Mire fordítsuk az emelkedő családi adókedvezményt?

Július 1-jétől jelentős változás lép életbe a magyar adórendszerben: emelkedik a családi adókedvezmény mértéke, ami további támogatást jelent a magyar családok számára. A szakértő szerint a gyermekek számától függően havonta akár több tízezer forinttal is nőhet a szabadon elkölthető jövedelem. Ennek tudatos kezelésével a családok jelentősen hozzájárulhatnak saját pénzügyi stabilitásukhoz és jövőjük építéséhez.

A családi adókedvezmény rendszerének átalakításával a kormány célja a gyermekvállalás ösztönzése, a családok támogatása és a gyermekes háztartások pénzügyi helyzetének javítása.

Július 1-jétől jelentősen nő a családi adókedvezmény mértéke: a NAV hivatalos tájékoztatása szerint egy gyermek esetén az adóalap-csökkentés havi 66 670 forintról 100 000 forintra emelkedik, ami a korábbi 10 000 forint helyett már 15 000 forint nettó adómegtakarítást jelent havonta. Két gyermek esetén gyermekenként 133 330 forintról 200 000 forintra nő az adóalap-csökkentés összege, így gyermekenként 30 000 forint, összesen tehát 60 000 forint nettó megtakarítás érhető el havonta a korábbi 40 000 forint helyett. Három vagy több gyermek esetén gyermekenként 220 000 forintról 330 000 forintra nő az adóalap-csökkentés összege, ami gyermekenként 49 500 forint, három gyermeknél például 148 500 forint nettó megtakarítást jelent havonta.

A kedvezmény továbbra is a személyi jövedelemadó (SZJA) alapját csökkenti, és ha az SZJA nem fedezné azt teljesen, akkor a társadalombiztosítási járulékból is levonható. A jogosultak körébe tartoznak a családi pótlékra jogosult szülők, nevelőszülők, gyámok, várandós nők (a 91. naptól), valamint a velük közös háztartásban élő házastársak és rokkantsági járadékban részesülő személyek hozzátartozói. A kedvezményt a szülők közösen, megosztva is igénybe vehetik, és év végén az SZJA-bevallásban visszamenőleg is elszámolható, ha év közben nem vették teljes mértékben igénybe.

A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó emelt összegű családi kedvezmény is emelkedik 2025. július 1-jétől: havi 66 670 Ft adóalapról 100 000 Ft-ra. Ez egy kétgyermekes családban, ahol az egyik gyermek fogyatékkal él, akár 500 000 Ft/hó adóalap-csökkentést is jelenthet, ami közel 75 000 Ft megtakarítást hoz havonta.

Mire érdemes fordítani a megnövekedett bevételt?

„Ez az emelés konkrét, érzékelhető segítség a magyar családoknak. Az intézkedés célja a kormány szándéka szerint, az infláció ellensúlyozása, a családok anyagi biztonságának növelése, valamint a gyermekvállalás további ösztönzése, különösen a második és harmadik gyermek megszületése. A megnövekedett havi jövedelem tudatos kezelésével a családok jelentősen hozzájárulhatnak saját pénzügyi stabilitásukhoz és jövőjük építéséhez” – mondta Csongrádi Richárd, a Banknavigator.hu szakértője.

A pénzügyi tanácsadó a többletjövedelem felhasználására javasolja például a vésztartalék kialakítását. „Fontos, hogy egy családnak legyen 3-6 havi megtakarítása a váratlan kiadások esetére. Az összeg Babakötvény, Start-számla vagy más célzott megtakarítási formában hosszú távon stabil alapot adhat a gyermekek jövőjéhez” – tette hozzá. A szakértő a célok között említette a lakáshitel előtörlesztését, a nyelvtanfolyamokat, sport- vagy zenei képzéseket, mint hosszú távú befektetéseket.

Csongrádi Richárd hangsúlyozza, hogy a kedvezmények adminisztrációja is egyszerűsödhet, a NAV automatizált rendszereivel egyre inkább támogatott az adóelőleg-nyilatkozatok kezelése, különösen, ha gyermekenként történik az érvényesítés.