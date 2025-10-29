Miskolc Ehető Erdő programja a világ hat legjobb közösségi fenntarthatósági kezdeményezése között

Miskolc ismét nemzetközi elismerésben részesült: az Ehető Erdő program bekerült a Green Destinations Top 100 Story Awards 2026 versenyén a világ legjobb 6 projektje közé a Thriving Communities (Virágzó közösségek) kategóriában. A döntőbe bejutott legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezéseket az Expo City Dubai-ban mutatták be 2025. október 28-án a Sustainable Destination Forum 2025 rendezvény keretein belül, a döntőre pedig az ITB Berlin 2026-on kerül sor, ahol kategóriánként három győztest hirdetnek – tájékoztatta lapunkat Nagy Júlia fenntartható turisztikai szakértő, a pályázatot előkészítő Innotime Hungary Kft ügyvezetője.

Miskolc olyan világszinten elismert úti célokkal versenyez, mint a szlovén Bohinj, a Fülöp-szigeteki Isabela de Basilan, a spanyol Lanzarote, a japán Niseko és az észt Pärnu – mindannyian a helyi közösségeket erősítő, innovatív programjaikkal érdemelték ki a jelölést.

Mitől különleges a miskolci Ehető Erdő program?

A program lényege nem csupán az, hogy az erdő ízei bekerülnek a helyi gasztronómiába – erre számos példa van világszerte –, hanem az a komplex szemlélet, ahogyan Miskolc a természetet, a közösséget és a turizmust összekapcsolja. Az “Ehető Erdő” és a hozzá kapcsolódó “Erdei Gasztroexpressz” az erdei alapanyagokat, a bükki örökséget, a fenntartható vendéglátást és a közösségi edukációt ötvözi. Mindez szervesen illeszkedik Miskolc városmárkájába: “Miskolc – a Bükk városa”.

A Bükki Kör által előkészített, majd a miskolci turisztikai szervezet, a MIDMAR által továbbfejlesztett hálózatos termékfejlesztési program mögött széleskörű együttműködés áll: az Északerdő Zrt, éttermek, szálláshelyek, a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság és civil szervezetek is támogatják a program sikerét, s olyan partnerek is részt vesznek a saját programjaikkal, szolgáltatásaikkal a kezdeményezéshez, mint a lillafüredi Palotaszálló, amely elsőként szerezte meg Magyarországon a nemzetközi Good Travel Seal tanúsítványt, vagy a Végállomás Bistorant, amely elsőként rendezett Ehető erdő vacsorát Miskolcon és előkelő helyet foglal el a Michelin Guide, a Dining Guide, a Gault&Millau vagy a Street Kitchen rangsoraiban.

Egyre zöldebb Miskolc

Ez már a második alkalom, hogy Miskolc a világ legjobb fenntarthatósági projektjei közé kerül: 2023-ban az Avas és az Avasi pincesor revitalizációja érdemelte ki, hogy a legjobb 100 projekt között szerepelhessen nemzetközi szinten, elismerve a város kulturális örökségmegőrzését és fenntartható városfejlesztését. Azóta az évszázados pincesoron rendszeresen szerveznek családi programokat, például a most soron következő Halloween-fesztivált.

A fenntartható programkínálat azóta tovább bővült: a Miskolci Állatkertben például bogárkóstolóval és látványetetésekkel készülnek Halloweenre, a Szeleta Park Látogatóközpontban pedig az ősember mindennapjaival és a Bükk élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Libegőpark, a Szinva-vízesés, a Hámori-tó, a barlangok és a Zsófia-kilátó pedig egész évben, de különösen ősszel kínálnak emlékezetes élményeket.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a fenntarthatóság élvonalában

A nemzetközi fenntarthatósági versenyen nemcsak Miskolc képviseli a térséget: a világörökségi Tokaji Borvidéken, Bodrogkeresztúron megvalósult gólyavédelmi projekt idén a világ 3. legjobb természetvédelmi jó gyakorlatának bizonyult ugyanezen nemzetközi versenyen.

Ha Miskolc is a dobogóra kerül, az tovább erősíti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye pozícióját a világ fenntartható turisztikai desztinációi között – nemcsak természeti értékei, hanem közösségi és gasztronómiai innovációi révén is.