal hozzájárulnak a természetvédelmi beruházásokhoz, fejlesztésekhez, hiszen a természetvédelmi eredmények csak a helyiekkel egyetértésben valósíthatók meg hatékonyan. (Agrárminisztérium)

